Cultura

El regreso de un prodigioso: el último poemario de Miguel Hernández se reedita en una nueva versión

Una edición revisada de la obra póstuma de Miguel Hernández llega al público bajo la coordinación de Luis Alberto de Cuenca, quien incorpora ilustraciones y contextualiza la importancia de estos textos escritos en prisión

Guardar
El regreso de un prodigioso: el último poemario de Miguel Hernández se reedita en una nueva versión (Fuente: Europa Press)
El regreso de un prodigioso: el último poemario de Miguel Hernández se reedita en una nueva versión (Fuente: Europa Press)

La obra de Miguel Hernández (Orihuela, 1910-Alicante, 1942) culminó con un último poemario, Cancionero y romancero de ausencias, que su muerte le impidió concluir y que supone una de las grandes expresiones poéticas del autor, según el poeta y filólogo Luis Alberto de Cuenca, responsable de una nueva edición de este libro (Reino de Cordelia).

De Cuenca ha explicado que este poemario de Hernández es capaz de “conmocionar, más que emocionar incluso” a los lectores, ya que “agrupa y hace una especie de cóctel maravilloso” entre el neopopularismo, un cierto surrealismo, la escritura del yo y otras tendencias propias de la poesía de la época.

PUBLICIDAD

Se trata de un poemario en el que “confluían muchas alarmas de interés” que han motivado su edición “independiente del resto de su obra”, ha explicado De Cuenca, que quería acercar al público “amante de la poesía” a este cancionero “menos conocido, con menos ediciones exentas”, y que en cambio considera uno de los “dos libros cruciales” del autor junto a El rayo que no cesa.

Hernández escribió los poemas de este romancero -acompañados en esta edición por dibujos del ilustrador Toño Benavides- como prisionero del franquismo en los últimos años de su vida, antes de fallecer por tuberculosis a los 31 años, y en ellos reivindicó la esperanza tras la desolación de la Guerra Civil.

PUBLICIDAD

Hernández en un cuadro en la diputación de Jaén, España (Foto: Europa Press)
Hernández en un cuadro en la diputación de Jaén, España (Foto: Europa Press)

“Él está en la cárcel cuando escribe el libro, y está continuamente pendiente de su mujer, del hijo nuevo que ha nacido y que le sobrevivirá, además del otro hijo que ha muerto antes”, ha indicado De Cuenca.

Este contexto de pobreza y tragedia inspirará algunos de sus versos más famosos, como las Nanas de la cebolla, incluidas en el poemario, que dedica a su hijo tras recibir la noticia de que la madre solo puede alimentar al niño “con pan y cebolla”.

“Estamos viviendo algo que existe, que no se imposta”, ha asegurado el responsable de esta edición sobre el que considera “uno de los poemas más tiernos y deliciosos” del autor, con el que aporta “una especie de hálito de vida” en esas duras circunstancias y que “humedece los ojos” del lector.

“Es un poeta prodigioso, uno de los grandes poetas del siglo XX, que no desmerece nada comparado con Federico García Lorca o Juan Ramón Jiménez“, ha sostenido el filólogo y también poeta, quien resalta la figura de Hernández como un hombre que “no tuvo estudios, y que a fuerza de voluntad y coraje salió adelante”.

Según De Cuenca, aunque por edad “no pertenece de manera estricta” a la Generación del 27, sino a la del 36, su estrecho vínculo con los integrantes de la primera lo convierten en “una especie de epígono” de ésta: “Cuando celebremos a la Generación del 27 dentro de unos meses, tenemos también que incluir a Miguel Hernández en el cuadro de los grandes".

Fuente: EFE

Temas Relacionados

CulturaLibrosLiteraturaPoesíaMiguel Hernández

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Borges, “un ser absolutamente literario”: cómo es ‘La colección’, la recopilación más completa del gran escritor argentino

Alejandro Roemmers, Alejandro Vaccaro y Roberto Alifano presentaron una monumental obra de 500 páginas que reúne más de 30 mil manuscritos, cartas, imágenes y objetos personales

Borges, “un ser absolutamente literario”: cómo es ‘La colección’, la recopilación más completa del gran escritor argentino

Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo: “Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta”

Detrás de esta cita viral se esconde una carta privada enviada en 1916 a Fanny Bowditch, una paciente en crisis. La historia de una búsqueda espiritual que marcó el camino de la conciencia moderna

Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo: “Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta”

Ortografía y redacción: efectos del bloqueo en el estrecho de Ormuz en el sector agroalimentario, claves

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Ortografía y redacción: efectos del bloqueo en el estrecho de Ormuz en el sector agroalimentario, claves

Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del martes 28 de abril

El evento cultural más grande de Argentina celebra cincuenta años con actividades para todos los públicos. Descubrir lo inesperado, desde realidad virtual hasta desafíos creativos con inteligencia artificial, será solo el comienzo en La Rural

Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del martes 28 de abril

Fernando Aramburu, autor de “Patria”: “Las cartas de arrepentimiento de los terroristas de ETA son oro puro para novelistas como yo”

El escritor presentará, en la Feria del Libro de Buenos Aires, “Maite”, una novela situada en los días del rapto y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco. Se trata de política pero también de qué es el amor

Fernando Aramburu, autor de “Patria”: “Las cartas de arrepentimiento de los terroristas de ETA son oro puro para novelistas como yo”
DEPORTES
La increíble jugada que se pareció al gol de Di María en la final del Mundial de Qatar, pero que tuvo un otro desenlace

La increíble jugada que se pareció al gol de Di María en la final del Mundial de Qatar, pero que tuvo un otro desenlace

Quiénes son los dos jugadores de Boca Juniors con chances de jugar el Mundial 2026 junto a Leandro Paredes

Tomás Etcheverry quedó eliminado del Masters 1000 de Madrid tras perder frente a Arthur Fils

PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

Se confirmó el cronograma de la última fecha del Torneo Apertura que definirá los últimos lugares para los playoffs

TELESHOW
La reacción de Allegra Cubero al mensaje de Mica Viciconte por su espectacular fiesta de 15

La reacción de Allegra Cubero al mensaje de Mica Viciconte por su espectacular fiesta de 15

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de la playa en la primavera turca: selfies y mates junto al mar

Cuánto midió Gran Hermano con el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana y la eliminación de Brian Sarmiento

Brian Sarmiento habló de la deuda económica con sus hijas apenas salió de Gran Hermano: “Era imposible pagar”

Mario Pergolini sorprendió a Eleonora Wexler con un video inédito de su infancia: “¡Qué chiquita que era!”

INFOBAE AMÉRICA

Acción Ciudadana alerta que la ciberseguridad en Guatemala enfrenta una crisis profunda tras recientes ataques informáticos masivos

Acción Ciudadana alerta que la ciberseguridad en Guatemala enfrenta una crisis profunda tras recientes ataques informáticos masivos

Interpol alerta sobre la desaparición de más de 780 menores en Centroamérica

Prueban en Nueva York taxis aéreos eléctricos que reducirían de 90 a 10 minutos el viaje del aeropuerto al centro

Habló el invitado que siguió comiendo su cena tranquilamente en medio el tiroteo de la gala de Corresponsales la Casa Blanca

¿Los neandertales eran igual de ingeniosos que los humanos modernos?