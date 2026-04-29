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Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

El equipo de Simeone viene de eliminar al Barcelona, mientras que el conjunto inglés dejó en el camino al Sporting Lisboa. Transmiten ESPN y Fox Sports a las 16

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Horario: 16 (Argentina, Paraguay, Uruguay); 15 (Chile, Miami -EEUU-); 14 (Colombia, Ecuador, Perú)

TV: ESPN y Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica)

12:26 hsHoy

Barcelona tiene en la mira a otra estrella de la selección argentina si no logra concretar la llegada de Julián Álvarez

Los catalanes le siguen los pasos a Lautaro Martínez, que ya sonó en varios mercados

El Barcelona podría reforzarse con un futbolista argentino en el próximo mercado de pases: Julián Álvarez o Lautaro Martínez (REUTERS/Albert Gea)
El Barcelona podría reforzarse con un futbolista argentino en el próximo mercado de pases: Julián Álvarez o Lautaro Martínez (REUTERS/Albert Gea)

Barcelona le sigue los pasos a Julián Álvarez desde hace mucho tiempo y da la sensación de que la posible transferencia del delantero del Atlético Madrid a suelo catalán puede ser una de las novelas del verano europeo. Claro que todavía tiene que definirse la temporada en España y también la Copa del Mundo, puntos importantes a la hora de charlar su cotización y salario pretendido. Los culés, igualmente, trabajan en alternativas dentro del mercado por si el fichaje del cordobés no se ejecuta. Y en el radar figura otro argentino.

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11:44 hsHoy

Posibles formaciones:

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Álex Baena; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel, William Saliba, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

11:31 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida por una de las semifinales de la Champions League que protagonizarán Atlético de Madrid y Arsenal.

Atlético de Madrid vs Arsenal
Atlético de Madrid vs Arsenal

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