Todos los ganadores de los premios Martín Fierro de la Moda 2026

Los Martin Fierro de la Moda galardonaron a las principales figuras de la industria fashionista

La gala de los Martín Fierro de la Moda 2026 marca una nueva edición dedicada a reconocer el talento y la creatividad de la industria argentina. Este domingo 26 de abril, los estudios de Telefé reciben a referentes del diseño, la televisión y el espectáculo en una noche conducida por Iván de Pineda y Valeria Mazza, con homenaje a figuras como Susana Giménez y Adrián Appiolaza, director creativo de Moschino.

El jurado, integrado por más de cuarenta especialistas, destaca el trabajo de quienes marcan tendencia en televisión, cine e influencers, y también reconoce a vestuaristas, maquilladores, estilistas y peluqueros. La edición 2026 refuerza el vínculo entre la moda local y el diseño internacional, con una distinción para Appiolaza tras el impacto de su última colección inspirada en Argentina.

A continuación, la lista de los ternados y ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026

Mejor estilo en redes

Carolina “Pampita” Ardohain (ganadora)

Valentina Zenere

Martita Fort

Tefi Russo

Pampita recibió el Martín Fierro en la categoría "Mejor estilo en redes" (Maximiliano Luna)

Mejor diseñador de moda masculina

Matías Carbone

Nicolás Zaffora (ganador)

Sebastián Raimondi

Mejor estilo femenino en streaming

Momi Giardina (Telefé – Luzu)

Evelyn Botto (Olga) (ganadora)

Flor Jazmín Peña (Luzu)

Nati Jota (Telefé – Olga)

Mejor estilo masculino en Big Show

Ale Sergi (La Voz Argentina)

Nico Occhiato (La Voz Argentina) (ganador)

Luck Ra (La Voz Argentina)

Mejor estilo panelista femenina

Analía Franchín (A la Barbarrossa)

Carolina Molinari (Puro Show)

Sol Pérez (Gran Hermano) (ganadora)

Zaira Nara recibió la estatuilla por la categoría "Mejor influencer de moda"

Actor con mejor estilo en ficción

Benjamín Vicuña (Corazón delator) (ganador)

Franco Masini (El Retorno)

Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor influencer de moda

Zaira Nara (ganadora)

Stephanie Demner

Zuzu Codeu

Mejor estilo en conducción femenina en programa diario

Vero Lozano (Cortá por Lozano) (ganadora)

Yanina Latorre (SQP)

Mariana Fabbiani (DDM)

Flor de la V (Los Profesionales)

Benjamín Vicuña junto a Majo Fuertes ganaron "Actor con mejor estilo en ficción"

Mejor estilista

Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García) (ganadores)

Romina Giangreco

Celina Lattanzio (Negra Negra)

Mejor peluquero

Max Jara (ganador)

Mauro Max De Brito

Facu Díaz (Niche Studio)

Cristian Rey

Mejor estilo panelista masculino

Hernán Drago (Los 8 Escalones)

Fabián Paz (DDM)

Lizardo Ponce (SQP) (ganador)

Gastón Trezeguet (Gran Hermano)

Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)

Juana Viale (Almorzando con Juana) (ganadora)

Teté Coustarot (Argentina, de película)

Josefina “China” Ansa (Lado V)

Nuevo talento de la moda

Valentina Schuchner (ganadora)

Luz Ballesteros

Anushka Elliot

Actriz con mejor estilo en ficción

Griselda Siciliani (Envidiosa)

Mónica Antonópulos (Menem)

Julieta Zylberberg (Yiya) (ganadora)

Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Mejor maquillador/a

Mabby Autino

Vero Luna

Gervasio Larrivey (ganador)