Vero Lozano tras ganar el Martín Fierro de la Moda 2026: “Es importante bancar la industria textil argentina”

La conductora fue distinguida con el galardón y en diálogo con LAM reafirmó su apoyo a diseñadores y productores (Video: LAM/ América TV)

Tras haber ganado el Martín Fierro de la Moda 2026 a Mejor estilo en conducción femenina, Vero Lozano conversó con LAM (América TV) sobre el galardón y destacó la industria textil nacional en tiempos de crisis para el sector, como la importancia de la premiación.

“Son veintitrés looks por mes en un programa. A eso multiplicalo por doce o por diez años”, afirmó la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) sobre los looks que lleva en su programa de diseñadores nacionales. “Yo uso y todas las conductoras usamos en un noventa y nueve coma nueve por ciento la ropa de industria argentina”, dijo.

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La animadora explicó que el uso de prendas locales es una constante en su carrera y señaló el contexto económico actual: “Me parece que en esta instancia, a diferencia tal vez de otros años donde no era necesario decir una cosa de apoyar la industria nacional, pero con lo que está pasando, que están perdiéndose muchísimos puestos de trabajo, que la gente se está quedando en la calle, esto es bancar a nuestra industria como bancar el entretenimiento, el show business, el cine y la cultura”.

Vero Lozano fue distinguida por su estilo en la conducción de Cortá por Lozano (Maximiliano Luna)

Consultada sobre la preferencia de algunas figuras por marcas extranjeras, Vero prefirió no entrar en polémicas. “Cada uno elige lo que quiere, se viste como quiere y como puede”, sostuvo.

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En su programa del lunes, la conductora compartió su emoción por el premio que se llevó. La presentadora no solo celebró el galardón, también transformó el inicio de la emisión en un tributo colectivo, destacando el esfuerzo del equipo que la acompaña cada día. “Este premio hermoso es de ustedes”, afirmó al dirigirse a sus colaboradores. La conductora insistió en que su imagen en televisión es el resultado de un minucioso trabajo en conjunto, subrayando que el reconocimiento es compartido.

Durante esos primeros minutos al aire, Lozano detalló el proceso detrás de cada uno de sus atuendos. “Llega la fundita a casa con la ropa que eligen Anita y Milagritos. Voy a casa y vengo con la fundita, llego al canal y me planchan la ropita con amor, me la cuidan y si se me ve algo me tapan. No solo eso, todos los días me maquillan”, relató, dejando en claro que la producción de su imagen va mucho más allá del glamour. “Un aplauso para este equipo maravilloso”, pidió, visiblemente emocionada.

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La conductora ganó en la categoría Mejor estilo en conducción femenina y lo celebró en su programa (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

La entrega del premio generó además un mensaje que trasciende lo personal. Lozano aprovechó la ocasión para valorar el trabajo de la diseñadora Natalia Antolín y puso en relieve su propia participación en la creación del vestido que llevó a la premiación: “Natalia Antolini, mi compañera y socia con quien hicimos este vestido, es un diseño mío”, subrayó, orgullosa del resultado.

En el mismo tono, la conductora agradeció a quienes hicieron posible el galardón y sumó una reflexión sobre el contexto que atraviesa el sector textil argentino. Lozano expresó: “Me parece que es un premio hermoso, para apoyar a la industria textil que es un momento muy complejo. Hay que cambiar las políticas para sostener la industria, que ahora compite con prendas extranjeras. Así que aguante la producción argentina”.

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La defensa de la industria nacional se combinó con un mensaje de identidad: Lozano resaltó que tanto ella como sus panelistas eligen vestir prendas locales. “Estamos todas con ropa de acá, más allá de alguna cosita que compramos afuera”, comentó, para luego dimensionar la magnitud del trabajo diario: “Gracias también por estos 10 años en este programa, son 23 looks por mes, más de 2500 looks”.

En resumen, Verónica Lozano aprovechó su regreso triunfal a Cortá por Lozano para transformar una celebración individual en un reconocimiento colectivo, resaltando la labor de su equipo y la importancia de la producción nacional.

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