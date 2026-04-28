Imputaron a “Betito Suárez”, jefe narco de Uruguay, por lavado de activos

Betito Suárez, líder de una banda que opera en el Cerro de Montevideo (@cabezamartini)

Luis Alberto Suárez, el delincuente conocido como "Betito" en Uruguay, decía estar retirado del mundo delictivo, pero para la Policía nunca dejó de ser una persona a la que prestarle atención. Desde que fue liberado en 2023, se dedicó a trabajar en un supermercado de Cerro Norte, un barrio del acceso oeste de Montevideo atravesado por la guerra entre grupos narcos.

Pero los ingresos que declaraba allí no coincidían con el estilo de vida que llevaba, algo que lo llevó a ser imputado este lunes por lavado de activos.

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Sus ingresos fueron motivo de alerta para las autoridades, que iniciaron una investigación sobre él y en noviembre de 2025 lo detuvieron en el marco de una serie de allanamientos. La Policía llegó hasta donde estaba y le incautaron armas, drogas y autos de alta gama. En el lugar estaba el propio Betito con nueve gramos de tussi, la droga conocida como cocaína rosa.

Siete autos, cinco de ellos de alta gama, fueron incautados en el operativo en el que cayó El Betito (Ministerio del Interior)

Su defensa argumentó esa vez que la cocaína era para consumo personal, pero finalmente fue entonces enviado a prisión preventiva tras ser imputado por el delito de tenencia de estupefacientes no para consumo, un delito menor en materia de narcotráfico.

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Pero los investigadores sabían que la investigación sobre él era más ambiciosa y apuntaron al lavado de activos.

“Esta investigación lleva muchos meses. El foco de la investigación era el tema patrimonial, con un foco en el lavado, porque se detectó que estas personas tenían un nivel de vida que no era acorde con los ingresos que podían tener”, dijo en noviembre el entonces vocero de Fiscalía, Javier Benech, luego de la imputación de Suárez.

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El Betito Suárez, uno de los líderes de un grupo narco en Montevideo (Captura Subrayado Canal 10)

“En función de eso, comenzó una investigación que tiene estos primeros resultados, pero es una investigación de largo aliento, con el foco puesto en el lavado de activos”, agregó.

La Fiscalía logró su objetivo este lunes, cuando se llevó a cabo la audiencia en la que la Justicia formalizó la investigación contra Betito Suárez por el delito de lavado de activos, en el marco de una investigación vinculada al narcotráfico, informó el noticiero Telenoche de Canal 4.

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En la audiencia, la Fiscalía solicitó la ampliación de la investigación inicial. La jueza hizo lugar a ese pedido y dispuso la imputación por lavado de activos, algo que habilita una nueva línea de investigación sobre el origen de los bienes de él.

Policía Científica encontró 32 casquillos de bala tras el ataque al Betito Suárez (archivo/@eugescogna/Subrayado/Canal 10)

Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva por un plazo de seis meses, mientras continúa la investigación.

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En noviembre, el Betito fue detenido en el marco de la operación Iro, que la Policía realizó en un edificio que estaba abandonado, en el que no vivía nadie y que funcionaba como un local de distribución de drogas. Los agentes llegaron al lugar asegurándose que toda la manzana estuviera monitoreada en tiempo real, de manera de garantizar la seguridad de los vecinos y del personal policial. La casa en la que estaba el Betito tenía seis puertas de acceso en total.

La Policía incautó allí varias armas, dinero en efectivo, cartuchos de bala, cámaras de videovigilancia, balanza de precisión, marihuana, cocaína y varios celulares. Luego, en otra serie de allanamientos, se incautaron siete vehículos –cinco de estos de alta gama–, una escopeta y una réplica de pistola.

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El Betito Suárez lideró banda que organizaba sicarios en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

El Betito Suárez pasó buena parte de su vida en la cárcel y vinculado al mundo del delito: fue considerado uno de los criminales más peligrosos de Uruguay, llegó a comandar una banda de 50 sicarios, lideró atracos a la salida de bancos y mantuvo contactos con el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil. Desde hacía más de dos años estaba en libertad y, según repetía, retirado de la vida delictiva que lo caracterizó.