Un gobernador anunció un bono de $600.000 para empleados estatales por el Día del Trabajador

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez anunció un paquete de medidas destinado a fortalecer el poder adquisitivo de los empleados públicos provinciales, que incluye el pago de sumas extraordinarias y la confirmación del calendario salarial

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, anunció ayer un bono extraordinario de 600.000 pesos para los empleados estatales de la provincia por el Día del Trabajador.

El beneficio, que estará disponible a partir del 30 de abril, se suma al anuncio del pago de salarios correspondientes a este mes que se realizará el 28 y el 29, conforme al calendario habitual, según comunicó el mandatario durante su mensaje anual.

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Como parte de las medidas expuestas por el gobernador santiagueño, además se implementará un bono aguinaldo de $1.200.000, que será pagado en dos tramos de $600.000 durante junio y julio. Además, Suárez añadió que se mantendrá el bono de fin de año, distribuido en tres cuotas, con un monto aún por definir, que será anunciado próximamente.

Suárez calificó los bonos estatales como ”una rueda virtuosa que dinamiza el mercado interno y fortalece el entramado productivo de Santiago del Estero“

“Cada peso que el Estado vuelca al bolsillo de nuestros trabajadores vuelve a circular en nuestra economía local, se transforma en consumo en nuestros comercios, en movimiento de nuestras pymes, en actividad para nuestros emprendedores“, afirmó el jefe provincial. El funcionario también señaló que estas transferencias son ”una rueda virtuosa que dinamiza el mercado interno y fortalece el entramado productivo de Santiago del Estero“.

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El paquete presentado por la provincia incluyó además una ayuda escolar por hijo de $280.000 y la continuidad de un bono de $250.000, entregado el 20 de febrero para el inicio del ciclo lectivo, como parte de la política de refuerzos salariales para empleados de la Administración Pública Provincial.