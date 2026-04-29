Quienes son los nominados a los Premios Gardel 2026: la lista completa

Con la lista de nominados ya confirmada, la fiesta más importante de la industria musical argentina promete una velada inolvidable, marcada por la diversidad de estilos y artistas (RSFOTOS)

Los Premios Gardel ya son mucho más que una distinción: desde 1999, se convirtieron en un verdadero termómetro de la música argentina, celebrando la diversidad, el talento y la creatividad en todos los géneros. Año tras año, la ceremonia reúne sobre el mismo escenario a leyendas consagradas y a los artistas que marcan el pulso de la nueva generación, transformando la gala en una cita obligada para la industria y los fanáticos. Y este juves se conocieron a los artistas que competirán por el galardón mayor en la edición 2026.

De la mano de CAPIF, la edición 2026 promete ser inolvidable. El martes 26 de mayo, la alfombra roja volverá a encenderse para recibir a músicos, productores y compositores en una fiesta donde el glamour, los looks y las cábalas se mezclan con emociones fuertes, shows en vivo y homenajes memorables. La música popular será la estrella de la noche y, como es habitual, las sorpresas no faltarán.

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Cada entrega de los Gardel reconoce el esfuerzo, la innovación y el impacto de quienes hacen vibrar al país con sus canciones. Desde el Álbum y la Canción del Año, hasta ternas especializadas en rock, pop, folclore, tango, urbano, jazz, clásica y electrónica, la lista de nominados refleja el enorme abanico de la producción nacional. La gala es, además, una oportunidad única para celebrar la identidad argentina y aplaudir a quienes dejan su huella en la escena musical.

La lista completa de los nominados:

Álbum del Año

Latinaje – Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

La Vida Era Más Corta – Milo J

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Latinaje, el último proyecto de Cazzu, se encuentra nominado a Mejor Álbum del Año (Instagram)

Canción del Año

Advertencia – Babasónicos Autor y compositor: Adrián Rodríguez

Niño – Milo J Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola

Mejor que vos – Lali & Miranda! Autores y compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi

Con Otra – Cazzu Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli Compositor: Nicolás Cotton

Favorita – Angela Torres Autores y compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso

El gordo – Marilina Bertoldi Autora y compositora: Marilina Bertoldi

Querida Yo – Yami Safdie, Camilo Autores y compositores: Yami Safdie, Camilo

Fresh – Trueno Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno” Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Autores y compositores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco”, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”

Mejor que vos, la colaboración entre Lali y Miranda!, compite en la terna de Canción del Año (Captura de video)

Grabación del Año

In the City – Charly García & Sting Ingenieros: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller Productor: Charly García

Niño – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool

Mejor que vos – Lali & Miranda! Ingenieros: Mauro De Tommaso, Federico Barreto Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto

Ingeniería de Grabación

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Ingenieros: Rafa Arcaute, Federico Vindver, LAMADRID, Josh Newell

A tres días de la tierra – Eruca Sativa Ingeniero: Facundo Rodríguez

La Vida Era Más Corta – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo

Mejor Álbum Artista de Folklore

Mirarse en otros ojos – La Ferni

Décimas – Maggie Cullen

Fuera de lugar – Liliana Herrero

Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

El retorno – Santiago Motorizado

El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman

Continhuará – Fernando Ruiz Díaz

Novela – Fito Paez

Charly García buscará ganar la terna Grabación del Año con In The City (Gentileza de prensa)

Mejor Álbum Artista de Tango

Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi

Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat

Actos de gentileza – Florian

Mejor Álbum Artista Pop

Cuerpo – Olivia Wald

Detalles – Zoe Gotusso

Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

No me olvides – Angela Torres

El Verdadero – Juan Ingaramo

Perfectas – Emilia

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo

Malportada – Nathy Peluso

La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta

Vol. 1 – El Negro Tecla

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

The Last of Us: Season 2 (Soundtrack from the HBO Original Series) – Gustavo Santaolalla & David Fleming

La mujer de la fila (Banda de Sonido Original) – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito

Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero

Gustavo Santaolalla, nominado a Mejor Álbum Banda de Sonido y Productor del Año (Alejandra Palacios)

