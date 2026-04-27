Juana Viale se llevó el Oro en los Martín Fierro de la Moda 2026

La conductora se llevó el gran premio de la noche y se lo dedicó a sus hijos, madre y abuela, que la marcaron en su vida (Video: Telefe)

La edición 2026 de los Martín Fierro de la Moda consagró el domingo 26 de abril a Juana Viale con el galardón de oro, durante una gala transmitida en vivo desde los estudios de Telefé.

“No me lo esperaba. Quiero agradecer a mi equipo y principalmente a mis hijos que son los que aguantan a una madre laburadora que muchas veces no está en la casa. A mi madre, que ella trabajó mucho en la moda y me enseñó mucho. A mi abuela, Mirtha, que es la más coqueta y es algo que no se verá jamás en la faz de la tierra. Heredé algo que no sé qué es pero acá está”, dijo en su discurso.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) organizó la premiación, que enfatizó el valor de quienes se desempeñan detrás de escena en vestuario y estilismo, una inclusión que, según planteó Flavia Fernández, organizadora del evento, buscó “hacer hablar de moda en el prime time”.

El clima de la ceremonia destacó por la presencia de figuras notorias del espectáculo, como Susana Giménez, y la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza. La transmisión inició desde las 21:00 con la tradicional alfombra roja liderada por Chino Leunis y Zaira Nara, antesala de un encuentro dedicado a la creatividad y la diversidad de propuestas en el ámbito de la moda y el entretenimiento.

Juana Viale se destacó en la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026 al recibir el Oro y el premio a Mejor Estilo en Conducción Femenina en programa semanal, reafirmando su impronta y personalidad en el mundo de la moda argentina (Prensa Telefe)

Bajo la premisa de visibilizar el trabajo integral de la industria, la gala incluyó ternas destinadas a premiar no solo a celebridades, sino también a nuevos talentos y profesionales técnicos.

Flavia Fernández señaló a Infobae que el esquema de categorías se pensó para abrir espacio “a vestuaristas, maquilladores y peinadores”, rubros tradicionalmente relegados en la televisión abierta: “Nuestra idea fue que premiamos la moda en sí. Es un show de moda pensado para la televisión, porque siempre faltan algunas ternas. Vamos variando, porque si no, no haríamos mejor estilo de panelista o mejor estilo de conductora de televisión. Eso es porque la gente que todos los días mira la tele y le gusta cómo se viste una, cómo se viste la otra”.

Uno de los rasgos más destacados de la edición fue el refuerzo del vínculo entre la moda argentina y las tendencias internacionales. La gala integró el arribo de Adrián Appiolaza y rindió homenaje a una figura emblemática del espectáculo nacional. El pastelero Joaquín Pantuso fue responsable del catering, cuya propuesta gastronómica buscó sintetizar la estética y el ambiente de la noche premiada.

Valeria Mazza e Iván de Pineda fueron los conductores

Juana Viale impactó en la alfombra roja del Martín Fierro de la Moda con un diseño de Gino Bogani

La conductora fue una de las figuras más destacadas en la alfombra roja del Martín Fierro de la Moda 2026. Eligió un vestido creado por Gino Bogani, diseñador con quien mantiene una relación de confianza y admiración desde hace años.

El diseño, de líneas simples y mangas largas, resaltó por su elegancia y por el brillo sutil de la tela. Completó el look con el cabello recogido y accesorios discretos, que acompañaron la sofisticación de la propuesta. Su presencia captó la atención de los presentes, consolidando su lugar como referente de estilo en cada evento.

Juana Viale sorprendió en la alfombra roja del Martín Fierro de la Moda 2026 con un vestido celeste satinado de Gino Bogani (RS Fotos)

“La moda es un manifiesto; es una forma de hablar, expresarse, comunicar, crear y contar. Está profundamente vinculada al arte”, afirmó Viale en diálogo con Infobae. Su elección para esta gala refuerza su compromiso con la moda como un lenguaje propio y una herramienta de expresión personal.

El galardón de oro y los reconocimientos a profesionales y talentos emergentes

La entrega del Martín Fierro de la Moda de oro a Juana Viale fue el momento cúspide de una ceremonia que distinguió a los ganadores de cada terna específica. En la categoría mejor estilo en redes el reconocimiento fue para Carolina “Pampita” Ardohain, mientras que el premio a mejor diseñador de moda masculina correspondió a Nicolás Zaffora. La distinción en mejor estilo femenino en streaming fue para Evelyn Botto, representante del canal Olga.

El premio al mejor estilo masculino en Big Show recayó en Nico Occhiato de La Voz Argentina. Sol Pérez se llevó la estatuilla como mejor estilo de panelista femenina por su labor en Gran Hermano. Zaira Nara fue reconocida como mejor influencer de moda, y Benjamín Vicuña recibió el galardón al actor con mejor estilo en ficción, junto a la diseñadora Majo Fuertes, por su vestuario en Corazón delator.

En estilo de conducción femenina de programa diario la ganadora fue Vero Lozano, mientras que los estilistas Mariana García Navarro y Nacho García Rocha sobresalieron por su trabajo en Los García. El reconocimiento a mejor peluquero fue para Max Jara.

Sol Pérez con su estatuilla (Maximiliano Luna)

Lizardo Ponce, del programa SQP, tuvo la mención al mejor estilo panelista masculino; Juana Viale ganó en el rubro conducción femenina en programa semanal por sus atuendos en Almorzando con Juana. Valentina Schuchner obtuvo la distinción como nuevo talento de la moda, y en ficción femenina la reconocida fue Julieta Zylberberg por su vestuario en Yiya.

El premio a mejor maquillador/a fue para Gervasio Larrivey. En estilo masculino en streaming fue galardonado Fer Dente de Olga; Sofía Gonet se impuso en mejor estilo femenino en Big Show por su participación en MasterChef Celebrity. El premio a mejor estilo en conducción masculina quedó en manos de Iván de Pineda por su conducción en Pasapalabra, y la mejor diseñadora de moda femenina fue Evangelina Bomparola.

Estos reconocimientos, según palabras de la organización a Infobae, ratificaron la intención de “variar” y ampliarse cada edición, para incluir los segmentos emergentes y técnicos que conforman la industria de la moda argentina actual.