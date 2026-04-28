Se confirmó el cronograma de la última fecha del Torneo Apertura que definirá los últimos lugares para los playoffs

Así se jugará la última jornada del Torneo Apertura (Fotobaires)

La Liga Profesional de Fútbol definió cómo se jugará la fecha 9 del Torneo Apertura, la jornada postergada por el paro de la AFA y que definirá los últimos clasificados a los playoffs y cómo quedará el cuatro de octavos de final del certamen.

Con cinco puestos todavía por definirse de los 16 clasificados, habrá actividad sábado, domingo y lunes. En el primer día del fin de semana, el duelo más prometedor será el que protagonizarán San Lorenzo-Independiente a las 18.45 en el Nuevo Gasómetro: ambos equipos no están clasificados, aunque un empate les aseguraría meterse entre los ocho de la Zona A. En la previa a ese duelo, Boca Juniors visitará Santiago del Estero para jugar con Central Córdoba (16.15) y buscará una victoria para lograr el primer lugar del grupo, que hoy está en poder de Estudiantes de La Plata. El Pincha cerrará el día ante Platense en Vicente López (21.15)

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Así se jugará la última fecha del Torneo Apertura:

Sábado 2 de mayo

14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

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14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A)

16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

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18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

18.45 Unión – Talleres (Zona A)

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21.15 Platense – Estudiantes (Zona A)

Domingo 3 de mayo

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13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

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16.00 Racing – Huracán (Zona B)

16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

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16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B)

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Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Vélez – Newell’s (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal)

Posiciones del Torneo Apertura:

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