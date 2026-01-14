Tendencias

El entrenamiento de fuerza ayuda a preservar huesos y músculos en mujeres de mediana edad

Especialistas consultados por The Independent advirtieron sobre los cambios físicos que experimenta el cuerpo femenino a partir de los 40 años y señalaron estrategias concretas para preservar la salud ósea, muscular y el equilibrio en esta etapa

Guardar
El entrenamiento progresivo, comenzando con
El entrenamiento progresivo, comenzando con bajos pesos y aumentando la carga, garantiza seguridad y adaptación para quienes inician actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza se consolida como una herramienta clave para la salud de las mujeres de mediana edad, en una etapa caracterizada por cambios hormonales, pérdida progresiva de masa muscular y mayor riesgo de fracturas.

Esta práctica, lejos de estar reservada para atletas o jóvenes, fue destacada por médicos y fisioterapeutas como una intervención preventiva con efecto directo en la calidad de vida.

A partir de los 40 años, el cuerpo femenino experimenta transformaciones silenciosas que afectan huesos, músculos y equilibrio. Tras la menopausia, la reducción del estrógeno acelera la disminución de densidad ósea y favorece la sarcopenia.

Ante este panorama, el entrenamiento de resistencia cobra relevancia como una estrategia concreta, accesible y avalada por especialistas, según una información publicada por The Independent.

Efectos del entrenamiento tras la menopausia

Profesionales de la salud consultados por el medio británico resaltaron que el entrenamiento de fuerza cumple una función central en la preservación de huesos y músculos, especialmente en mujeres de mediana edad.

Especialistas en salud advirtieron que
Especialistas en salud advirtieron que el entrenamiento de fuerza resulta determinante para conservar la estructura ósea y la masa muscular en mujeres de mediana edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de la menopausia, la disminución del estrógeno afecta la densidad ósea y contribuye a la pérdida de masa muscular, con impacto directo en la movilidad y la autonomía.

La Dra. Christina DeAngelis, obstetra y ginecóloga de Penn State Health, enfatizó el alcance de este tipo de ejercicio con una frase contundente: “La gente subestima su poder”. Según explicó DeAngelis, incluso simples movimientos, cuando se ejecutan de forma adecuada, fortalecen el cuerpo y reducen riesgos asociados al envejecimiento.

Desde la fisioterapia, la relación entre músculos y huesos resulta esencial para comprender los beneficios. Hilary Granat, fisioterapeuta y propietaria de Core Total Wellness en Washington DC, explicó que ambos sistemas funcionan de manera integrada. Cuando el músculo tira del hueso durante el entrenamiento de resistencia, se estimula la actividad de las células responsables de formar tejido óseo.

Especialistas recomiendan ejercicios de resistencia,
Especialistas recomiendan ejercicios de resistencia, como el press de pecho y el curl de bíceps, para fortalecer huesos y mejorar la movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resistencia puede alcanzarse mediante mancuernas o máquinas, como los remeros. Entre los ejercicios habituales figura el press de pecho, que implica levantar el peso desde la altura del torso estando recostada sobre un banco o en el suelo.

Granat indicó que el esfuerzo debe realizarse cerca del fallo muscular, es decir, levantar un peso que represente un desafío real. Eso supone ejecutar entre seis y treinta repeticiones con una carga suficiente como para que el ritmo disminuya o ya no sea posible completar otra repetición con buena técnica.

Alternativas y progresión en el entrenamiento

Como referencia, para ejercicios como el curl de bíceps, Granat recomendó trabajar con cargas de entre 2,3 y 9,1 kilos y comenzar siempre con el peso más bajo para personas sin experiencia. El esquema progresivo permite aumentar la carga de manera segura, incorporando técnicas ajustadas desde la fisioterapia.

El entrenamiento de fuerza no exige equipamiento. Flexiones, sentadillas, zancadas, abdominales, planchas o sentadillas con la espalda apoyada contra la pared también fortalecen huesos y músculos. Asimismo, acciones cotidianas, como sentarse y levantarse de una silla, resultan útiles.

Las rutinas sin equipamiento, como
Las rutinas sin equipamiento, como sentadillas, flexiones y planchas, resultan efectivas para fortalecer huesos y músculos en mujeres adultas (Imagen Ilustrativa Infobae)

DeAngelis destacó este movimiento por su impacto funcional: “Tienes que trabajar el torso al pasar de estar sentado a estar de pie”, comentó, y agregó: “Eso también te permite trabajar la coordinación y el equilibrio”.

