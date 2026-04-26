Martín Fierro de la Moda 2026: los looks de las celebridades en la ceremonia

Los Martín Fierro de la Moda son, una vez más, una referencia de glamour y estilo

La edición 2026 de los Martín Fierro de la Moda reúne a miles de invitados en Telefe y se consolida como uno de los principales eventos del sector en Argentina.

Diseñadores, modelos y personalidades del espectáculo desfilan sobre la alfombra roja para exhibir sus atuendos, en una cita organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) que tiene como objetivo reconocer el trabajo de los referentes de la industria y premiar a quienes inspiran tendencias.

Valeria Mazza asume la conducción del evento acompañada de Iván De Pineda. La ceremonia destaca tanto propuestas vanguardistas como detalles sofisticados en los looks presentados, reflejando el espíritu de la temporada.

La tradicional red carpet, característica de esta premiación, funciona como espacio de exhibición para las creaciones de los diseñadores más notorios.

Los looks de las celebridades en los Martín Fierro de la Moda 2026

Carolina “Pampita” Ardohain

Pampita complementó el conjunto con anillos y pulseras plateadas, y llevó el cabello suelto, peinado con ondas definidas

Pampita eligió un vestido largo de base blanca con lunares negros, de corte strapless y silueta ajustada. El diseño presentó volados estructurados y aplicaciones de flores en la misma tela, ubicadas en la zona de la falda.

Pampita fue una de las figuras más esperadas, como siempre. “La moda me encanta, me apasiona. Tengo detrás de mí un grupo maravilloso, muy talentoso, con mi estilista Mechu Ugarte, mi peinador Zacarías Guedes y mi maquilladora Estefanía Novillo. Hoy me vistió Carolina Herrera con un vestido de su última colección, que usó justamente su nieta hace poco para su presentación en sociedad. Así que fue un vestido muy icónico en Europa porque lo replicaron en todos lados. Lo fui a buscar especialmente a Nueva York para este evento y ojalá me lleve alguna estatuilla esta noche. Tengo dos nominaciones y creo que la nominación no es para mí, sino para todo mi equipo, que se ocupa de cada detalle para que los estilismos sean perfectos. Si me llego a llevar alguna, obviamente, es del equipo”, le dijo a Infobae.

Stephanie Demner

Demner combinó el look con un collar doble de piedras brillantes, anillos plateados y el cabello recogido con ondas sueltas que enmarcaron el rostro

Stephanie Demner lució un vestido largo blanco, realizado en una tela fruncida que cubrió tanto el cuerpo como las mangas largas, las cuales llevaron el mismo efecto arrugado.

Demner está nominada a Mejor influencer de moda. “La verdad que estar nominada es un orgullo muy grande. Siempre es lindo recibir una nominación como premio al esfuerzo y al trabajo, y ya la nominación en sí, para mí, es haber ganado. Estoy en una terna divina con Susu y con Zaira. Me encanta compartir la moda con ellos. Me encanta estar hace tantos años en esta industria. La disfruto un montón, la disfruté un montón y la vi cambiar muchísimo a lo largo de los años. Entonces, todos los días la sigo disfrutando. Me vistió Pucheta Paz, que estuvieron hasta último momento cosiendo todo el vestido y le pusieron un amor y una dedicación increíble, y el resultado fue espectacular”, apuntó en conversación con Infobae.

Luis Ventura

Ventura combinó la camisa blanca con un moño negro decorado con lunares blancos y optó por zapatos negros de charol

Luis Ventura vistió un esmoquin negro clásico compuesto por saco, pantalón y chaleco a juego.

Grego Rossello

Grego Rossello al llegar a la gala

Grego Rossello lució una camisa blanca de cuello cerrado adornada con un broche plateado de piedras en la zona del cuello. Optó por una chaqueta negra de corte recto y botones visibles, acompañada por un pantalón negro de pierna ancha. Completó el conjunto con zapatos negros, un reloj plateado y un anillo metálico en la mano derecha.

Anamá Ferreira

En el caso de Anamá, el diseño incluyó detalles estructurados en el corset y una capa amplia en la parte trasera, confeccionada en una tela del mismo tono con reflejos plateados

Anamá Ferreira llevó un vestido largo de satén azul claro, con escote corazón y breteles finos que dejaron los hombros descubiertos. “Me hizo el vestido Vero de la Canal. Me encanta vestir con los diseñadores de acá. Yo pasé la vida en la moda. Todo lo que tengo, lo tengo gracias a la moda. Amo la industria, amo a los diseñadores, a toda esa gente que hace la moda. En Argentina hace cincuenta años que trabajo en esto. Es toda una vida, me encanta. La moda, para Francia, es su producto bruto. Acá es diferente, pero sigue siendo una industria muy importante", aseguró.

Liliana Parodi

Liliana Parodi lució el cabello lacio, peinado hacia un costado, y completó el look con aros largos metálicos

Liliana Parodi eligió un traje sastre negro compuesto por saco y pantalón de corte recto.

Gustavo Pucheta

Pucheta sumó una camisa negra y una bufanda del mismo tono, además de un collar corto de piedras brillantes

El diseñador Gustavo Pucheta apostó por un conjunto total black formado por un saco largo de corte entallado y pantalón de piernas levemente acampanadas.

