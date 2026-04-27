Tendencias

Juana Viale se llevó el Oro en los Martín Fierro de la Moda 2026

El evento realizado en los estudios de Telefé reconoció con el galardón principal a la conductora. Los detalles de la jornada

Guardar
La conductora se llevó el gran premio de la noche y se lo dedicó a sus hijos, madre y abuela, que la marcaron en su vida (Video: Telefe)

La edición 2026 de los Martín Fierro de la Moda consagró el domingo 26 de abril a Juana Viale con el galardón de oro, durante una gala transmitida en vivo desde los estudios de Telefé.

“No me lo esperaba. Quiero agradecer a mi equipo y principalmente a mis hijos que son los que aguantan a una madre laburadora que muchas veces no está en la casa. A mi madre, que ella trabajó mucho en la moda y me enseñó mucho. A mi abuela, Mirtha, que es la más coqueta y es algo que no se verá jamás en la faz de la tierra. Heredé algo que no sé qué es pero acá está”, dijo en su discurso.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) organizó la premiación, que enfatizó el valor de quienes se desempeñan detrás de escena en vestuario y estilismo, una inclusión que, según planteó Flavia Fernández, organizadora del evento, buscó “hacer hablar de moda en el prime time”.

El clima de la ceremonia destacó por la presencia de figuras notorias del espectáculo, como Susana Giménez, y la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza. La transmisión inició desde las 21:00 con la tradicional alfombra roja liderada por Chino Leunis y Zaira Nara, antesala de un encuentro dedicado a la creatividad y la diversidad de propuestas en el ámbito de la moda y el entretenimiento.

Martín Fierro de la Moda 2026 - Ganadores
Juana Viale se destacó en la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026 al recibir el Oro y el premio a Mejor Estilo en Conducción Femenina en programa semanal, reafirmando su impronta y personalidad en el mundo de la moda argentina (Prensa Telefe)

Bajo la premisa de visibilizar el trabajo integral de la industria, la gala incluyó ternas destinadas a premiar no solo a celebridades, sino también a nuevos talentos y profesionales técnicos.

Flavia Fernández señaló a Infobae que el esquema de categorías se pensó para abrir espacio “a vestuaristas, maquilladores y peinadores”, rubros tradicionalmente relegados en la televisión abierta: “Nuestra idea fue que premiamos la moda en sí. Es un show de moda pensado para la televisión, porque siempre faltan algunas ternas. Vamos variando, porque si no, no haríamos mejor estilo de panelista o mejor estilo de conductora de televisión. Eso es porque la gente que todos los días mira la tele y le gusta cómo se viste una, cómo se viste la otra”.

Uno de los rasgos más destacados de la edición fue el refuerzo del vínculo entre la moda argentina y las tendencias internacionales. La gala integró el arribo de Adrián Appiolaza y rindió homenaje a una figura emblemática del espectáculo nacional. El pastelero Joaquín Pantuso fue responsable del catering, cuya propuesta gastronómica buscó sintetizar la estética y el ambiente de la noche premiada.

Martín Fierro de la Moda 2026 - Ceremonia
Valeria Mazza e Iván de Pineda fueron los conductores

Juana Viale impactó en la alfombra roja del Martín Fierro de la Moda con un diseño de Gino Bogani

La conductora fue una de las figuras más destacadas en la alfombra roja del Martín Fierro de la Moda 2026. Eligió un vestido creado por Gino Bogani, diseñador con quien mantiene una relación de confianza y admiración desde hace años.

El diseño, de líneas simples y mangas largas, resaltó por su elegancia y por el brillo sutil de la tela. Completó el look con el cabello recogido y accesorios discretos, que acompañaron la sofisticación de la propuesta. Su presencia captó la atención de los presentes, consolidando su lugar como referente de estilo en cada evento.

Martín Fierro de la Moda 2026 - Alfombra roja
Juana Viale sorprendió en la alfombra roja del Martín Fierro de la Moda 2026 con un vestido celeste satinado de Gino Bogani (RS Fotos)

“La moda es un manifiesto; es una forma de hablar, expresarse, comunicar, crear y contar. Está profundamente vinculada al arte”, afirmó Viale en diálogo con Infobae. Su elección para esta gala refuerza su compromiso con la moda como un lenguaje propio y una herramienta de expresión personal.

El galardón de oro y los reconocimientos a profesionales y talentos emergentes

La entrega del Martín Fierro de la Moda de oro a Juana Viale fue el momento cúspide de una ceremonia que distinguió a los ganadores de cada terna específica. En la categoría mejor estilo en redes el reconocimiento fue para Carolina “Pampita” Ardohain, mientras que el premio a mejor diseñador de moda masculina correspondió a Nicolás Zaffora. La distinción en mejor estilo femenino en streaming fue para Evelyn Botto, representante del canal Olga.

El premio al mejor estilo masculino en Big Show recayó en Nico Occhiato de La Voz Argentina. Sol Pérez se llevó la estatuilla como mejor estilo de panelista femenina por su labor en Gran Hermano. Zaira Nara fue reconocida como mejor influencer de moda, y Benjamín Vicuña recibió el galardón al actor con mejor estilo en ficción, junto a la diseñadora Majo Fuertes, por su vestuario en Corazón delator.

