El aumento de temperaturas en El Salvador favorece proliferación de cianobacterias en el Lago de Coatepeque

La licenciada Ana María Salinas, de la Universidad de El Salvador, aborda la proliferación de cianobacterias en el Lago de Coatepeque. Se observan equipos como microscopios y un monitor que exhibe una imagen detallada de elementos biológicos. La especialista explica cómo las condiciones ambientales, como temperaturas elevadas y la disponibilidad de nutrientes, favorecen el crecimiento de estos microorganismos. Asimismo, describe el proceso de monitoreo en laboratorio para identificar las cianobacterias y evaluar su potencial impacto en la salud pública y el ecosistema./(Video de YSKL)

Por el aumento de las temperaturas en El Salvador, el Lago de Coatepeque experimenta actualmente un notable crecimiento de cianobacterias, fenómeno que capta la atención de especialistas del Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador (UES). Esta situación, observada en las últimas semanas, coincide con lluvias recientes y una mayor disponibilidad de nutrientes en el ecosistema acuático, factores que, según los expertos, han favorecido la proliferación de estas microalgas.

De acuerdo con información recogida por Radio YSKL, la analista del Laboratorio de Toxinas Marinas de la UES, Ana María Salinas, explicó que el fenómeno está asociado con las elevadas temperaturas y la lluvia registrada en el territorio, lo cual ha aumentado los nutrientes en el lago.

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“Las altas temperaturas y la disponibilidad de nutrientes favorecen su crecimiento. Las lluvias recientes han incrementado la escorrentía y, con ella, los nutrientes en el cuerpo de agua, lo que ha favorecido la proliferación”, detalló la especialista.

Salinas también subrayó que la identificación de estas microalgas requiere entrenamiento y el uso de microscopio. Aunque generalmente no pueden distinguirse a simple vista, la acumulación masiva de cianobacterias en la superficie del lago ha hecho visible el fenómeno. “Forman filamentos y, en condiciones favorables, las podemos observar en grandes cantidades”, precisó la experta.

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Las altas temperaturas y las lluvias recientes han incrementado la escorrentía y la disponibilidad de nutrientes en el Lago de Coatepeque. / (El Salvador Travel)

El laboratorio de la UES lleva adelante una vigilancia permanente sobre el lago desde 2004, según explicó Óscar Amaya, director de la dependencia, en declaraciones a Radio YSKL. Esta labor permite identificar patrones y anticipar riesgos asociados a la proliferación de microalgas, que suelen acentuarse durante los cambios de estación o en episodios de calor intenso.

Un aspecto que ha llamado la atención de residentes y visitantes del Lago de Coatepeque es el cambio en el color del agua. Salinas señaló que, aunque las cianobacterias presentan un color verdoso cuando se observan con microscopio, a simple vista el lago puede mostrar tonalidades marrones o cafés, especialmente cuando las microalgas comienzan a descomponerse. Esta alteración en la apariencia del lago ha sido uno de los indicios más notorios del fenómeno y uno de los que más cautiva la atención de todos los turistas.

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El impacto de la proliferación de cianobacterias no se limita a la apariencia estética del cuerpo de agua. Según los especialistas, el fenómeno puede afectar la disponibilidad de oxígeno en el lago, dificultando la vida de otras especies acuáticas. Además, algunas especies de cianobacterias producen toxinas que representan un riesgo para la salud humana y para los ecosistemas.

“Hay especies productoras de toxina que pueden causar daño a la población. Actualmente, en el laboratorio no podemos confirmar la presencia de toxinas en esta cianobacteria, pero el monitoreo es fundamental”, afirmó Salinas.

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El Lago de Coatepeque es uno de los sitios visitados por cientos de turistas nacionales y extranjeros en diferentes épocas del año.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha reportado casos de personas afectadas por intoxicación debido a la presencia de cianobacterias en el Lago de Coatepeque. Los técnicos de la Universidad de El Salvador continuarán con los análisis para identificar con precisión la especie presente y evaluar el nivel de riesgo para la población local.

La comunidad científica hace un llamado a permanecer atentos a la evolución de este fenómeno y a no entrar en contacto directo con las zonas donde la acumulación de microalgas es visible, dado el riesgo potencial asociado a la exposición a toxinas. Las autoridades mantienen el monitoreo y la investigación para brindar información oportuna y actualizada sobre la situación en el lago.

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