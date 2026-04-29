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Quienes son los nominados a los Premios Gardel 2026: la lista completa

La nueva edición de los galardones a la música nacional vuelve a reunir a las figuras más relevantes y a las nuevas voces para una gala repleta de emoción, homenajes y sorpresas

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Vista cercana de dos manos sosteniendo un trofeo plateado con la efigie de Carlos Gardel y una base negra que dice 'Premios Gardel'
Con la lista de nominados ya confirmada, la fiesta más importante de la industria musical argentina promete una velada inolvidable, marcada por la diversidad de estilos y artistas (RSFOTOS)

Los Premios Gardel ya son mucho más que una distinción: desde 1999, se convirtieron en un verdadero termómetro de la música argentina, celebrando la diversidad, el talento y la creatividad en todos los géneros. Año tras año, la ceremonia reúne sobre el mismo escenario a leyendas consagradas y a los artistas que marcan el pulso de la nueva generación, transformando la gala en una cita obligada para la industria y los fanáticos. Y este juves se conocieron a los artistas que competirán por el galardón mayor en la edición 2026.

De la mano de CAPIF, la edición 2026 promete ser inolvidable. El martes 26 de mayo, la alfombra roja volverá a encenderse para recibir a músicos, productores y compositores en una fiesta donde el glamour, los looks y las cábalas se mezclan con emociones fuertes, shows en vivo y homenajes memorables. La música popular será la estrella de la noche y, como es habitual, las sorpresas no faltarán.

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Cada entrega de los Gardel reconoce el esfuerzo, la innovación y el impacto de quienes hacen vibrar al país con sus canciones. Desde el Álbum y la Canción del Año, hasta ternas especializadas en rock, pop, folclore, tango, urbano, jazz, clásica y electrónica, la lista de nominados refleja el enorme abanico de la producción nacional. La gala es, además, una oportunidad única para celebrar la identidad argentina y aplaudir a quienes dejan su huella en la escena musical.

La lista completa de los nominados:

Álbum del Año

  • Latinaje – Cazzu
  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
  • La Vida Era Más Corta – Milo J
  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Latinaje, el último proyecto de Cazzu, se encuentra nominado a Mejor Álbum del Año (Instagram)
Latinaje, el último proyecto de Cazzu, se encuentra nominado a Mejor Álbum del Año (Instagram)

Canción del Año

  • Advertencia – Babasónicos Autor y compositor: Adrián Rodríguez
  • Niño – Milo J Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola
  • Mejor que vos – Lali & Miranda! Autores y compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi
  • Con Otra – Cazzu Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli Compositor: Nicolás Cotton
  • Favorita – Angela Torres Autores y compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso
  • El gordo – Marilina Bertoldi Autora y compositora: Marilina Bertoldi
  • Querida Yo – Yami Safdie, Camilo Autores y compositores: Yami Safdie, Camilo
  • Fresh – Trueno Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno” Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll
  • #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Autores y compositores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco”, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”
Lali lanzó Mejor que vos, el nuevo adelanto de su próximo álbum
Mejor que vos, la colaboración entre Lali y Miranda!, compite en la terna de Canción del Año (Captura de video)

Grabación del Año

  • In the City – Charly García & Sting Ingenieros: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller Productor: Charly García
  • Niño – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool
  • Mejor que vos – Lali & Miranda! Ingenieros: Mauro De Tommaso, Federico Barreto Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto

Ingeniería de Grabación

  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Ingenieros: Rafa Arcaute, Federico Vindver, LAMADRID, Josh Newell
  • A tres días de la tierra – Eruca Sativa Ingeniero: Facundo Rodríguez
  • La Vida Era Más Corta – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo

Mejor Álbum Artista de Folklore

  • Mirarse en otros ojos – La Ferni
  • Décimas – Maggie Cullen
  • Fuera de lugar – Liliana Herrero

Mejor Álbum Artista de Rock

  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
  • El retorno – Santiago Motorizado
  • El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman
  • Continhuará – Fernando Ruiz Díaz
  • Novela – Fito Paez
charly garcía
Charly García buscará ganar la terna Grabación del Año con In The City (Gentileza de prensa)