En estilo de conducción femenina de programa diario la ganadora fue Vero Lozano, mientras que los estilistas Mariana García Navarro y Nacho García Rocha sobresalieron por su trabajo en Los García. El reconocimiento a mejor peluquero fue para Max Jara.

Martin Fierro de la Moda 2026 - Banner Infobae
Sol Pérez con su estatuilla (Maximiliano Luna)

Lizardo Ponce, del programa SQP, tuvo la mención al mejor estilo panelista masculino; Juana Viale ganó en el rubro conducción femenina en programa semanal por sus atuendos en Almorzando con Juana. Valentina Schuchner obtuvo la distinción como nuevo talento de la moda, y en ficción femenina la reconocida fue Julieta Zylberberg por su vestuario en Yiya.

El premio a mejor maquillador/a fue para Gervasio Larrivey. En estilo masculino en streaming fue galardonado Fer Dente de Olga; Sofía Gonet se impuso en mejor estilo femenino en Big Show por su participación en MasterChef Celebrity. El premio a mejor estilo en conducción masculina quedó en manos de Iván de Pineda por su conducción en Pasapalabra, y la mejor diseñadora de moda femenina fue Evangelina Bomparola.

Estos reconocimientos, según palabras de la organización a Infobae, ratificaron la intención de “variar” y ampliarse cada edición, para incluir los segmentos emergentes y técnicos que conforman la industria de la moda argentina actual.

Temas Relacionados

Martín Fierro de la ModaModa ArgentinaPremios TelevisiónIndustria del EntretenimientoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Transparencias, encajes y brillo: los códigos de diseño que definieron los Martín Fierro de la Moda

La gala exhibió una notable variedad de propuestas en las que la sutileza de los tejidos, el trabajo artesanal y los acabados luminosos

Transparencias, encajes y brillo: los códigos de diseño que definieron los Martín Fierro de la Moda

Cómo fue el emotivo homenaje al diseñador Adrián Appiolaza en los Martín Fierro de la Moda 2026

La gala se vistió de emoción con el reconocimiento al director creativo de Moschino

Cómo fue el emotivo homenaje al diseñador Adrián Appiolaza en los Martín Fierro de la Moda 2026

Todos los ganadores de los premios Martín Fierro de la Moda 2026

Una noche de diseño, glamour y reconocimiento al talento de la industria argentina se vive este domingo

Todos los ganadores de los premios Martín Fierro de la Moda 2026

Martín Fierro de la Moda 2026: los looks de las celebridades en la ceremonia

El evento reconoce la labor de diseñadores, modelos y figuras del espectáculo nacional. Como siempre, se trata de un punto de encuentro para el glamour. Un repaso por los outfits de la gala

Martín Fierro de la Moda 2026: los looks de las celebridades en la ceremonia

Día Mundial del Pretzel: cinco recetas para disfrutar de este clásico en casa

Este plato popular de la panadería alemana se presta para distintas preparaciones que van desde la merienda hasta el picoteo salado

Día Mundial del Pretzel: cinco recetas para disfrutar de este clásico en casa
DEPORTES
Otra polémica de Jack Grealish: fue captado dormido en un bar mientras se rehabilita de una lesión

Otra polémica de Jack Grealish: fue captado dormido en un bar mientras se rehabilita de una lesión

El golazo desde 35 metros de la selección argentina femenina Sub 17, que empató ante Colombia por el Sudamericano

Arden las posiciones del Apertura: los posibles rivales de Boca y River, el clásico cordobés y el duelo del morbo en los playoffs

Golpes de puño, patadas y heridos: la feroz batalla campal en un partido de juveniles del fútbol argentino

Francisco Cerúndolo volverá a cruzarse con Luciano Darderi y Solana Sierra irá por un nuevo golpe en el Madrid Open: hora y cómo ver los partidos

TELESHOW
El homenaje a Susana Giménez en el Martín Fierro de la Moda: “Todos me reconocen por lo que yo me pongo y a mí me gusta”

El homenaje a Susana Giménez en el Martín Fierro de la Moda: “Todos me reconocen por lo que yo me pongo y a mí me gusta”

Marta Fort homenajeó a su padre Ricardo en el Martín Fierro de la Moda y Juli Poggio se convirtió en Susana Giménez

La espectacular fiesta de 15 de Allegra Cubero: el álbum de fotos de la noche

Martín Fierro de la Moda 2026: la sorpresa de Juana por el Oro, el homenaje a Susana y la emotiva dedicatoria de Pampita

Cuarteto y motores: Luck Ra llevó su show al Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Los servicios y el turismo lideran el desarrollo económico impulsado por la IED en El Salvador

Los servicios y el turismo lideran el desarrollo económico impulsado por la IED en El Salvador

“A puerta cerrada”: el infierno existencialista de Sartre que se volvió un clásico argentino de culto

La belleza de la semana: el arte de Samuel Morse, el pintor rechazado que inventó un código que cambió el mundo

Cómo los perros conquistaron el arte, de Veronese a Picasso

La Secretaría de Salud de Honduras descarta vínculo entre vacunas y muerte de tres menores