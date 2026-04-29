River Plate viajará a Brasil sin Franco Armani y reina la incertidumbre sobre su regreso oficial: el plan de Coudet

La decisión de dejar fuera a Franco Armani para el crucial compromiso ante Bragantino en San Pablo marca el enfoque conservador de Eduardo Coudet en un momento clave de la temporada de River, donde el equipo pelea por el liderzgo del grupo H en la Copa Sudamericana y un calendario exigente obliga a dosificar riesgos. El estratega riverplatense considera que el Pulpo todavía no tiene el “alta futbolística” pese a que ya recibió el pulgar arriba por parte del departamento médico.

Armani había vuelto a la actividad el 22 de febrero ante Vélez pasado luego de dos meses de inactividad producto de una lesión de tobillo que lo marginó de seis partidos consecutivos a la que se le sumó un desgarro en su gemelo derecho. Frente al Fortín, solo aguantó un tiempo y fue reemplazado por Santiago Beltrán por serias molestias en su tendón de Aquiles derecho, un padecimiento crónico que lo llevó a someterse a un tratamiento con células madre en Rosario. El último encuentro oficial que disputó fue en noviembre del año pasado, cuando los de Núñez fueron eliminados por Racing en el Torneo Clausura.

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Ahora, buscando ritmo futbolístico, volverá a ser evaluado en la previa del partido del domingo ante Atlético Tucumán por el Torneo Apertura (arrancará a las 18:30 en el Monumental) para ver si regresa ese día. Hasta el momento, el Chacho prefirió evitar profundizar sobre cuándo será su regreso y no está claro aún si volverá en breve o después del Mundial. Por lo pronto, hace más de dos semanas que ya se entrena a la par de sus compañeros.

“Ya la veía venir la pregunta sobre Franco, voy a tratar que haya competencia interna, que es lo que potencia el nivel de los jugadores... Y después, a trabajar“, había respondido Coudet en la conferencia de prensa en la que fue presentado como DT millonario. La sensación es que, o volverá ante los tucumanos, o su regreso será en algún partido de la Sudamericana ya que parece improbable que Coudet determine su regreso a partir de los octavos de final del campeonato local.

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En lo que va del año, Franco Armani solo atajó un tiempo contra Vélez (REUTERS/Jean Carniel)

La lista de concentrados para el duelo ante Bragantino (arrancará mañana a las 21:30 en San Pablo) presenta el mismo núcleo que afrontó el último encuentro ante Aldosivi, con la incorporación de Franco Jaroszewicz como tercer arquero. El juvenil de 19 años, quien disputó un partido como titular en Reserva ante Sarmiento el martes y, tras regresar desde Junín, se sumó rápidamente al plantel principal, tendrá así la posibilidad de vivir su primera experiencia internacional con River. Entre los juveniles, la travesía a Brasil será también un hito para Lucas Silva, quien debutó recientemente en el Monumental y suma su primer periplo internacional como profesional.

En tanto, la exclusión de Kevin Castaño destaca su situación deportiva: desde la llegada de Coudet, solo acumuló 65 minutos en cancha repartidos entre tres partidos —18 minutos frente a Sarmiento, 4 ante Estudiantes de Río Cuarto y 45 minutos contra Carabobo—. Tal como ocurrió ante el Tiburón marplatense, su ausencia obedece a una determinación táctica.

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La lista definitiva de convocados para enfrentar a Bragantino incluye a tres arqueros —Santiago Beltrán, Ezequiel Centurión y Franco Jaroszewicz—, junto a los defensores Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Paulo Díaz, Matías Viña, Gonzalo Montiel y Germán Pezzella. Entre los volantes figuran Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Lucas Silva y Juan Cruz Meza. El ataque suma a Ian Subiabre, Agustín Ruberto, Facundo Colidio, Joaquín Freitas, Maximiliano Salas y Lautaro Pereyra.

Quedaron marginados de la convocatoria Armani y Maximiliano Meza (en la etapa final de su recuperación física), Castaño (por criterios deportivos), y figuran en la lista de lesionados Sebastián Driussi, Juan Fernando Quintero y Fausto Vera. De estos últimos, tanto Quintero como Vera, muestran avances en su recuperación y ya apuntan a estar a disposición para el próximo compromiso sudamericano.

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LA LISTA DE CONVOCADOS DE RIVER PLATE

Arqueros: Santiago Beltrán, Ezequiel Centurión y Franco Jaroszewicz.

Defensores: Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Paulo Díaz, Matías Viña, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Germán Pezzella.

Volantes: Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Tomás Galván, Santiago Lencina, Juan Cruz Meza y Kendry Páez.

Delanteros: Lautaro Pereyra, Ian Subiabre, Maximiliano Salas, Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Agustín Ruberto.