El pedido desesperado de Eva Bargiela tras sufrir un robo en Madrid: “Fue en el centro”

La preocupación se instaló en Eva Bargiela durante su estadía en Madrid, cuando la modelo descubrió que le habían robado la billetera en pleno centro de la ciudad. En un mensaje dirigido a sus seguidores, la modelo reconoció la gravedad de la situación y recurrió a la red para pedir ayuda.

“Me robaron la billetera en Madrid centro. Si alguien la encuentra ¿me escribe?“, solicitó a través de una historia en Instagram. El motivo de su alarma no era solo el valor monetario, sino la documentación que perdió: “Tenía mi DNI, el de Faustino, registro, etc”, detalló la pareja de Gianluca Simeone. Esta documentación, explicó, resulta esencial para moverse en el extranjero y para poder realizar trámites, por lo que su pérdida podría complicar cualquier plan de viaje.

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La preocupación de Eva Bargiela por el robo de su billetera en Madrid (Instagram)

Al conocerse el hecho, la modelo remarcó que su urgencia principal es recuperar los documentos, en especial los Documentos Nacionales de Identidad propios y de su hijo, además de la licencia de conducir. Hasta el momento, Bargiela no informó si entre lo sustraído había dinero en efectivo, pero sí subrayó la importancia de los papeles. Para sobrellevar el mal momento, Eva compartió una dulce postal en su red social. “Dios”, escribió, junto a varios emojis enamorados y una foto con su hijo Faustino a upa, a pura sonrisa y vestido con la camiseta del Atlético de Madrid.

La exazafata de Guido Kaczka viajó a Madrid junto a su hijo para visitar a la familia de su marido Gianluca Simeone, compartió varias imágenes de la estadía antes del incidente. Tras el robo, continúa a la espera de novedades, con la esperanza puesta en que alguien pueda devolverle sus pertenencias, mientras procura dejar atrás el mal momento para seguir disfrutando del viaje en compañía de Faustino, Gianluca y la familia Simeone.

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Durante su viaje a España, la modelo había compartido postales familiares y momentos especiales vividos junto a su pareja y su hijo, pero el robo alteró la tranquilidad de su paso por la capital española. El episodio llevó a Bargiela a realizar un pedido público y desesperado, poniendo en primer plano la vulnerabilidad de cualquier viajero ante la pérdida de documentación esencial.

La dulce foto de Eva Bargiela junto a su hijo Faustino

El retrato más elocuente del cumpleaños número 56 de Diego Simeone se registró un día antes cuando toda su familia se reunió en España para celebrar de manera anticipada. La postal reunió a sus cinco hijos, nietos y la presencia especial de Carolina Baldini, su exmujer, en un clima de armonía y afecto.

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Durante esa jornada previa, las imágenes y mensajes en redes sociales mostraron a Simeone rodeado de hijos, nietos, parejas y la abuela, destacando la palabra “familia” como el verdadero presente de la ocasión.

Entre los momentos destacados, una imagen muestra a Gianluca Simeone junto a Eva Bargiela y su hijo Faustino, celebrando también los seis meses del primer nieto del entrenador. Eva sintetizó el ambiente: “Estos días, descanso, mucho amor, los 6 meses de Faustino y su curiosidad por la comida”.

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La familia del Cholo Simeone reunida por su cumpleaños

La anticipación del festejo permitió que Diego Simeone celebrara en Madrid, en la víspera de su cumpleaños, con una reunión íntima que incluyó a todos sus hijos, nietos y parejas. La presencia de su exmujer y el homenaje al primer nieto reafirmaron el valor de la unidad familiar, con imágenes y comentarios que transmitieron alegría y orgullo por el reencuentro.

La actual esposa de Simeone, Carla Pereyra, compartió una foto de toda la familia y escribió: “¡Tu mejor regalo y tu mayor logro! Te amamos. Tu familia”. Con esta frase, reflejó el sentido de satisfacción de Simeone al ver a todos juntos, más allá de los éxitos deportivos.

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