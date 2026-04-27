Todos los ganadores de los premios Martín Fierro de la Moda 2026

La gala de los Martín Fierro de la Moda 2026 marca una nueva edición dedicada a reconocer el talento y la creatividad de la industria argentina. Este domingo 26 de abril, los estudios de Telefé reciben a referentes del diseño, la televisión y el espectáculo en una noche conducida por Iván de Pineda y Valeria Mazza, con homenaje a figuras como Susana Giménez y Adrián Appiolaza, director creativo de Moschino.
El jurado, integrado por más de cuarenta especialistas, destaca el trabajo de quienes marcan tendencia en televisión, cine e influencers, y también reconoce a vestuaristas, maquilladores, estilistas y peluqueros. La edición 2026 refuerza el vínculo entre la moda local y el diseño internacional, con una distinción para Appiolaza tras el impacto de su última colección inspirada en Argentina.
A continuación, la lista de los ternados y ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026
Mejor estilo en redes
- Carolina “Pampita” Ardohain (ganadora)
- Valentina Zenere
- Martita Fort
- Tefi Russo
Mejor diseñador de moda masculina
- Matías Carbone
- Nicolás Zaffora (ganador)
- Sebastián Raimondi
Mejor estilo femenino en streaming
- Momi Giardina (Telefé – Luzu)
- Evelyn Botto (Olga) (ganadora)
- Flor Jazmín Peña (Luzu)
- Nati Jota (Telefé – Olga)
Mejor estilo masculino en Big Show
- Ale Sergi (La Voz Argentina)
- Nico Occhiato (La Voz Argentina) (ganador)
- Luck Ra (La Voz Argentina)
Mejor estilo panelista femenina
- Analía Franchín (A la Barbarrossa)
- Carolina Molinari (Puro Show)
- Sol Pérez (Gran Hermano) (ganadora)
Actor con mejor estilo en ficción
- Benjamín Vicuña (Corazón delator) (ganador)
- Franco Masini (El Retorno)
- Leonardo Sbaraglia (Menem)
Mejor influencer de moda
- Zaira Nara (ganadora)
- Stephanie Demner
- Zuzu Codeu
Mejor estilo en conducción femenina en programa diario
- Vero Lozano (Cortá por Lozano) (ganadora)
- Yanina Latorre (SQP)
- Mariana Fabbiani (DDM)
- Flor de la V (Los Profesionales)
Mejor estilista
- Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García) (ganadores)
- Romina Giangreco
- Celina Lattanzio (Negra Negra)
Mejor peluquero
- Max Jara (ganador)
- Mauro Max De Brito
- Facu Díaz (Niche Studio)
- Cristian Rey
Mejor estilo panelista masculino
- Hernán Drago (Los 8 Escalones)
- Fabián Paz (DDM)
- Lizardo Ponce (SQP) (ganador)
- Gastón Trezeguet (Gran Hermano)
Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal
- Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)
- Juana Viale (Almorzando con Juana) (ganadora)
- Teté Coustarot (Argentina, de película)
- Josefina “China” Ansa (Lado V)
Nuevo talento de la moda
- Valentina Schuchner (ganadora)
- Luz Ballesteros
- Anushka Elliot
Actriz con mejor estilo en ficción
- Griselda Siciliani (Envidiosa)
- Mónica Antonópulos (Menem)
- Julieta Zylberberg (Yiya) (ganadora)
- Bárbara Lombardo (Envidiosa)
Mejor maquillador/a
- Mabby Autino
- Vero Luna
- Gervasio Larrivey (ganador)