Mejor Álbum Artista de Tango

  • Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi
  • Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat
  • Actos de gentileza – Florian

Mejor Álbum Artista Pop

  • Cuerpo – Olivia Wald
  • Detalles – Zoe Gotusso
  • Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres
  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
  • No me olvides – Angela Torres
  • El Verdadero – Juan Ingaramo
  • Perfectas – Emilia

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

  • Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo
  • Malportada – Nathy Peluso
  • La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta
  • Vol. 1 – El Negro Tecla

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

  • The Last of Us: Season 2 (Soundtrack from the HBO Original Series) – Gustavo Santaolalla & David Fleming
  • La mujer de la fila (Banda de Sonido Original) – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
  • Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero
Gustavo Santaolalla portada
Gustavo Santaolalla, nominado a Mejor Álbum Banda de Sonido y Productor del Año (Alejandra Palacios)

Mejor Álbum Canción de Autor

  • Gamurgatrónica – Ruben Rada
  • Querida Yo – Yami Safdie
  • Vivir Así – Barbarita Palacios
  • Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti
  • Amor de mi herida – Camilú

Mejor Álbum Conceptual

  • Tucumano Soy – Juan Falú
  • La Vida Era Más Corta – Milo J
  • Sandro así – Ariel Ardit

Mejor Álbum de Cuarteto

  • Rompecabezas – Ulises Bueno
  • Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
  • Que sed – Luck Ra
  • En Vivo Buenos Aires – La K’onga

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

  • Okupas – Little Boogie & Stereo
  • Bhavilonia – Bhavi
  • Culto III – Neo Pistea
  • Gauchos – Veeyam
  • EUB Deluxe – Trueno
  • Versus – Paulo Londra
Ulises Bueno suspende show en medio de rumores de dengue y s
Ulises Buenos está nominado en las ternas de Mejor Canción de Cuarteto y Mejor Álbum de Cuarteto

Mejor Álbum de Jazz

  • Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
  • Tomás Sainz – Tomás Sainz
  • New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese - Mariano Otero
  • Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
  • Todos los fuegos – Roxana Amed

Mejor Álbum de Música Clásica

  • Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja
  • Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII
  • Murmullo en las aguas – Las Destrozzi
  • El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás

Mejor Álbum de Música Global

  • Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto
  • Latinaje – Cazzu
  • Impulsa el Círculo – Brenda Martin

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

  • Gracias a la Vida – Abel Pintos
  • Alquimia – Patricia Sosa & Mijares
  • Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango
"Grecias a la Vida" de Abel Pintos compite en la categoría de Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea (Prensa Abel Pintos)
"Grecias a la Vida" de Abel Pintos compite en la categoría de Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea (Prensa Abel Pintos)

Mejor Álbum de Pop Rock

  • Polvo de estrellas – Turf
  • El Regreso – Tan Bionica
  • Los lobos – Estelares
  • Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser
  • Alter ego – Silvestre y La Naranja

Mejor Álbum de Reggae/Ska

  • Alfonsina y el mal – Señor Flavio
  • La Respuesta – Leonchalon
  • Raíces muy fuertes – Fidel Nadal
  • A Tempo – Dread Mar I

Mejor Álbum en Vivo

  • Juegue Kuelgue – El Kuelgue
  • Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu
  • Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece
  • Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia
  • Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
  • Signos 25 años Vivo – Los Nocheros
  • En vivo volumen I – Cindy Cats
  • Esencia En Vivo – Cruzando El Charco

Mejor Álbum Folklore Alternativo

  • Trinar(La flor) – Nadia Larcher
  • 89 – Flor Paz
  • Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto
Tan Biónica compite en la terna de Mejor Álbum de Pop Rock, Mejor Canción Pop Rock y Colaboración (Dale Play)
Tan Biónica compite en la terna de Mejor Álbum de Pop Rock, Mejor Canción Pop Rock y Colaboración (Dale Play)

