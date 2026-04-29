La dura crítica de Ruggeri a Paredes luego de la derrota de Boca ante Cruzeiro: “Estaba sacado, no jugó”

La derrota de Boca Juniors en Belo Horizonte ante Cruzeiro por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores dejó algunas acciones polémicas que despertaron el debate, sobre todo con la expulsión de Adam Bareiro y el tumulto del final en el que se vieron involucrados futbolistas de ambos equipos. En ese contexto, Oscar Ruggeri dio su opinión y advirtió sobre el comportamiento que tuvo Leandro Paredes, capitán y figura del Xeneize.

En medio del repaso de las imágenes del partido, en las que el árbitro uruguayo Esteban Ostojich pareció ser más permisivo con los jugadores del Cruzeiro, el Cabezón se tomó un tiempo para hablar de Paredes, quien estuvo cerca de ser expulsado por una falta y una discusión con Matheus Pereira, a quien le puso su dedo en la nariz.

PUBLICIDAD

“Paredes que es un crack se tiene que poner a jugar porque él jugando marca la diferencia. Si yo soy del equipo rival y logro esto, lo saco del partido y es el tipo más importante. Estaba sacado, no jugó”, dijo Ruggeri en el programa F90 de ESPN al opinar sobre el partido.

Leandro Paredes ejecuta un tiro de esquina en el duelo entre Cruzeiro y Boca Juniors (REUTERS/Tiago Trindade)

Cabe recordar que el mediocampista campeón del mundo que llegó a Boca proveniente de Roma había sido amonestado en el comienzo del partido por empujar a un rival sin pelota y luego participó de jugadas de fricción en la que pudo llevarse una segunda tarjeta amarilla. Luego del partido, Paredes se mostró crítico con el árbitro.

PUBLICIDAD

“Sin duda se nos hizo cuesta arriba después de la expulsión (de Bareiro), estábamos muy bien.... La acabo de ver, no es amarilla ninguna de las dos. Quedó a la vista del minuto cero cómo se comportó... Hicimos 80 minutos muy buenos defensivamente. Sin dudas el problema es cuando ellos (los árbitros) quieren ser más protagonistas que los jugadores”. Sobre la trifulca del final, el capitán de Boca arremetió contra el Cruzeiro: “No nos gusta, pero hay que tener coraje cuando jugás once versus once y no cuando vas 1 a 0 y son once versus diez. Nada, cosas del partido. Quedan ahí”.

El resultado no le impidió a Boca continuar como líder de su zona en la Libertadores, pero el equipo de Claudio Úbeda podría quedar con la misma cantidad de puntos que Cruzeiro y Universidad Católica (si los chilenos vencen a Barcelona de Guayaquil). El próximo compromiso del Xeneize, que perdió un invicto de 14 partidos, será por la última fecha del Torneo Apertura el sábado 2 de mayo frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, donde conocerá su posición final de cara a los playoffs. En cuanto al torneo internacional, volverá a presentarse el martes 5 en Ecuador ante el Barcelona.

PUBLICIDAD