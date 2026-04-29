Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida por una de las semifinales de la Champions League que protagonizarán Atlético de Madrid y Arsenal .

Barcelona le sigue los pasos a Julián Álvarez desde hace mucho tiempo y da la sensación de que la posible transferencia del delantero del Atlético Madrid a suelo catalán puede ser una de las novelas del verano europeo. Claro que todavía tiene que definirse la temporada en España y también la Copa del Mundo, puntos importantes a la hora de charlar su cotización y salario pretendido. Los culés, igualmente, trabajan en alternativas dentro del mercado por si el fichaje del cordobés no se ejecuta. Y en el radar figura otro argentino.

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