Mejor Álbum Canción de Autor

Gamurgatrónica – Ruben Rada

Querida Yo – Yami Safdie

Vivir Así – Barbarita Palacios

Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti

Amor de mi herida – Camilú

Mejor Álbum Conceptual

Tucumano Soy – Juan Falú

La Vida Era Más Corta – Milo J

Sandro así – Ariel Ardit

Mejor Álbum de Cuarteto

Rompecabezas – Ulises Bueno

Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo

Que sed – Luck Ra

En Vivo Buenos Aires – La K’onga

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

Okupas – Little Boogie & Stereo

Bhavilonia – Bhavi

Culto III – Neo Pistea

Gauchos – Veeyam

EUB Deluxe – Trueno

Versus – Paulo Londra

Ulises Buenos está nominado en las ternas de Mejor Canción de Cuarteto y Mejor Álbum de Cuarteto

Mejor Álbum de Jazz

Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

Tomás Sainz – Tomás Sainz

New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese - Mariano Otero

Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward

Todos los fuegos – Roxana Amed

Mejor Álbum de Música Clásica

Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja

Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII

Murmullo en las aguas – Las Destrozzi

El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás

Mejor Álbum de Música Global

Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto

Latinaje – Cazzu

Impulsa el Círculo – Brenda Martin

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Gracias a la Vida – Abel Pintos

Alquimia – Patricia Sosa & Mijares

Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango

"Grecias a la Vida" de Abel Pintos compite en la categoría de Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea (Prensa Abel Pintos)

Mejor Álbum de Pop Rock

Polvo de estrellas – Turf

El Regreso – Tan Bionica

Los lobos – Estelares

Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser

Alter ego – Silvestre y La Naranja

Mejor Álbum de Reggae/Ska

Alfonsina y el mal – Señor Flavio

La Respuesta – Leonchalon

Raíces muy fuertes – Fidel Nadal

A Tempo – Dread Mar I

Mejor Álbum en Vivo

Juegue Kuelgue – El Kuelgue

Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu

Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece

Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

Signos 25 años Vivo – Los Nocheros

En vivo volumen I – Cindy Cats

Esencia En Vivo – Cruzando El Charco

Mejor Álbum Folklore Alternativo

Trinar(La flor) – Nadia Larcher

89 – Flor Paz

Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto

Tan Biónica compite en la terna de Mejor Álbum de Pop Rock, Mejor Canción Pop Rock y Colaboración (Dale Play)

Mejor Álbum Grupo de Folklore

FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea

Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno

Hasta que aclare – Eva y Nadia

Bipolar – Campedrinos

Mejor Álbum Grupo de Rock

Divididos – Divididos

Artificio – Indios

A tres días de la tierra – Eruca Sativa

El club de la pelea I – Airbag

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado

Mejor Álbum Grupo Pop

Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Vandalos – Bandalos Chinos

4EVER – K4OS

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

El Desvelo – La Delio Valdez

Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido ! – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano

La banda K4OS compite a Mejor Álbum Grupo Pop con grupos como Miranda! y Bándalos Chinos

Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros

Mejor Álbum Infantil

Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas

Luna con duendes (Canciones, arrullos y susurros para la hora de dormir) – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López

Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia – El Reino Infantil, La Granja de Zenón

Al Agua Pez – Pequeño Pez

Mejor Álbum Instrumental

Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas

Solo – Pipi Piazzolla

La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura

Mejor Álbum Música Electrónica

Deseo – Mistol Team

Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros

X-Sex – Six Sex

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda) Orquesta de Tango – EMPA Orquesta de Tango

Tangomorphosis – Pablo Estigarribia

Tango – José Colángelo

Mejor Álbum Pop Alternativo

Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur

Hotcore – Taichu

En el Ciber – Benito Cerati

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Tanya – Juana Rozas

Ca7riel & Paco Amoroso, ganadores del Gardel de Oro de la edición pasada, buscan arrasar nuevamente en la noche de los galardones (Agustín R. Dusserre)

Mejor Álbum Rock Alternativo

Exultante – Carca

Ceremonia – 1915

Instantáneo – Viva Elastico

Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders

Mejor Álbum Rock Pesado

Vive – Claudio Marciello

Legado – A.N.I.M.A.L

Alto Viaje – Corvex

Mejor Álbum Urbano

Gotti B – Tiago PZK

Quimera – Maria Becerra

166 (Deluxe) retirada – Milo J

Saturación pop – Ysy A

Lamba – FMK

Mejor Arte

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseñador: Maxi Anselmo)

Doga – Juana Molina (Diseñador: Alejandro Ros)

Novela – Fito Paez (Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari)

Juana Molina compite por Mejor Arte en esta edición (Gustavo Gavotti)

Mejor Canción de Autor

Luciérnagas – Milo J, Silvio Rodríguez

Hielo Fino – Silvina Moreno

Querida Yo – Yami Safdie, Camilo

Mejor Canción de Cuarteto

Julieta & Romeo (En Vivo) – Ian Lucas & Q’ Lokura

Carita Triste – Q’Lokura, Los Herrera

Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!

