En otro cruce con Nación, intendentes peronistas de todos los sectores movilizaron contra Pettovello en reclamo de fondos

Intendentes de la Provincia de Buenos Aires solicitaron al Gobierno Nacional la revisión de los fondos asignados al Servicio Alimentario Escolar y la incorporación de financiamiento nacional para el Programa MESA, en el contexto de una inflación del 293% y una deuda acumulada por más de $220 mil millones, según se expone en el petitorio que llevaron hasta una de las sedes del ministerio de Capital Humano apostada en Pellegrini y Juncal. Los intendentes se encontraron con la Policía Federal y un cartel que decía: “Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar que deje paso a quienes saben”.

“Necesitamos visibilizar una situación que es acuciante, una crisis económica y social, que se da en la Argentina, que golpea particularmente a la provincia de Buenos Aires”, planteó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, tras la movilización de intendentes. Larroque fue uno de los que impulsó la procesión de este miércoles hasta la sede de Capital Humano. Otro de los dirigentes que estuvo a cargo de la convocatoria fue el matancero, Fernando Espinoza. El también presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), planteó por su parte “El gobierno de Milei quiere que, de cada 10 chicos que van a las escuelas de la provincia de Buenos Aires, solo coman 4. Venimos al Ministerio de Capital Humano, la ministra Pettovello no está. Nadie nos quiere recibir el documento firmado por todos los intendentes de distintos partidos políticos de la provincia: radicales, vecinalistas, justicialistas”.

PUBLICIDAD

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, uno de los promotores de la procesión de intendentes

La jornada también tuvo su lectura al interior del peronismo bonaerense. Hubo presencia de todos los sectores del oficialismo provincial. Intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, de La Cámpora, del Frente Renovador y vecinalistas coincidieron en el centro porteño. “Trabajamos mucho para que estén todos”, plantearon fuentes del Ejecutivo. El comentario hacía referencia a las presencias de Eva Mieri (interina en Quilmes), Nelson Sombra (Azul), Maximiliano Wesner (Olavarría), Waldemar Giordano (Colón), Juan Mancini (Suipacha), Iván Villagrán (Carmen de Areco) y Leo Boto (Luján), quiénes reconocen en Cristina Kirchner su conducción política.

“Coordinabamos siete programas con el Estado nacional a la llegada de Milei. Hoy solamente tenemos la asistencia al Servicio Alimentario Escolar, que es de algo más del 10 % de lo que invierte la Provincia, cuando debería ser del 33 %, como era antes, como es en otras provincias hoy mismo. Eso genera consecuencias. El 90 % de la asistencia de nuestro ministerio va dedicada a la política alimentaria y de eso, lo que hoy nos transfiere la Nación no llega a cubrir el 5 %. Si el 40 % de la gente vive en la provincia de Buenos Aires y la Provincia aporta el 40 % de lo que recauda la Nación y solo recupera el siete, no es descabellado plantear que necesitamos que cumplan con la deuda, con lo que nos deben, pero que también nos acompañen en otros programas”, planteó Larroque.

PUBLICIDAD

Una vez que llegaron los intendentes desde una de las puertas del ministerio desplegaron el siguiente banner

La movida de este miércoles se da en un contexto donde la agenda por la asistencia alimentaria viene cobrando notoriedad. La semana pasada el Gobierno bonaerense aumentó en un 30% los fondos al SAE en medio de los rumores por la reducción del programa MESA; una decisión no confirmada oficialmente, pero que los intendentes ya lo dan como un hecho.

Pettovello no recibió a los intendentes. A la misma hora estaba en el Congreso de la Nación, respaldando al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se presentó a hacer su informe de gestión y contestar preguntas sobre la acusación de enriquecimiento ilícito por la que está siendo investigado. Un respaldo contundente a la figura de Adorni que incluyó la presencia del presidente, Javier Milei. Sin embargo, le dejó un cartel a los jefes comunales planteándole que le pidan respuestas al gobernador, Axel Kicillof. Los jefes comunales también desplegaron su pancarta que rezaba: “Milei hacete cargo”.

PUBLICIDAD

“Hemos venido a reclamar por una situación crítica que están atravesando muchos bonaerenses como consecuencia de los recortes del Gobierno nacional. Exigimos que terminen con los ajustes y que le den a nuestra Provincia todos los recursos que nos adeudan”, planteó la vicegobernadora Verónica Magario que también participó.

Tras la presencia en la puerta de la dependencia del ministerio de Capital Humano, los jefes comunales se trasladaron hasta la sede de la FAM a donde luego fue el gobernador bonaerense. Allí, en una charla con intendentes, Kicillof planteó: “Han cortado absolutamente todo en todos los ministerios. Pero uno de los puntos más graves y más notorios es que al Gobierno de la provincia de Buenos Aires le han restringido la asistencia que dio históricamente el Gobierno nacional en los comedores de las escuelas".

PUBLICIDAD

La semana pasada, mediante un comunicado, el ministerio de Capital Humano enfatizó que “el Ministerio de Capital Humano no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la Provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) y Servicio Alimentario Escolar (SAE)”, y que el SAE “es un programa de gestión y responsabilidad provincial” para el cual la administración nacional “realiza un aporte que ronda el 20% del monto necesario para la atención a los comedores escolares de la Provincia de Buenos Aires, siendo el 80% restante obligación provincial”.