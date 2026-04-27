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Todos los ganadores de los premios Martín Fierro de la Moda 2026

Una noche de diseño, glamour y reconocimiento al talento de la industria argentina se vive este domingo

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Martin Fierro de la Moda 2026
Los Martin Fierro de la Moda galardonaron a las principales figuras de la industria fashionista

La gala de los Martín Fierro de la Moda 2026 marca una nueva edición dedicada a reconocer el talento y la creatividad de la industria argentina. Este domingo 26 de abril, los estudios de Telefé reciben a referentes del diseño, la televisión y el espectáculo en una noche conducida por Iván de Pineda y Valeria Mazza, con homenaje a figuras como Susana Giménez y Adrián Appiolaza, director creativo de Moschino.

El jurado, integrado por más de cuarenta especialistas, destaca el trabajo de quienes marcan tendencia en televisión, cine e influencers, y también reconoce a vestuaristas, maquilladores, estilistas y peluqueros. La edición 2026 refuerza el vínculo entre la moda local y el diseño internacional, con una distinción para Appiolaza tras el impacto de su última colección inspirada en Argentina.

A continuación, la lista de los ternados y ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026

Mejor estilo en redes

  • Carolina “Pampita” Ardohain (ganadora)
  • Valentina Zenere
  • Martita Fort
  • Tefi Russo
Martin Fierro de la Moda 2026 - Banner Infobae
Pampita recibió el Martín Fierro en la categoría "Mejor estilo en redes" (Maximiliano Luna)

Mejor diseñador de moda masculina

  • Matías Carbone
  • Nicolás Zaffora (ganador)
  • Sebastián Raimondi

Mejor estilo femenino en streaming

  • Momi Giardina (Telefé – Luzu)
  • Evelyn Botto (Olga) (ganadora)
  • Flor Jazmín Peña (Luzu)
  • Nati Jota (Telefé – Olga)

Mejor estilo masculino en Big Show

  • Ale Sergi (La Voz Argentina)
  • Nico Occhiato (La Voz Argentina) (ganador)
  • Luck Ra (La Voz Argentina)

Mejor estilo panelista femenina

  • Analía Franchín (A la Barbarrossa)
  • Carolina Molinari (Puro Show)
  • Sol Pérez (Gran Hermano) (ganadora)
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Zaira Nara recibió la estatuilla por la categoría "Mejor influencer de moda"

Actor con mejor estilo en ficción

  • Benjamín Vicuña (Corazón delator) (ganador)
  • Franco Masini (El Retorno)
  • Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor influencer de moda

  • Zaira Nara (ganadora)
  • Stephanie Demner
  • Zuzu Codeu

Mejor estilo en conducción femenina en programa diario

  • Vero Lozano (Cortá por Lozano) (ganadora)
  • Yanina Latorre (SQP)
  • Mariana Fabbiani (DDM)
  • Flor de la V (Los Profesionales)
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Benjamín Vicuña junto a Majo Fuertes ganaron "Actor con mejor estilo en ficción"

Mejor estilista

  • Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García) (ganadores)
  • Romina Giangreco
  • Celina Lattanzio (Negra Negra)

Mejor peluquero

  • Max Jara (ganador)
  • Mauro Max De Brito
  • Facu Díaz (Niche Studio)
  • Cristian Rey

Mejor estilo panelista masculino

  • Hernán Drago (Los 8 Escalones)
  • Fabián Paz (DDM)
  • Lizardo Ponce (SQP) (ganador)
  • Gastón Trezeguet (Gran Hermano)

Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

  • Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)
  • Juana Viale (Almorzando con Juana) (ganadora)
  • Teté Coustarot (Argentina, de película)
  • Josefina “China” Ansa (Lado V)

Nuevo talento de la moda

  • Valentina Schuchner (ganadora)
  • Luz Ballesteros
  • Anushka Elliot

Actriz con mejor estilo en ficción

  • Griselda Siciliani (Envidiosa)
  • Mónica Antonópulos (Menem)
  • Julieta Zylberberg (Yiya) (ganadora)
  • Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Mejor maquillador/a

  • Mabby Autino
  • Vero Luna
  • Gervasio Larrivey (ganador)

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