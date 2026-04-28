Oscar Piastri describió cómo es el vínculo con Lando Norris: “Hay respeto, pero no una amistad genuina”

Oscar Piastri dejó Australia a los 14 años para perseguir su sueño en la Fórmula 1, sacrificando el tiempo con su familia por la carrera internacional (Captura de video: YouTube/‎⁨@HighPerformancePodcast⁩)

Dejar atrás la comodidad del hogar en Australia a los 14 años para perseguir una carrera en la Fórmula 1 marcó profundamente la vida de Oscar Piastri. El piloto de McLaren relató en el High Performance podcast cómo la distancia familiar, la exigencia de competir en Europa y los años de esfuerzo modelaron su carácter dentro y fuera de la pista.

El ascenso del piloto de 25 años al automovilismo de élite exigió dejar a su familia, adaptarse a una nueva cultura, enfrentar rivales europeos y renunciar a la vida cotidiana.

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“Dejar Australia a los 14 fue una decisión difícil. He pasado solo siete u ocho meses con mi familia en diez años”, recordó en diálogo con Jake Humphrey. “El sacrificio fue grande, pero entendí que ese era el único camino si realmente quería llegar a la Fórmula 1”, subrayó.

Preparación invisible en la Fórmula 1 moderna

Piastri remarcó que el verdadero rendimiento en la Fórmula 1 se construye más allá de lo que ven los aficionados. “El trabajo que nadie ve es la preparación física y mental, el análisis de datos y las largas horas en el simulador de conducción”, afirmó. Gran parte de ese proceso, explicó, consiste en dialogar con ingenieros, estudiar gráficos y planificar hasta el último detalle técnico.

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La preparación física, mental y técnica, junto a largas sesiones en el simulador, es fundamental en el rendimiento del piloto de Fórmula 1 Oscar Piastri (Captura de video: YouTube/‎⁨@HighPerformancePodcast⁩)

Señaló que la simulación es esencial porque el tiempo real en pista está muy limitado. “La mayoría de la gente se imagina que para mejorar en el automovilismo basta con pilotar, pero en la Fórmula 1 es distinto. Pasamos horas en el simulador probando configuraciones, revisando datos y ajustando detalles mínimos para estar listos cuando solo disponemos de tres minutos reales en pista”, compartió Piastri.

Preparar una sesión de clasificación puede requerir varios días de preparación técnica para maximizar el rendimiento en apenas minutos de entrenamiento sobre el asfalto.

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“Sentarse frente al simulador durante cinco horas, experimentar diferentes estilos de conducción o probar pequeñas configuraciones es parte de la rutina que casi nadie contempla”, insistió el piloto de McLaren, destacando el esfuerzo silencioso que define a la élite del deporte.

Rivalidad interna y convivencia con Lando Norris en McLaren

Sobre su relación con el compañero de equipo Lando Norris, Piastri fue claro: “La relación es profesional, hay respeto, pero no una amistad genuina, porque competimos directamente”, explicó en el High Performance podcast. Solo uno puede ganar y la cercanía cotidiana está condicionada por la presión constante de demostrar superioridad en la pista.

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La rivalidad profesional entre Oscar Piastri y Lando Norris en McLaren influye en la convivencia, marcada por respeto y la ausencia de amistad cercana (REUTERS)

“Pasamos tantas horas juntos que sería fácil que la relación se deteriorara, pero nunca llegamos a cruzar la línea”, aclaró. En entornos de máxima tensión, especialmente cuando ambos aspiraban al título, mantener el respeto resultó decisivo para el ambiente en el equipo.

“La rivalidad interna es intensa, pero sabemos que si dejamos que se vuelva personal, terminaría por afectar a todos”, admitió sobre la dinámica de grupo en la escudería británica.

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En muchos casos, la interacción se restringe al circuito y el trabajo conjunto. Sin embargo, subrayó la importancia del respeto: “Ser amigos y tener respeto son cosas muy distintas. No puedo ser amigo cercano de alguien a quien debo demostrarle 24 veces al año que soy mejor”, reflexionó el australiano en el High Performance podcast.

Salud mental y gestión emocional en la élite

La gestión de las emociones fue esencial para sostenerse en el nivel más alto de la competencia. “Trabajo regularmente con una coach mental. Aprendí que no sirve de nada pretender que lo negativo es positivo: se trata de aceptar y gestionar emociones”, reveló, destacando el papel de Emma Murray en su proceso de desarrollo personal y psicológico.

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El piloto australiano reveló que la presión de competir en la Fórmula 1 requiere gestionar emociones negativas y trabajar con una coach mental especializada (REUTERS)

“No tiene sentido engañarse diciendo que lo malo es bueno; lo que importa es ser honesto y canalizar bien las emociones”, subrayó. Reconoció que existen momentos duros que no desaparecen simplemente por ‘cambiar el chip’.

Para Piastri, el secreto radica en distinguir entre lo que puede controlar y lo que no: “Si algo está a mi alcance, trabajo para resolverlo. Si no, me enfoco en aquello que sí puedo manejar”.

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Ese enfoque le permitió superar altibajos y mantener la estabilidad mental durante las largas temporadas de competición, redirigiendo la presión hacia el esfuerzo propio y el aprendizaje constante tras cada carrera.

Mark Webber, mentor y guía estratégica fuera de pista

La influencia de Mark Webber fue decisiva en la carrera del piloto australiano, no solo como representante, sino como una figura clave en su desarrollo dentro de la Fórmula 1.

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Mark Webber, ex piloto y mentor de Oscar Piastri, anticipó y resolvió problemas fundamentales, consolidándose como pieza estratégica en su carrera deportiva (REUTERS)

Destacó en el High Performance podcast que su mentor anticipa problemas antes de que ocurran: “Mark Webber anticipa situaciones que yo ni sabía que podían ocurrir. Muchas cuestiones no llegaron a ser un problema porque él las resolvió antes”.

Con el paso del tiempo, la relación se volvió menos cotidiana, aunque el respaldo sigue siendo estratégico. Piastri reconoció que gran parte de los posibles obstáculos en su carrera no llegaron a materializarse gracias a esa intervención previa, consolidando a Webber como una pieza clave en su estructura de apoyo profesional y personal.