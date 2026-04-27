Para qué sirve agregar bicarbonato de sodio a las plantas del jardín

El bicarbonato de sodio, seguro para personas y mascotas, se vuelve un recurso clave en la rutina de prevención y cuidado de jardines y espacios verdes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato de sodio figura como uno de los compuestos más versátiles en el hogar y la vida cotidiana. Desde su uso en la cocina como agente leudante, hasta aplicaciones para la limpieza, el cuidado personal y la salud, sus propiedades han sido ampliamente documentadas. Investigaciones recientes han demostrado que puede incluso ayudar a eliminar residuos de pesticidas en frutas y verduras.

En actualidad, toma un papel protagonista en los jardines. Su uso en plantas se ha popularizado debido a sus múltiples efectos: puede contribuir a controlar hongos, modificar el pH del suelo y, en algunos casos, proteger contra plagas, lo que lo convierte en un recurso clave para quienes buscan alternativas simples y accesibles en el cuidado de espacios verdes.

Cuál es el beneficio de agregar bicarbonato de sodio a las plantas

El uso de bicarbonato de sodio en el cuidado de plantas se ha popularizado en los últimos años como una alternativa sencilla, económica y menos tóxica frente a productos químicos tradicionales. Este compuesto, conocido por su presencia en la cocina y la limpieza, también ofrece ventajas específicas cuando se aplica en plantas de interior y de jardín.

El uso de bicarbonato de sodio en plantas del jardín favorece el control natural de hongos y reduce la presencia de plagas comunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal beneficio de incorporarlo al cuidado del jardín radica en su capacidad para actuar como barrera preventiva frente a hongos e insectos. Sus propiedades antifúngicas y desinfectantes ayudan a reducir la incidencia de enfermedades como el oídio y el mildiu, responsables de las manchas blancas en hojas y tallos. Además, su uso regular disminuye la proliferación de plagas como pulgones y cochinillas, lo que contribuye al vigor general de las plantas, indican desde Southern Living y The Spruce, revistas especializadas en la materia.

Los especialistas en botánica destacan que, al regular el pH del sustrato, facilita la absorción de nutrientes y promueve un crecimiento más saludable. En ambientes húmedos o con escasa ventilación, donde es común la aparición de hongos, este remedio casero ofrece un recurso sencillo para mantener las plantas libres de infecciones y con mejor vitalidad. La aplicación adecuada también ayuda a neutralizar malos olores y bacterias en macetas con drenaje deficiente, mejorando así el entorno de crecimiento.

El bicarbonato, cuando se aplica con moderación, estimula el desarrollo de las plantas sin representar un riesgo tóxico para las personas o mascotas del hogar. Por estas razones, su uso es recomendado como parte de una rutina preventiva, especialmente en especies ornamentales y de interior que no requieren suelos ácidos.

El bicarbonato ayuda a regular el pH del sustrato, permitiendo una mejor absorción de nutrientes y un crecimiento más saludable de las plantas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar la mezcla de bicarbonato de sodio para agregar a las plantas

Preparar una solución adecuada es un proceso sencillo que puede adaptarse según el objetivo y el tipo de planta a tratar. La clave está en respetar las cantidades y frecuencias recomendadas para evitar daños por exceso de sales o alteraciones en el pH del sustrato.

Una de las formas más comunes de preparar la mezcla consiste en disolver una cucharada de bicarbonato de sodio en un litro de agua. A esta solución se le puede añadir una gota de detergente neutro, que actúa como agente humectante y mejora la adherencia del preparado sobre las hojas. El líquido resultante debe colocarse en un pulverizador y aplicarse sobre las hojas una vez por semana, preferentemente evitando las horas de sol intenso para prevenir quemaduras o daños en los tejidos vegetales. Esta fórmula se utiliza principalmente como medida preventiva frente a hongos y plagas en plantas de interior y jardín, según The Spruce.

Otra variante, recomendada para ajustar el pH del sustrato, implica mezclar dos gramos con algunas gotas de vinagre disueltas en medio litro de agua. Esta combinación ayuda a regular la acidez del suelo y puede favorecer la vitalidad de especies que prefieren ambientes menos ácidos. Es fundamental aplicar la mezcla con cautela, siempre respetando las proporciones sugeridas para evitar un efecto alcalinizante excesivo que perjudique a las raíces.

La mezcla de bicarbonato y agua, aplicada semanalmente con pulverizador, previene enfermedades como oídio y mildiu en plantas ornamentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, para potenciar la prevención de plagas, se sugiere una preparación alternativa: tres gramos de la solución, cinco gramos de azúcar y medio litro de agua. Esta mezcla, una vez disuelta, se rocía sobre las plantas para protegerlas de enfermedades y ataques de insectos.

La aplicación directa sobre el sustrato también es posible. En este caso, basta con espolvorear una pizca mínima de bicarbonato alrededor del tallo de la planta, distribuyéndolo de forma pareja y evitando el contacto con hojas, flores o brotes tiernos. Posteriormente, se realiza un riego suave para integrar el producto al sustrato.

En todos los casos, es esencial no exceder la frecuencia de aplicación: los expertos aconsejan limitar el uso de bicarbonato a una vez por semana, o incluso una vez al mes cuando se aplica en la tierra, para evitar la acumulación de sales y posibles daños a largo plazo, como advirtieron en Southern Living.