El gol de Julián Álvarez en la semifinal de la Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal: el gesto para engañar al arquero

Si existen los golazos de penal, el del argentino lo fue

El duelo de ida por la semifinal de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal se dio como se preveía: casi como un juego de ajedrez. En el estadio Metropolitano de la capital de España, el conjunto inglés se puso en ventaja en el primer tiempo con un gol de Viktor Gyökeres de penal. Y, en el complemento, Julián Álvarez igualó el marcador con un remate furioso desde los 12 pasos.

Marcos Llorente disparó desde el borde del área y la pelota dio en la mano de Ben White, que se encontraba despegada de su cuerpo. En primera instancia, el árbitro Danny Desmond Makkelie no sancionó, pero ante el reclamo de todo el conjunto local (y la protesta airada de Diego Simeone desde el banco) señaló su silbato para advertir que estaba en comunicación con el VAR.

PUBLICIDAD

Instantes después, la tecnología lo convocó a revisar en la pantalla, y la autoridad del encuentro sancionó el penal. Inmediatamente, el arquero del Arsenal, David Raya, corrió hacia el banco para recibir instrucciones sobre adónde arrojarse. El argentino, de 26 años, se posicionó ante el balón con poca carrera. Y esa actitud, cuando el cronómetro marcó 55 minutos, terminó de desorientar a su contendiente...

El guardameta se quedó parado, tal vez esperando que Álvarez intentara una vaselina, un gesto técnico que ha probado en más de una oportunidad, incluso en entornos de máxima tensión, como una semi de Champions. Pero el punta ex River Plate y Manchester City sacó un tiro potente, cruzado y a un ángulo, para decretar el 1-1 parcial.

PUBLICIDAD

Con su conquista, el campeón del mundo con la selección argentina (y bicampeón de América) alcanzó los 25 goles en 41 partidos en la competencia, y se convirtió en el argentino que necesitó menos presencias para llegar a esa cifra. Detrás quedaron Lionel Messi (lo hizo en 42 duelos) y Sergio Agüero (48).

Además, suma diez en esta edición, en la que se transformó en una de las máximas figuras del Colchonero. Su gran nivel se da en medio de las versiones que lo involucran con otras instituciones en el umbral del inicio del mercado de pases. Justamente el Arsenal, el PSG y el Barcelona son los mayores interesados.

PUBLICIDAD

El festejo de Julián Álvarez que, como siempre, incluyó su ya célebre araña (REUTERS/Violeta Santos Moura)

En ese contexto, el elenco blaugrana parece más decidido. El Atlético de Madrid, que pagó más de 70 millones de euros más otros 20 en variables al Manchester City a mediados de 2024, buscaría que los catalanes desembolsen una suma de 100 millones de euros para quedarse con los servicios del delantero oriundo de Calchín, Córdoba. Se especula que la negociación no será sencilla, ya que el ex jugador de River Plate tiene una cláusula de salida de 500 millones de euros, pero como siempre sucede en este tipo de ocasiones, el deseo del futbolista será trascendental.

Este medio accedió a un dato clave pensando en lo que será el futuro de las charlas entre los representantes del club de Madrid y el catalán. La semana pasada, los hermanos de Julián, Agustín y Rafael, visitaron Barcelona para visitar diferentes residencias para la familia que Julián tiene junto a su pareja, Emilia Ferrero, y su hijo Amadeo.

PUBLICIDAD

No obstante, el jugador está metido en su actualidad, con el Atleti dando batalla por la Orejona. Y mucho tiene que ver su capacidad goleadora para sustentar el sueño.

La ejecución perfecta del argentino ante la quietud de Raya (REUTERS/Isabel Infantes)