Mejor Álbum Grupo de Folklore

  • FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea
  • Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno
  • Hasta que aclare – Eva y Nadia
  • Bipolar – Campedrinos

Mejor Álbum Grupo de Rock

  • Divididos – Divididos
  • Artificio – Indios
  • A tres días de la tierra – Eruca Sativa
  • El club de la pelea I – Airbag
  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
  • El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado

Mejor Álbum Grupo Pop

  • Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
  • Vandalos – Bandalos Chinos
  • 4EVER – K4OS

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

  • El Desvelo – La Delio Valdez
  • Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido ! – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano
K4OS grupo de Kpop argentino
La banda K4OS compite a Mejor Álbum Grupo Pop con grupos como Miranda! y Bándalos Chinos
  • Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros

Mejor Álbum Infantil

  • Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas
  • Luna con duendes (Canciones, arrullos y susurros para la hora de dormir) – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López
  • Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia – El Reino Infantil, La Granja de Zenón
  • Al Agua Pez – Pequeño Pez

Mejor Álbum Instrumental

  • Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas
  • Solo – Pipi Piazzolla
  • La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura

Mejor Álbum Música Electrónica

  • Deseo – Mistol Team
  • Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros
  • X-Sex – Six Sex

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

  • EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda) Orquesta de Tango – EMPA Orquesta de Tango
  • Tangomorphosis – Pablo Estigarribia
  • Tango – José Colángelo

Mejor Álbum Pop Alternativo

  • Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur
  • Hotcore – Taichu
  • En el Ciber – Benito Cerati
  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Tanya – Juana Rozas
Premios Gardel 2025
Ca7riel & Paco Amoroso, ganadores del Gardel de Oro de la edición pasada, buscan arrasar nuevamente en la noche de los galardones (Agustín R. Dusserre)

Mejor Álbum Rock Alternativo

  • Exultante – Carca
  • Ceremonia – 1915
  • Instantáneo – Viva Elastico
  • Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders

Mejor Álbum Rock Pesado

  • Vive – Claudio Marciello
  • Legado – A.N.I.M.A.L
  • Alto Viaje – Corvex

Mejor Álbum Urbano

  • Gotti B – Tiago PZK
  • Quimera – Maria Becerra
  • 166 (Deluxe) retirada – Milo J
  • Saturación pop – Ysy A
  • Lamba – FMK

Mejor Arte

  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseñador: Maxi Anselmo)
  • Doga – Juana Molina (Diseñador: Alejandro Ros)
  • Novela – Fito Paez (Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari)
Juana Molina con María Laura Santillán
Juana Molina compite por Mejor Arte en esta edición (Gustavo Gavotti)

Mejor Canción de Autor

  • Luciérnagas – Milo J, Silvio Rodríguez
  • Hielo Fino – Silvina Moreno
  • Querida Yo – Yami Safdie, Camilo

Mejor Canción de Cuarteto

  • Julieta & Romeo (En Vivo) – Ian Lucas & Q’ Lokura
  • Carita Triste – Q’Lokura, Los Herrera
  • Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!
  • Hielo, vino y coca – Los Tabaleros & Los Caligaris
  • No se ve / Chingón – Desakta2
  • DIOS – Ulises Bueno
  • Otra Poesía – L-Gante, La K ́onga

Mejor Canción de Folklore

  • Décimas – Maggie Cullen
  • Puño y letra - Puentes Ep.01 – Duratierra, Eli Suárez
  • Niño – Milo J
  • El amor es un viento que regresa – Los Nocheros

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

  • Cadenas – Acru
  • Fresh – Trueno
  • Gil – Milo J, Trueno
  • Retirada – Milo J
  • PVSL – Paulo Londra
Lollapalooza 2026 - Dia 2 - Paulo Londra
El conocido artista cordobés, Paulo Londra, se encuentra nominado en cuatro categorías (Gustavo Gavotti)

Mejor Canción de Pop

  • Perfecto Final – Conociendo Rusia, Nathy Peluso
  • El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
  • El Ritmo – Bandalos Chinos
  • Favorita – Angela Torres
  • Me Gusta – Miranda! & TINI
  • Mejor que vos – Lali & Miranda!

