Guatemala

El primer encuentro nacional de gobernadores impulsa la modernización estatal en Guatemala

La reunión celebrada en la sede del Ministerio de Gobernación reunió a autoridades departamentales y representantes institucionales con el objetivo de fortalecer la articulación entre distintos niveles de gobierno y elevar la calidad de los servicios públicos

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Varias personas, incluyendo hombres y mujeres con traje y vestimenta tradicional, sentadas en una mesa con micrófonos y botellas de agua
El Primer Encuentro Nacional de Gobernadores fortalece la gestión departamental y la seguridad pública en Guatemala. (Ministerio de Gobernación)

El Primer Encuentro Nacional de Gobernadores reunió este 27 de abril a las autoridades clave responsables de la gestión departamental, la coordinación institucional y la seguridad pública en Guatemala. La cita, encabezada por el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda en el Salón Mayor de la Cartera del Interior, marcó un paso concreto hacia la modernización y articulación del Estado a nivel territorial, con el propósito de fortalecer la eficacia institucional y mejorar la provisión de servicios para la población. En la apertura, Villeda resaltó la centralidad de las gobernaciones como puentes entre el Ejecutivo y los departamentos, subrayando el objetivo de dotarlas de herramientas funcionales para que ejerciten sus competencias con mayor eficiencia, según informó el Ministerio de Gobernación.

Los veintidós gobernadores departamentales participaron junto a una comitiva integrada por los viceministros de Seguridad, Estuardo Solórzano; Administrativo, Felipe Sánchez; Prevención de la Violencia y el Delito, Mayda De León; Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Karen Ortiz; y Antinarcóticos, Víctor Cruz Reynoso. Asistieron también el director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, y el director general adjunto, Héctor Prera. De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, el encuentro tuvo como eje central reforzar la capacidad de respuesta institucional y la coordinación interinstitucional, fundamentales para enfrentar los desafíos de seguridad y desarrollo en cada territorio del país.

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Los gobernadores: atribuciones y requisitos para el cargo

La gobernación departamental, institución dependiente del Ministerio de Gobernación, representa al presidente de la República de Guatemala y al Poder Ejecutivo en los departamentos. Bajo la dirección de gobernadores designados por el jefe del Ejecutivo—usualmente seleccionados de ternas propuestas por la sociedad civil—, su función abarca la coordinación de acciones públicas, la gestión de proyectos de desarrollo y la articulación de políticas de seguridad y gobernabilidad. Cada gobernador preside el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE), donde prioriza obras de infraestructura, salud y educación, y dirige también los órganos de reducción de desastres y centros de operaciones de emergencia en situaciones críticas.

Una mujer con gafas y chaleco oscuro habla en un micrófono en una mesa. Un hombre con traje azul y corbata la mira. Botellas de agua y bebidas en la mesa
El Primer Encuentro Nacional de Gobernadores fortalece la gestión departamental y la seguridad pública en Guatemala. (Ministerio de Gobernación)

Además de representar de manera directa al presidente, los gobernadores actúan como mediadores en la resolución de conflictos y garantizan el orden público en sintonía con el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil. Su papel de intermediarios tiene el objetivo de asegurar que los servicios estatales lleguen de forma eficiente y equitativa a toda la población departamental.

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Para acceder al cargo, los postulantes deben cumplir requisitos específicos: ser guatemaltecos, haber vivido al menos cinco años en el departamento correspondiente y superar los treinta años de edad. Al ser designados, cuentan con las mismas inmunidades que los ministros de Estado.

Consolidación de capacidades y modernización de la gestión

La convocatoria y desarrollo del Primer Encuentro Nacional de Gobernadores responde a la intención oficial de optimizar los mecanismos de toma de decisiones y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado. Marco Antonio Villeda declaró al Ministerio de Gobernación: “La prioridad institucional es otorgar las herramientas adecuadas para que puedan desempeñar su gestión con mayor eficiencia, en beneficio de la población”. Esta orientación busca consolidar capacidades administrativas, modernizar la gestión pública e incrementar la seguridad ciudadana en los veintidós departamentos del país.

El rol estratégico de las gobernaciones radica en su capacidad para “articular las acciones de los ministerios y entidades públicas a nivel local” y funcionar como enlace directo entre el gobierno central, los municipios y la ciudadanía. La reunión del 27 de abril se concibió como una plataforma para fortalecer esta coordinación y preparar el terreno para futuras acciones conjuntas orientadas al desarrollo integral y la seguridad en Guatemala.

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