La única condición que puso Marta Fort para ingresar a la casa de Gran Hermano: “Así de sencillo”

Marta Fort abordó su requisito para un eventual ingreso al programa 'Gran Hermano Generada Dorada'.

Con espontaneidad y humor, Marta Fort planteó la condición única que pondría para ingresar a Gran Hermano Generación Dorada durante una entrevista en el segmento “Todo lo contrario” de Streams Telefe.

Al ser consultada por los conductores Grego Rosello y Lean Saifir sobre su disposición para participar en el reality, Marta Fort fue contundente: “Si yo tengo una reunión en donde me dicen: bueno, cuando vos quieras vos podés abrir la puerta y te vas a Miami”. Su respuesta generó risas en el estudio y llevó a que Saifir bromeara acerca de la idea de salir del país sin escalas, directamente desde Ezeiza.

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La influencer también ironizó sobre su posible paso por la casa: “Entro, estoy dos semanas, la rompo toda, me peleo con todos, hago quilombo, quilombo, quilombo, quilombo. Y después digo: ¿sabés qué? Me canso, me voy. Me taco y abro la puerta y me voy. Así de sencillo.” Estas declaraciones reflejaron su actitud directa y relajada frente al formato.

Fort explicó su conexión con Miami durante la charla: “Yo cada vez que voy siento, como voy tan seguido, que voy a mi casa de country, ¿entendés?” Agregó: “¿No viste que la gente dice bueno, me voy a desconectar, me voy a Pilar? Yo voy a Miami. Y nada, me encanta.” De este modo, subrayó la naturalidad con la que transita entre Argentina y Estados Unidos, manteniendo un perfil auténtico y sin dramatismo.

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Marta Fort en su preparación para los Martín Fierro de la Moda

Reacciones y el humor de la entrevista

Los conductores Grego Rosello y Lean Saifir aprovecharon el carisma de Fort para sumar comentarios cómicos. Rosello ironizó: “No, ella cree que es una manga con un avión acá esperando el remis”. Saifir, por su parte, añadió: “Ella espera la puerta giratoria de Ezeiza sin escala”. La conocida “cláusula Miami” de la entrevistada llevó a los presentadores a simpatizar abiertamente con su postura.

La protagonista reforzó ese mensaje en otro momento de la entrevista: “Estás como en Argentina, vos paseás y la gente te puede reconocer, pero es como más tranquilo”. Para ella, la ciudad estadounidense funciona como refugio personal y trae consigo recuerdos familiares que se mezclan con su vida pública.

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Marta Fort lució un impactante vestido blanco con falda de tul y un lazo negro diseñado por Claudia Arca para los premios Martín Fierro de la Moda

El homenaje a Ricardo Fort en la pasarela del Martín Fierro de la Moda

Durante la reciente entrega de los Premios Martín Fierro de la Moda en Buenos Aires, Marta Fort deslumbró con un vestido diseñado por Claudia Arce. La pieza de alta costura fue confeccionada en crepé suizo y bordada a mano con cristales, enfatizando una silueta tipo sirena y una falda en tul de seda, compuesta por capas troqueladas para aportar volumen y presencia.

El detalle más significativo del atuendo fue la incorporación de crucifijos originales del rosario de su padre, Ricardo Fort, engarzados tanto en el frente como en el reverso de la prenda. Este guiño al legado familiar convirtió el vestido en un homenaje personal y público, fusionando moda y memoria.

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La presencia de Fort en la alfombra roja resultó uno de los momentos más destacados de la gala. Llegó en el Rolls-Royce clásico que perteneció a su padre, recreando una imagen simbólica que remite a la farándula nacional y al vínculo entre espectáculo e historia familiar.

El gesto de integrar símbolos familiares en su atuendo elevó el acto de la moda a una expresión de reconocimiento y orgullo personal. De esta forma, Fort consolidó su lugar en el evento principal de la moda argentina mientras resaltaba su historia y la de su padre ante la audiencia y los medios.

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La elaboración de la diseñadora Claudia Arce hizo del vestido algo más que una prenda de lujo: fue una manifestación de pertenencia y recuerdo que renovó, en plena gala, el hilo entre el espectáculo y la intimidad.