Impacto, equilibrio y prevención de caídas

Los especialistas mencionaron el denominado entrenamiento de impacto, que incluye caminar, hacer senderismo, correr, saltar, subir escaleras o saltar la cuerda. En su versión más intensa aparece el “salto de rebote”, que consiste en saltar desde un escalón entre 10 y 30 veces. Granat aclaró que no se trata de movimientos bruscos y que con tres sesiones semanales resulta suficiente.

El equilibrio es un pilar en las recomendaciones. Actividades como tai chi, yoga o permanecer de pie sobre una sola pierna durante unos treinta segundos reducen el riesgo de caídas y fracturas, uno de los principales peligros asociados a la pérdida de densidad ósea.

Los expertos subrayaron que estas prácticas también benefician a personas más jóvenes. La masa ósea alcanza su punto máximo entre los 25 y 30 años y comienza a disminuir gradualmente alrededor de los 40, lo que refuerza la importancia de integrar la fuerza y el equilibrio en la rutina física habitual.

Temas Relacionados

Entrenamiento de fuerzaEjercicioSalud femeninaMenopausiaSalud óseaMasa muscularEnvejecimientoMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Las claves para que una relación funcione, según uno de los terapeutas de pareja más influyentes del mundo

En un nuevo capítulo de The Mel Robbins Podcast, el terapeuta Terry Real explicó por qué hablar con honestidad y saber recomponer el vínculo tras un conflicto es clave para construir vínculos saludables

Las claves para que una

La no monogamia ética: qué es, en qué se diferencia de la infidelidad y por qué puede fortalecer las relaciones, según expertos

Nuevos estilos de pareja surgen y suman adeptos que buscan acuerdos diferentes en los vínculos afectivos

La no monogamia ética: qué

La ciencia revela qué es mejor para ganar músculo: más peso o más repeticiones

Un detalle en el entrenamiento podría marcar la diferencia entre fuerza y volumen muscular, según nuevos estudios científicos

La ciencia revela qué es

La salud en vacaciones: cuáles son los síntomas de la otitis externa

Durante la temporada de verano, la incidencia la infección auditiva sube notablemente y es motivo frecuente de consulta médica en todas las edades

La salud en vacaciones: cuáles

Las emocionantes demostraciones de rescate acuático de perros entrenados y guardavidas en Cariló

Las dos exhibiciones reunieron a turistas y expertos y permitió visibilizar la cooperación entre perros y socorristas para reforzar la seguridad y el bienestar animal en la Costa Atlántica

Las emocionantes demostraciones de rescate
DEPORTES
El fugaz paso de Li

El fugaz paso de Li Yao en Boca Juniors: un refuerzo propuesto por Macri al que Bianchi devolvió a China luego de dos entrenamientos

Los secretos de la cocina del Rally Dakar: 160 mil platos, seis camiones, 340 personas y tres mil comensales diarios

Siete argentinos avanzaron a octavos en el AAT Challenger y hubo buenas noticias en el W50

Alarma en Boca Juniors por las lesiones de cuatro figuras: el parte médico oficial

Con varios golazos, Independiente vapuleó 5-3 al Everton de Chile en un amistoso: Santiago Montiel fue reemplazado por lesión

TELESHOW
Juana Viale conquista Mar del

Juana Viale conquista Mar del Plata tras su primer programa: del futuro almuerzo con su abuela a su próxima aventura

El verano soñado de Carolina Giménez Aubert: familia, playa y la magia de una casa llena de momentos entrañables

Marta Fort sorprendió con un enorme tatuaje sobre su espalda: “Me hice una cosita”

La tremenda pregunta de Wanda Nara a Rusherking sobre la China Suárez y Mauro Icardi: “¿Qué opinás de tu ex con mi ex?”

La furia de Sofía Gonet contra Cortá por Lozano: “Me clavaron un puñal por la espalda”

INFOBAE AMÉRICA

La transformación del multimillonario Richard

La transformación del multimillonario Richard Branson a los 75 años: “Tener un desafío me ayudó a recuperar la forma física de los 20”

El spin-off de dos personajes de Los Simpson que fue cancelado a último momento

Una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en Tailandia: al menos 25 muertos y 64 heridos

A un mes del atentado, el primer ministro australiano calificó el tiroteo en Bondi Beach como “una dura prueba” para Australia

El Gobierno boliviano logró mantener la quita de subsidios a combustibles tras anular el plan económico rechazado por sindicatos