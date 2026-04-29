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Honduras: Congreso aprueba retirar retrato de su expresidente legislativo Luis Redondo y proponen sustituirlo por el de Jorge Cálix

El Congreso de Honduras aprobó retirar de la galería oficial, el retrato del expresidente legislativo, Luis Redondo, en medio de cuestionamientos sobre la legitimidad de su elección en 2022, y propuso sustituirlo por el del diputado Jorge Cálix.

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La decisión generó rechazo en la bancada del partido Libre en el Congreso Nacional. (FOTO: X)
La decisión generó rechazo en la bancada del partido Libre en el Congreso Nacional. (FOTO: X)

El Congreso Nacional de Honduras aprobó la noche del martes una moción exhortativa que ordena retirar del salón de retratos del Poder Legislativo la imagen de Luis Redondo, al considerar que su elección como titular del Congreso en 2022 careció de legitimidad.

La iniciativa fue presentada por los diputados Rashid Mejía, del Partido Liberal, y María José Sosa, del Partido Nacional, y contó con el respaldo de la mayoría del pleno legislativo.

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Según lo aprobado, la decisión responde a cuestionamientos sobre el proceso mediante el cual Redondo asumió la presidencia del Congreso en enero de 2022, en medio de una crisis política que generó divisiones dentro del Legislativo.

Durante el debate, varios congresistas argumentaron que su designación no contó con el respaldo mayoritario de los diputados y que fue producto de una imposición política impulsada por el oficialista Partido Libertad y Refundación(Libre), con apoyo del Poder Ejecutivo de ese momento.

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“La decisión tomada por la mayoría del pleno obedece a las conductas antidemocráticas de Redondo”, señalaron legisladores durante la discusión de la moción, en la que también se recordaron los incidentes ocurridos durante aquella sesión inaugural.

La propuesta incluyó además la sugerencia del diputado Francis Cabrera, quien planteó que, tras retirar el retrato de Redondo, se coloque en su lugar la imagen de Jorge Cálix, figura que, según los promotores de la medida, fue electa con el respaldo mayoritario de los legisladores en esa misma jornada.

La elección de Cálix también estuvo rodeada de controversia, ya que su nombramiento fue desconocido en medio de enfrentamientos dentro del hemiciclo, lo que derivó en una de las crisis políticas más tensas en la historia del Congreso hondureño.

Durante la sesión, algunos diputados recordaron que la elección de Redondo fue “impuesta a patadas”, en alusión a los incidentes y confrontaciones que marcaron el inicio de la legislatura de 2022.

Los diputados avalaron la decisión de retirar retrato de Redondo acusando “ilegitimidad”. (FOTO: X)
Los diputados avalaron la decisión de retirar retrato de Redondo acusando “ilegitimidad”. (FOTO: X)

La aprobación de la moción generó un fuerte rechazo por parte de la bancada de Libre, cuyos representantes manifestaron su desacuerdo con la medida. Sin embargo, las protestas no lograron frenar su aprobación, que se concretó por mayoría.

El debate también evidenció posiciones encontradas sobre qué hacer con el espacio que dejaría el retrato de Redondo. Aunque la moción plantea colocar la imagen de Cálix, algunos sectores consideran que lo más apropiado sería dejar el espacio vacío, como símbolo de un período marcado por la ilegitimidad y la crisis institucional.

En los últimos años, la gestión de Redondo fue sido objeto de críticas por parte de sectores políticos y analistas, quienes han cuestionado decisiones como la conformación de una comisión permanente, señalando presuntos abusos de poder y prácticas autoritarias.

Desde sectores de oposición, la medida fue respaldada como un acto necesario para corregir lo que consideran una irregularidad en la elección de 2022. “Es una decisión correcta porque su nombramiento carece de legitimidad”, expresó la designada presidencial, Maria Antonieta Mejía.

En contraste, desde la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) surgieron críticas directas a la determinación. El congresista Rafael Sarmiento, cuestionó la medida y señaló que responde a intereses políticos: “No tiene ningún sentido legal, es una acción meramente política”, afirmó, rechazando el retiro del retrato.

Las reacciones también se extendieron a redes sociales, donde ciudadanos y actores políticos debatieron la decisión. “Esto no resuelve los problemas del país, solo genera más confrontación”, fue una de las opiniones recurrentes entre quienes cuestionan la medida, mientras otros defendieron la acción como un acto simbólico necesario.

El episodio refleja la persistente división política en el país, donde incluso decisiones simbólicas como la permanencia de un retrato generan tensiones. “Este tipo de decisiones reabre heridas de la crisis de 2022”, coincidieron analistas, al señalar que el tema de la legitimidad en el Congreso sigue siendo un punto de conflicto.

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