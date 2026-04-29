Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Horario: 16 (Argentina, Paraguay, Uruguay); 15 (Chile, Miami -EEUU-); 14 (Colombia, Ecuador, Perú)
TV: ESPN y Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica)
Barcelona le sigue los pasos a Julián Álvarez desde hace mucho tiempo y da la sensación de que la posible transferencia del delantero del Atlético Madrid a suelo catalán puede ser una de las novelas del verano europeo. Claro que todavía tiene que definirse la temporada en España y también la Copa del Mundo, puntos importantes a la hora de charlar su cotización y salario pretendido. Los culés, igualmente, trabajan en alternativas dentro del mercado por si el fichaje del cordobés no se ejecuta. Y en el radar figura otro argentino.
Posibles formaciones:
Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Álex Baena; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel, William Saliba, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida por una de las semifinales de la Champions League que protagonizarán Atlético de Madrid y Arsenal.