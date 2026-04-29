Con el respaldo de Javier Milei, Manuel Adorni se cruzó con la oposición en el Congreso y desafió: “No voy a renunciar”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue contundente y afirmó que no pensaba renunciar. Si bien pidió que el informe de gestión no se convierta en un juicio público, aseguró sin matices que no había cometido ningún delito, que podía explicar su patrimonio y que pagó sus viajes familiares de su bolsillo. Ahora la palabra final la tendrá la Justicia.

Bajo la atenta mirada del presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y todos los ministros del Gabinete, que fueron a mostrar su apoyo, Adorni cerró la primera parte de su presentación con tono desafiante. “Todas las cuestiones que son parte de una causa judicial en curso deben ser resueltas en ese ámbito”, dijo. Y remató: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”.

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Las explicaciones del jefe de Gabinete -que leyó sus palabras durante toda la jornada- llevaron tranquilidad a la bancada libertaria, donde la estrategia oficial de exponer al funcionario generaba mucha preocupación. “Fue muy bueno el discurso, muy contundente, lo que se necesitaba”, analizó un diputado de La Libertad Avanza ante la consulta de Infobae.

Javier Milei junto a su hermana Karina, el canciller Quirno y los ministros Caputo y Pettovello en el palco principal

Al mismo tiempo, haber abordado de frente los cuestionamientos sobre su patrimonio le quitó tensión a la sesión ya que la oposición anticipaba que el funcionario iba a negarse a hablar sobre las denuncias. Por eso esperaban poder arrinconarlo al momento de las preguntas. “La estrategia fue generar muchas expectativas y que después no pase nada, dio todas las explicaciones y fue un éxito”, opinaron cerca de Martín Menem.

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“En realidad no contestó nada y todavía hay muchas dudas sobre su patrimonio, por ejemplo no explicó de dónde salen los fondos para pagar viajes o devolver tantos préstamos. También había dicho que nunca se había tomado vacaciones y ahora dijo que los pasajes los pagó de su bolsillo”, se quejaba un diputado de la oposición. Sin embargo, la pérdida de interés quedó en evidencia por la cantidad de bancas vacías.

Máximo Kirchner, diputado de Unión por la Patria

Adorni habló durante más de una hora de los principales logros económicos del gobierno nacional, como la baja de la inflación, la eliminación del déficit y el fin de los piquetes. Pero el foco siempre se mantuvo en los cuestionamientos en su contra.

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Al referirse al viaje que hizo su esposa junto con la comitiva oficial a Estados Unidos, el jefe de Gabinete aseguró que no se violó ningún procedimiento oficial y que fue una decisión “discrecional” de Presidencia, conforme al Decreto 713/16. En esa línea, afirmó que “no hubo ningún gasto de viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado Nacional y que no existió incumplimiento en su invitación”.

También aseguró que pagó de su bolsillo sus viajes familiares al exterior. “No se trataron de viajes financiados por terceros en el marco del Decreto 1179/2016, ni de obsequios de ningún tipo”, detalló.

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Por otro lado, si bien no habló del origen de los fondos ni de los préstamos que recibió, Adorni explicó que todos sus bienes serán consignados en su declaración jurada, para la cual no se ha vencido el plazo de presentación. Sobre ese punto también adelantó que presentará toda la documentación pertinente a la Justicia.

Milei tuvo varios cruces con los diputados del Frente de Izquierda

La primera parte del informe transcurrió sin mayores sobresaltos, a excepción de algunos ocasionales intercambios de chicanas con los diputados del Frente de Izquierda. Uno de los cruces se produjo cuando Adorni mencionó el conflicto bélico en Gaza. “Cómplice del genocidio”, le gritó Romina del Pla a Milei. Pero el Presidente simplemente contestó saludando con una sonrisa y hasta puso las manos en forma de corazón. En otro momento, los acusó de defender ideas (comunismo) que causaron “más de 150 millones de muertes”.

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No obstante, a Milei sí se lo vio más enojado en los pasillos del Palacio Legislativo. Cuando salía de la oficina de Menem para dirigirse al palco al inicio de la jornada, un periodista le preguntó si Adorni era corrupto. Sin frenar y sin mirarlos, el Presidente gritó: “Ustedes son corruptos”.

Cuando se retiraba, la situación se repitió. Al ser consultado si las explicaciones de Adorni habían sido suficientes, Milei arremetió: “Es más que suficiente, el caso está cerrado, chorros, corruptos”.

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Milei se cruza con los periodistas luego de la exposición de adorni en Diputados

El clima de la sesión se distendió aún más cuando el presidente Milei y los miembros del gabinete se retiraron. Solo quedó el ministro de Interior Diego Santilli sentado solo en un palco por algunas horas más.

Al momento de las preguntas y respuestas, los bloques más chicos se concentraron en la situación económica. Pero igualmente continuaron los dardos contra Adorni. “No voy a renunciar, de hecho, estoy acá dando la cara”, desafió ante el planteo de que otros funcionarios ante denuncias similares habían sido eyectados de la gestión. Además, apuntó directamente contra el kirchnerismo: “Ustedes no tienen derecho a pedirle explicaciones judiciales a nadie”.

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Informe de gestión de Manuel Adorni

El jefe de Gabinete aprovechó los cuartos intermedios que se pidieron después de cada tanda de preguntas para ordenar junto a su equipo las respuestas. Siempre leyó y en pocas ocasiones se apartó del guión elaborado por sus asesores.

“Si no le traían todas las cosas que le dieron para leer, no podría haber contestado ninguna pregunta. Eso es muy grave”, protestó el peronista Germán Martínez. En definitiva, el ministro coordinados logró manejar los tiempos de la sesión, no pronunció ninguna frase desafortunada y salió indemne de la interpelación “blue” que había preparado la oposición.

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