Hernán Drago dio a conocer el vínculo que lo une a Xuxa: “Se ha quedado muchas veces en nuestra casa”

El modelo sorprendió al contar el vínculo que lo une con la conductora brasileña hace años ({Ángel Responde - Bondi Live)

Un inesperado testimonio en la televisión argentina volvió a poner sobre la mesa una de las relaciones más inesperadas y entrañables del espectáculo: la que une a Hernán Drago y Xuxa. En una reciente emisión de Ángel Responde (Bondi Live), el modelo sorprendió al revelar detalles hasta ahora desconocidos de su vínculo con la estrella brasileña, dejando en claro que la conexión entre ambos va mucho más allá de los flashes mediáticos y los encuentros laborales. Drago narró cómo, durante años, la figura internacional fue parte activa de su vida familiar y cómo la confianza y la intimidad tejieron una relación de afecto genuino.

En su paso por el ciclo de Ángel de Brito, Drago recordó que hubo una época en la que Xuxa formaba parte de la cotidianidad de su familia. “Es que es la madrina de mis hijos, o sea, sí”, aaseguró en medio de la transmisión del programa. Con esa frase, Drago dejó en claro que el lazo iba mucho más allá de lo profesional y que la artista fue una presencia clave, sobre todo en los primeros años de vida de Lola y Luka, sus hijos.

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Drago recordó que, durante mucho tiempo, los encuentros eran moneda corriente. “En esa época nosotros viajábamos mucho para allá… íbamos tres o cuatro veces por año. Íbamos para allá a visitarla, ella venía otro tanto acá”, relató. “Se ha quedado muchas veces en nuestra casa… yo la he ido a buscar a Ezeiza con un gorrito, ella así ‘hola, hola’, se subía al auto… y nunca nadie se enteró”, compartió el modelo, pintando una postal de sencillez y cercanía que pocos imaginaban en una estrella de su talla.

El modelo junto a sus hijos, quienes son ahijados de la reconocida artista brasileña (Instagram)

El contraste entre la vida íntima y la fama internacional de Xuxa también fue parte del relato. “No puede salir de la puerta de la casa los 365 días del año… doscientas personas, no dos o tres”, contó, dejando en claro el peso de la fama, pero también la importancia de encontrar refugio en los afectos. Para Drago, el secreto de ese vínculo está en la voluntad de cultivar la intimidad y el cariño, incluso bajo la presión de la exposición pública. “Cuando uno quiere, puede”, sintetizó, destacando que, con esfuerzo y ganas, es posible mantener relaciones genuinas lejos de la mirada ajena.

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La relación entre Drago y Xuxa ya había dado que hablar años atrás. En 2014, Hernán la imitó en el programa Tu cara me suena y la propia Xuxa, desde Brasil, celebró la performance y confirmó el vínculo familiar. En aquel entonces, la producción del ciclo le mostró a Drago un video grabado por la artista, donde lo alentaba a sacar su costado femenino para lograr una imitación más fiel. “Estoy pensando qué decirte para que estés más parecido a mí: no bailo mucho, no canto mucho... Lo difícil va a ser poner tu lado de mujer afuera. Como si estuvieras jugando con Lola (por la hija de Drago)”, había dicho Xuxa, haciendo referencia a la conexión especial con su ahijada.

La reconocida artista mantuvo un estrecho vínculo de amistad por años con Drago, quien lo contó al aire (Maria Magdalena Arrellaga/The New York Times)

Pero el intercambio no terminó ahí. Xuxa, a través de sus redes sociales, compartió la alegría de ver a Hernán imitando su estilo y aprovechó para contar detalles de la amistad con la familia Drago. “Jajajaajajaj Me muero de risa. ¿Puedo compartirlo con ustedes? Mi amiga que vive en Argentina, Barbie, tiene dos hijos hermosos (mis ahijados), Lola y Luka, y un marido simplemente lindísimo... Él está haciendo un programa en Argentina donde tiene que imitar a la gente y acaba de imitarme jajajajaja”, publicó, confirmando el afecto y la cercanía que siempre existieron.

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El paso de Xuxa por la vida de Drago y su familia marcó una huella imborrable. Para el modelo, la relación fue un refugio de normalidad y cariño en medio del trajín mediático. Las anécdotas y los recuerdos compartidos muestran que, detrás de la celebridad y el glamour, existió siempre una amistad auténtica, construida en la intimidad y el respeto mutuo.