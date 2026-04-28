Las repercusiones en los medios del mundo tras la multitudinaria exhibición de Franco Colapinto: “Un mensaje a la Fórmula 1″

Las repercusiones a nivel Mundial de Franco Colapinto en Argentina

El automovilismo internacional fue testigo de un hecho sin precedentes cuando Franco Colapinto desató una multitudinaria convocatoria en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. El piloto argentino congregó a 600.000 personas en un evento de exhibición organizado junto a la escudería Alpine, rompiendo un récord y superando la asistencia de la mayoría de los fines de semana habituales de la Fórmula 1.

La presencia de Colapinto, marcó un punto de inflexión para el deporte en el país. Solo dos pilotos argentinos han competido en la máxima categoría en este siglo (Gastón Mazzacane) y este reencuentro con la Fórmula 1 generó un clima de alta expectativa. En este sentido, los medios especializados de diferentes partes del mundo destacaron la exhibición que tuvo como protagonista al oriundo de Pilar.

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“Colapinto condujo frente a una enorme cantidad de seguidores y saludó a los aficionados, atrayendo a una multitud estimada que superó la de la mayoría de los fines de semana de carreras del calendario de Fórmula 1″, citó Planet F1. Por su parte, Motorsport, que cubrió el evento en la Capital Federal, dejó una frase que retumbó en el mundo del deporte motor: “Un mensaje a la Fórmula 1″.

Durante la jornada, Colapinto se puso al volante de un Lotus E20 de la temporada 2012, decorado con los colores actuales de Alpine, y recorrió la Avenida Libertador. El piloto no se limitó a cumplir con un protocolo: realizó maniobras y saludó a los fanáticos en distintos puntos del circuito. “Me dijeron que lo cuide, pero me calenté un poquito”, bromeó Colapinto, en declaraciones recogidas por Marca en el artículo que titularon “Colapinto desata la locura en Buenos Aires y dice que solo le que queda conocer a Messi”.

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La prensa internacional subrayó el fenómeno popular. Marca describió que “Franco Colapinto paralizó este domingo el corazón del famoso barrio de Palermo ubicado en Buenos Aires en un evento que ya es historia del automovilismo argentino”. La cobertura enfatizó el surgimiento de la “Francomanía”, un fenómeno de seguidores que superó cualquier expectativa para un evento de estas características en el país.

En este sentido, hay que destacar que las cuentas oficiales de la F1 publicaron contenido audiovisual durante toda la jornada de domingo, con 12 publicaciones sobre el evento que reunió a miles de fanáticos de la Máxima y mostró el amor de la gente por el automovilismo.

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Franco Colapinto junto a una multitud en Palermo (Reuters)

El evento, que duró más de seis horas, incluyó tres salidas a pista con monoplazas históricos, entre ellos la icónica Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio. El impacto se reflejó también en la cantidad de público extranjero, como relató el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri: “Vino gente de Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. Estamos felices por esta gran movida. Fue un esfuerzo importante traerlo y hubo una gran organización”.

La expectativa por el regreso de un Gran Premio de Argentina a la Fórmula 1 se hizo palpable en cada testimonio. Next Gen de Francia hizo una mención al GP de Turquía que se llevará a cabo en 2027 y dejó la puerta abierta a la inclusión del circuito de Buenos Aires, que está siendo reconstruido.

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Sobre ese tema, se apoyó en la visión de Colapinto: “Para mí, correr en el Gran Premio de Argentina es una de las cosas que más deseo en la vida. Parece un lugar completamente diferente; están reconstruyendo toda la pista, y es una tarea colosal. Creo que están dando los pasos correctos y espero que se concrete”.

Marca también hizo hincapié en esas declaraciones: “Veo bien a la pista. Estuve en enero. Vi el autódromo previo a ser desmantelado. Fui ahora y parecía otro lugar. No hay nada de lo que había antes. Están rehaciendo la pista. Es una obra muy grande. Era necesario. Va por muy buen camino. Están haciendo todos los pasos correctos en cuanto a cómo se puede proyectar una carrera de F1 al 27/28”.

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Más allá de la exhibición, la jornada sirvió como plataforma para enviar un mensaje directo a las autoridades de la Fórmula 1. Motorsport Latam consignó las palabras de Colapinto: “Los amo a los argentinos. Somos los mejores fans del mundo y es tan bueno demostrarlo así porque estamos mostrando a la Fórmula 1 que nos merecemos volver al calendario, que nos merecemos volver a tener una fecha”.

Colapinto pidió por un Gran Premio en Argentina

La magnitud de la convocatoria en Buenos Aires se reflejó en la mirada de los medios internacionales y regionales, que coincidieron en destacar el entusiasmo del público y el deseo de recuperar un lugar en el calendario oficial. Planet F1 remarcó: “Colapinto se tomó un tiempo para saludar a sus seguidores en diferentes puntos del circuito, e incluso realizó trompos mientras se exhibía un coche de la era V8 de la Fórmula 1”.

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El evento se cerró con una vuelta de despedida en un micro descapotable y un saludo personal a los aficionados. Motorsport, hizo una mención aparte al momento en el que Franco Colapinto se bajó y recorrió las inmediaciones de la pista para saludar a cada uno de los fanáticos que fue a verlo: “Como cierre de la jornada, volvió a poner a prueba su estado físico al bajarse del camión con el que recorrió la pista para despedirse de la gente y se mezcló una vez más entre los fans para devolverles parte del apoyo y cariño que recibió“.

“Fue un gran día, la verdad que personalmente lo disfruté un montón, es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz del día que tuvimos hoy, de disfrutar con toda la gente, con toda mi gente que me estuvo bancando hace tanto tiempo”, sentenció el argentino.

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Las imágenes y testimonios del evento ya circulan en los principales medios especializados y del deporote, mientras la expectativa sobre un posible retorno del Gran Premio de Argentina a la Fórmula 1 se instaló en la agenda internacional. El propio Colapinto viajó a Estados Unidos de cara al Gran Premio de Miami, lo que será el regreso de la categoría tras las cancelaciones de las pruebas en Baréin y Arabia Saudita, mientras lo que sucedió en las calles de la Ciudad de Buenos Aires continúa resonando en el paddock.