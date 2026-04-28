Emiratos Árabes Unidos anunció su salida de la OPEP a partir de mayo tras la crisis energética mundial

Los Emiratos árabes Unidos anuncian salida de la OPEP y la OPEP+ en mayo. (EFE/Herbert Pfarrhofer)

Emiratos árabes Unidos anunció el martes su salida de la OPEP y de la OPEP+ a partir de mayo, lo que representa un golpe para los grupos de exportadores de petróleo y para Arabia Saudita, su líder de facto, en medio de una crisis energética global causada por la guerra con Irán.

El comunicado transmitido por la agencia estatal de noticias WAM indicó que “esta decisión refleja la visión estratégica y económica de largo plazo de los Emiratos árabes Unidos y su perfil energético en evolución, incluida la inversión acelerada en la producción energética nacional, y refuerza su compromiso con un papel responsable, fiable y orientado al futuro en los mercados energéticos mundiales”.

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La pérdida de Emiratos árabes Unidos, miembro de larga data de la OPEP, podría desorganizar y debilitar al grupo, que ha tratado de mantener un frente unido pese a desacuerdos internos sobre temas como la geopolítica y las cuotas de producción. Los productores del Golfo de la OPEP ya han afrontado dificultades para enviar sus exportaciones a través del estrecho de Ormuz, un paso entre Irán y Omán por el que normalmente pasa una quinta parte del crudo y el gas natural licuado del mundo, debido a amenazas y ataques iraníes contra los buques.

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