Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara Verónica Ojeda

Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona (Aglaplata)

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continua este martes con nuevas declaraciones clave para el debate.

Entre los testimonios previstos se espera el de Verónica Ojeda, expareja de Maradona y madre de Dieguito Fernando, quien ya había declarado en el debate oral anulado de 2025.

También se escuchará el relato de Rita Maradona, hermana del exfutbolista, y a un perito forense de la Policía Científica. Más tarde ampliará su indagatoria el psicólogo imputado Carlos Díaz.