Hielo, vino y coca – Los Tabaleros & Los Caligaris

No se ve / Chingón – Desakta2

DIOS – Ulises Bueno

Otra Poesía – L-Gante, La K ́onga

Mejor Canción de Folklore

Décimas – Maggie Cullen

Puño y letra - Puentes Ep.01 – Duratierra, Eli Suárez

Niño – Milo J

El amor es un viento que regresa – Los Nocheros

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

Cadenas – Acru

Fresh – Trueno

Gil – Milo J, Trueno

Retirada – Milo J

PVSL – Paulo Londra

El conocido artista cordobés, Paulo Londra, se encuentra nominado en cuatro categorías (Gustavo Gavotti)

Mejor Canción de Pop

Perfecto Final – Conociendo Rusia, Nathy Peluso

El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso

El Ritmo – Bandalos Chinos

Favorita – Angela Torres

Me Gusta – Miranda! & TINI

Mejor que vos – Lali & Miranda!

Mejor Canción de Rock

El gordo – Marilina Bertoldi

In the City – Charly García & Sting

Volarte – Eruca Sativa

Pensando en Ella – Dante Spinetta

Advertencia – Babasónicos

Aliados en un viaje – Divididos

Mejor Canción de Tango

La Marcha de la Bronca – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso

La Guitarra – Melingo & Fito Paez

Nada – Ariel Ardit y Lidia Borda

Mejor Canción en Vivo

Fanático (en vivo) – Lali

Inocente – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez

La que puede, puede - Live at NPR Music ́s Tiny Desk – Ca7riel & Paco Amoroso

Sábado – Cindy Cats

La Taleñita – Milo J & Campedrinos

Fanático de Lali Espósito se encuentra ternado a Mejor Canción en Vivo (Captura de video)

Mejor Canción Pop Rock

33 – Lali & Dillom

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso

Barry Lindo – El Kuelgue

Tus Cosas (Ft. Airbag) – Tan Bionica

Desastres Fabulosos – Conociendo Rusia, Jorge Drexler

Mejor Canción Tropical / Cumbia

Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

Con Otra – Cazzu

Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD

Amiga Traidora (Cumbia TexMex) – Angela Leiva

Echar de Menos – Ke Personajes

Tu jardín con enanitos – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles

Mejor Canción Urbana

Sin cadenas – Paulo Londra

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee

Olimpo – Milo J

Cruz – Trueno & Feid

Historia – Ramma

Mejor Colaboración

Loco un poco – Turf & Lali

Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!

Campera de cuero – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo

Jangadero – Milo J & Mercedes Sosa

Mi Vida – Tan Bionica, Andrés Calamaro

In the City – Charly García & Sting

Mejor que vos – Lali & Miranda!

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee

Me Gusta – Miranda! & TINI

Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

Mejor Colaboración Urbana

Hasta que me enamoro – Maria Becerra, Tini

Gil – Milo J, Trueno

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee

Masna remix – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK

La verdadera – Ramma, Kidd Voodoo

Flashbacks | CROSSOVER #9 – Wisin, Paulo Londra, Big One

Mejor Colección de Catálogo

Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) – Luis Alberto Spinetta

Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa

Adiós Sui Generis (50 años) – Sui Generis

Mejor Nuevo Artista

María Wolff

Blair

Little Boogie & Stereo

Cindy Cats

Tuli

La Ferni

Sofía de Ciervo

Mia Folino

Las Tussi

Chechi de Marcos

143leti

Mejor Videoclip Corto

El gordo – Marilina Bertoldi Directores: Malena Pichot y Nano Garay Santaló

Bajo De La Piel – Milo J Directora: Teresa Carril

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky

In the City – Charly García & Sting Directores: Belén Asad y Maximilian Stafford

Advertencia – Babasónicos Director: Juan Cabral

Marilina Bertoldi compite con El Gordo a Mejor Videoclip Corto

Mejor Videoclip Largo

Todo Es Folklore – Los Tabaleros Director: Niko Sedano

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky

La Vida Era Más Corta – Milo J Directores: Teresa Carril, Nacho A. Villar

No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali Director: Lautaro Espósito

Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos Director: Leopoldo Montero Ciancio

Productor del año

Nico Cotton

Evlay

Gustavo Santaolalla

Cachorro López

Marilina Bertoldi

Tatool

Mauro De Tommaso

Milo J

Santiago Alvarado