El escandaloso video de una estrella del deporte en un club nudista: “Lanzó billetes durante tres horas”

Diego Paiva fue captado lanzando billetes en un club de strip

Diego Pavia, el mariscal de campo con raíces mexicanas que firmó esta semana con los Baltimore Ravens de la NFL tras no ser seleccionado en el Draft, aparece en un video obtenido por TMZ Sports en el que arroja grandes cantidades de dinero en efectivo a bailarinas de un club de striptease de su ciudad natal, Albuquerque, Nuevo México.

Las imágenes muestran a Pavia en el Knockouts Gentlemen’s Club durante la madrugada del 8 de marzo. Según TMZ Sports, el quarterback de 24 años “permaneció en el establecimiento hasta las 5 de la mañana y estuvo al menos tres horas en el lugar”. El medio precisó que todo el efectivo visible sobre el escenario en el video provenía del bolsillo de Pavia.

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La fecha de esa visita tiene un dato que no pasó inadvertido: ocurrió apenas 12 días antes del Pro Day de Vanderbilt, la última gran vitrina universitaria del jugador ante los ojeadores de la liga.

Un perfil que ya generaba dudas antes del Draft

La publicación del video se suma a una serie de episodios extradeportivos que ya pesaban sobre la imagen de Pavia en el proceso de selección. Tras perder el Trofeo Heisman ante el quarterback de Indiana Fernando Mendoza —elegido con el número 1 del Draft por los Las Vegas Raiders el pasado 24 de abril—, Pavia publicó en redes sociales el mensaje “que se jodan todos los votantes”, una reacción que generó amplio rechazo entre equipos y analistas.

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A eso se sumaron su negativa a contratar un agente, exigiendo que las franquicias negociaran directamente con él, y una demanda en curso contra la NCAA (National Collegiate Athletic Association). Según reportó TMZ Sports, es posible que scouts y gerentes generales de los equipos ya tuvieran conocimiento del episodio en el club nocturno antes de que se celebrara el Draft entre el 26 y el 28 de abril en Pittsburgh.

Números universitarios sólidos, pero estatura en entredicho

Pese al ruido, el rendimiento de Pavia en la temporada 2025 con los Commodores de Vanderbilt lo ubicó entre los quarterbacks más productivos del fútbol americano universitario: 3.539 yardas por pase, 29 touchdowns y apenas 4 intercepciones, a lo que añadió 862 yardas terrestres y 10 touchdowns corridos. Esos números lo convirtieron en finalista al Heisman, el galardón más prestigioso del deporte universitario estadounidense.

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Paiva y una de las escenas de la polémica

Aun así, las dudas sobre su estatura —1,78 metros— y las decisiones ajenas al campo lo mantuvieron fuera de las siete rondas del Draft sin que ninguna de las 32 franquicias lo eligiera.

Los Ravens y el interés de otros equipos

Tras quedar libre, Pavia fue invitado al minicampamento de novatos de los Baltimore Ravens y el martes firmó un contrato de tres años como agente libre no restringido con la franquicia de Maryland. El analista Adam Schefter, de ESPN, señaló en el programa The Pat McAfee Show que el interés por el quarterback no se limita a Baltimore.

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“Estoy seguro de que está decepcionado por no haber sido seleccionado en el Draft”, dijo Schefter, según recogió TMZ Sports. “El minicampamento de los Ravens es este fin de semana, pero hay otros equipos que tienen sus minicampamentos el próximo fin de semana. Hay otros equipos que quieren traerlo si los Ravens no lo firman”, agregó el periodista.