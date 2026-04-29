La Legislatura porteña declaró como Huésped de Honor a Dave Mustaine: “Nuestra relación con Argentina es muy cercana”

Dave Mustaine recibió la distinción de Huésped de Honor en la Legislatura porteña (Fotografía: LegisCABA/Nahuel Bon).

Este mediodía, la Ciudad de Buenos Aires no vivió una jornada más. Es que la Legislatura porteña declaró al guitarrista y vocalista David “Dave” Mustaine como Huésped de Honor, en el marco de su gira “This Was Our Life Tour”. Y que sería la última en su carrera como líder y emblema de su banda Megadeth.

El escenario elegido fue el Salón Presidente Perón, ante la presencia de muchos fanáticos. Tras dar la bienvenida a “la casa de la democracia”, la diputada y autora del proyecto, Silvia Imas subrayó: “Es un honor y un placer poder contar con tu presencia. Además de tu faceta como guitarrista, vocalista y compositor, representas un símbolo y un ejemplo de fortaleza y resiliencia frente a las dificultades, y la música cumple un papel importante en acompañarnos en esos momentos”. A su vez, la legisladora remarcó el vínculo especial que une al artista con la Ciudad de Buenos Aires.

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El músico Dave Mustaine sonríe junto a la legisladora Silvia Imas, mientras recibe el reconocimiento en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Fotografía: LegisCABA/Nahuel Bon).

Este hecho no pasó inadvertido para el legendario músico de melena roja, que recordó aquel histórico recital en Obras Sanitarias, en 1994 y que no solo dictaminó su primera visita al país, sino que marcó a fuego el inicio de su vínculo personal con Argentina.

“Todos estábamos muy felices porque veníamos a Argentina. La relación que hemos tenido con la música ha sido muy particular. Empezamos en 1994, e hicimos ese famoso show que comenzó siendo un solo concierto, se agotaron las entradas, y ahí fue donde empezó lo de ‘Aguante Megadeth’. Eso se ha convertido en un fenómeno en todo el mundo”, rememoró Mustaine, en relación a la reversión argenta del comienzo musical de su célebre canción "Symphony Of Destruction“, que el público local canto con esa particular estrofa, gesto que más adelante fue replicado en todo el mundo. Una relación “muy cercana” que incluso desembocó en la realización de shows acústicos, que no suceden “en ningún lugar del mundo”.

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Un individuo con cabello largo rojizo-rubio y un micrófono en la solapa asiste a un evento con las banderas de Estados Unidos y Argentina de fondo, simbolizando un diálogo internacional (Fotografía: LegisCABA/Nahuel Bon).

Por otro lado, entre flashes y el silencio respetuoso de los presentes, Mustaine también se refirió a la postura de la banda a lo largo de su historia: “Hemos estado luchando contra el sistema, y estoy seguro de que todos en este lugar tienen esa misma lucha. Luchar por lo correcto, luchar por la gente. Y resulta que no soy legislador, soy compositor, pero creo que tenemos el mismo objetivo”.

Megadeth repasó más de cuarenta años de trayectoria con un setlist que incluyó “Symphony of Destruction” y “Holy Wars… The Punishment Due”. Foto: Premium Comunicaciones

“Queremos que las cosas sean mejores para las personas. La música hace felices a las personas muchas veces, incluso si han tenido una vida muy difícil, la música de alguna manera llega a su corazón y a su cabeza”, enfatizó el artista.

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Megadeth se presentará mañana en Tecnópolis, con motivo de su gira internacional “This was our life”, que, luego de su visita al país, los llevará a Brasil, Chile, México, Estados Unidos, España, Alemania, Polonia, Países Bajos, República Checa, Luxemburgo, Italia, Suiza, Austria, Bélgica, Francia, Turquía, Finlandia, Kazajistán, Grecia, Portugal, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.

Su último show fue en Perú, donde interpretaron clásicos como “Symphony of Destruction”, “Peace Sells”, “Hangar 18” y “Holy Wars… The Punishment Due”, ante la pasión y el placer de varias generaciones de seguidores.

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El público encendió bengalas y acompañó cada tema, creando un ambiente cargado de energía y nostalgia. Foto: Premium Comunicaciones

En una de sus entrevistas más recientes, Mustaine expresó su interés en explorar nuevas formas de expresión artística una vez que concluya su etapa como líder de la banda, como lo es la actuación y la industria audiovisual. Además, manifestó su deseo de compartir su conocimiento con músicos de distintas generaciones.

Un legado que perdura con el paso de los años, que trasciende eras y fronteras; y que formalmente fue reconocido por la Ciudad de Buenos Aires, mientras los fanáticos continúan cantando ‘Megadeth, aguante Megadeth’ desde los inicios de Mustaine en su querida Argentina.

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