Mejor Canción de Rock

  • El gordo – Marilina Bertoldi
  • In the City – Charly García & Sting
  • Volarte – Eruca Sativa
  • Pensando en Ella – Dante Spinetta
  • Advertencia – Babasónicos
  • Aliados en un viaje – Divididos

Mejor Canción de Tango

  • La Marcha de la Bronca – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso
  • La Guitarra – Melingo & Fito Paez
  • Nada – Ariel Ardit y Lidia Borda

Mejor Canción en Vivo

  • Fanático (en vivo) – Lali
  • Inocente – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez
  • La que puede, puede - Live at NPR Music ́s Tiny Desk – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Sábado – Cindy Cats
  • La Taleñita – Milo J & Campedrinos
Lali Espósito presentó su nueva canción con videoclip titulada “Fanático”
Fanático de Lali Espósito se encuentra ternado a Mejor Canción en Vivo (Captura de video)

Mejor Canción Pop Rock

  • 33 – Lali & Dillom
  • #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Barry Lindo – El Kuelgue
  • Tus Cosas (Ft. Airbag) – Tan Bionica
  • Desastres Fabulosos – Conociendo Rusia, Jorge Drexler

Mejor Canción Tropical / Cumbia

  • Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
  • Con Otra – Cazzu
  • Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
  • Amiga Traidora (Cumbia TexMex) – Angela Leiva
  • Echar de Menos – Ke Personajes
  • Tu jardín con enanitos – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles

Mejor Canción Urbana

  • Sin cadenas – Paulo Londra
  • Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
  • Olimpo – Milo J
  • Cruz – Trueno & Feid
  • Historia – Ramma

Mejor Colaboración

  • Loco un poco – Turf & Lali
  • Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!
  • Campera de cuero – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo
  • Jangadero – Milo J & Mercedes Sosa
  • Mi Vida – Tan Bionica, Andrés Calamaro
  • In the City – Charly García & Sting
  • Mejor que vos – Lali & Miranda!
  • Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
  • Me Gusta – Miranda! & TINI
  • Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

Mejor Colaboración Urbana

  • Hasta que me enamoro – Maria Becerra, Tini
  • Gil – Milo J, Trueno
  • Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
  • Masna remix – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK
  • La verdadera – Ramma, Kidd Voodoo
  • Flashbacks | CROSSOVER #9 – Wisin, Paulo Londra, Big One
  • Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) – Luis Alberto Spinetta
  • Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa
  • Adiós Sui Generis (50 años) – Sui Generis

Mejor Nuevo Artista

  • María Wolff
  • Blair
  • Little Boogie & Stereo
  • Cindy Cats
  • Tuli
  • La Ferni
  • Sofía de Ciervo
  • Mia Folino
  • Las Tussi
  • Chechi de Marcos
  • 143leti

Mejor Videoclip Corto

  • El gordo – Marilina Bertoldi Directores: Malena Pichot y Nano Garay Santaló
  • Bajo De La Piel – Milo J Directora: Teresa Carril
  • #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky
  • In the City – Charly García & Sting Directores: Belén Asad y Maximilian Stafford
  • Advertencia – Babasónicos Director: Juan Cabral
Marilina Bertoldi compite con El Gordo a Mejor Videoclip Corto
Marilina Bertoldi compite con El Gordo a Mejor Videoclip Corto

Mejor Videoclip Largo

  • Todo Es Folklore – Los Tabaleros Director: Niko Sedano
  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky
  • La Vida Era Más Corta – Milo J Directores: Teresa Carril, Nacho A. Villar
  • No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali Director: Lautaro Espósito
  • Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos Director: Leopoldo Montero Ciancio

Productor del año

  • Nico Cotton
  • Evlay
  • Gustavo Santaolalla
  • Cachorro López
  • Marilina Bertoldi
  • Tatool
  • Mauro De Tommaso
  • Milo J
  • Santiago Alvarado

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