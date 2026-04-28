PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

Horario: 16 (Argentina, Paraguay, Uruguay); 15 (Chile, Miami -EEUU-); 14 (Colombia, Ecuador, Perú)
TV: ESPN (Argentina) / Disney+ (Sudamérica)
El Parque de los Príncipes ya palpita lo que será el primer partido de esta semifinal de la UEFA Champions League. El Bayern Múnich llega con una estadística que intimida: ha ganado sus últimos 5 enfrentamientos directos contra el PSG en la Champions.
Posibles formaciones:
PSG: Matvéi Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida de las semifinales entre el PSG y Bayern Múnich por la Champions League.