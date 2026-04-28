Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara Verónica Ojeda

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continua este martes con nuevas declaraciones clave para el debate.
Entre los testimonios previstos se espera el de Verónica Ojeda, expareja de Maradona y madre de Dieguito Fernando, quien ya había declarado en el debate oral anulado de 2025.
También se escuchará el relato de Rita Maradona, hermana del exfutbolista, y a un perito forense de la Policía Científica. Más tarde ampliará su indagatoria el psicólogo imputado Carlos Díaz.
Qué había declarado Rita Maradona en 2025
La hermana de Diego ya había testificado en el juicio nulo y es la única que lo volverá a hacer. Su relato fue relevante porque fue la primera de las tres hermanas en saber que el Diez se había descompensado.
“La noticia me la da un periodista llamándome a mi casa preguntándome si era verdad. Yo no sabía nada. Ahí nos llevaron hasta allá y cuando llegamos estaban las ambulancias. Y sí, efectivamente había fallecido. Nos recibió Claudia, la mamá de las chicas, y nos dijo que sí que había fallecido y que era verdad”, recordó en ese entonces.
El juicio por la muerte de Maradona se reanuda este martes 28 de abril con más declaraciones clave para la causa. Una de ellas será la de Verónica Ojeda, expareja del Diez y madre de Dieguito Fernando, quien volverá a hablar ante el tribunal luego de haberlo hecho durante largas horas en el debate oral nulo de 2025. También testificará Rita Maradona, una de las hermanas del astro del fútbol argentino, y otro forense de la Policía Científica.