Marta Fort

Marta Fort presentó el look con una falda entallada y un acabado de tul en la parte baja, pulseras, anillos metálicos y un peinado recogido con un mechón lateral

Marta Fort llevó un vestido blanco strapless diseñado por Claudia Arce, adornado con apliques brillantes que irradian desde el centro. Apostó por un diseño que incorpora una cruz plateada en el busto en forma de un collar largo.

Fort, nominada en Mejor estilo en redes, planteó: “Estoy muy nerviosa porque sé que es una terna que tiene nombres importantísimos. Estoy sorprendida y me parece un orgullo estar ternada. Me parecen todas figuras muy importantes en el mundo de la moda. La moda es lo que más me llena. Empezó como un hobby y ahora, siempre de la mano de mi estilista, cada vez que tengo algún evento o producción le ponemos mucha onda y tratamos de tener un look prolijo para comunicar a la gente, porque es algo que me encanta. Me gustaría, el día de mañana, tener mi propia marca de ropa”.

Juli Poggio

Poggio acompañó su look con un nuevo look para su cabello, de color rojizo y suelto en ondas

Juli Poggio seleccionó un look de Pucheta Paz: vestido blanco de textura brillante, con un diseño asimétrico que deja un costado al descubierto y presenta una copa escultural en el busto. El modelo, de corte sirena, cae en una falda amplia con volumen y detalles de relieve.

Según reveló Poggio a Infobae, se inspiró en Susana Giménez. "Por eso realizamos toda la performance de los ‘Julietos’ en esta ocasión. La moda ocupa un lugar muy especial en mi vida. Es algo que siempre me ha gustado, que descubrí y en lo que fui creciendo. Me encanta inspirarme en divas pop y en figuras destacadas de la televisión".

Analía Franchín

Franchín sumó un clutch negro texturado y un collar metálico ancho con detalles brillantes

Analía Franchín dijo presente con un vestido negro strapless de textura símil reptil, ajustado al cuerpo y de largo midi. Complementó el conjunto con guantes largos del mismo material y botas negras al tono.

“La stylist es Julieta López Acosta. El vestido es de Sadaels. La moda es una forma de mostrar quiénes somos, qué queremos comunicar y reflejar nuestros estados de ánimo; abarca un poco todo eso”, afirmó.

Zaira Nara

Zaira presentó el look con una chaqueta negra en la mano y el cabello suelto, peinado en ondas marcadas

Zaira Nara seleccionó un body negro transparente de encaje y escote profundo, que combinó con medias al tono y stilettos negros con puntera dorada. Lució un collar dorado de cadenas múltiples y sumó pulseras y anillos dorados como accesorios.

Héctor Vidal Rivas

Héctor Vidal Rivas dio detalles de la salud de Mirtha al llegar a la gala

Héctor Vidal Rivas optó por un traje negro de corte clásico con saco cruzado y botones al frente, camisa blanca y sumó una corbata a rayas en tonos fucsia y negro, junto a un pañuelo de bolsillo rosa que aportó un acento de color.

“La moda para mí lo es todo. Representa mi vida; implica haber descubierto a numerosos diseñadores y continuar apoyando la moda argentina, no solo la de Buenos Aires, sino la de todo el país. Eso es lo que significa la moda para mí”, señaló en charla con Infobae.

Sobre la salud de Mirtha Legrand, que no asistió a la gala, contó: “Mirtha se encuentra muy bien. Actualmente está recuperándose y esperamos que regrese pronto con el programa, que es el deseo de todos y también el suyo”.

Flavia Fernández

Flavia Fernández eligió un vestido negro de Adrián Brown y joyas de Jean Pierre

Flavia Fernández es una de las organizadoras de los Martín Fierro de la Moda. Deslumbró con un vestido largo de encaje negro transparente, con mangas largas y terminaciones acampanadas en los puños.

Daniela Blanco

La directora editorial de Infobae, Daniela Blanco, con un look de Camila Romano para la gran noche

Daniela Blanco, directora editorial de Infobae, lució un vestido azul Francia de un hombro en crep italiano. Se trata de un diseño de Camila Romano.

Tefi Russo y Joaquín “El Pollo” Álvarez

Russo y Álvarez posaron juntos para los fotógrafos

Tefi Russo fue vestida por Verónica de la Canal. Utilizó un vestido largo de terciopelo negro con breteles finos y escote recto, además de espalda descubierta y bolsillos laterales. Joaquín Álvarez vistió un traje azul oscuro de corte clásico, acompañado de una camisa blanca y una corbata lila con microdiseño.

Charly Fonseca y Fabián Zitta

Charly Fonseca y Fabián Zitta combinados para la gran noche

Charly Fonseca llevó un traje negro de saco cruzado con solapas clásicas, acompañado de una camisa blanca y corbata fina negra. Sumó como accesorio un broche negro en la solapa y una cartera tipo sobre negra. Fabián Zitta optó por un esmoquin negro con detalles brillantes en las solapas y la cintura, combinando la chaqueta con una camisa blanca abierta en el cuello y un broche negro al centro.

Gabriel Olivieri

Gabriel Olivieri acompañó su look con gafas oscuras

Gabriel Olivieri vistió un esmoquin negro con solapas de raso, acompañado de una camisa blanca con botones negros y moño negro. Sumó un prendedor plateado en la solapa y zapatos negros de charol.

Romina Gaetani

Romina Gaetani con Fabián Zitta, quien diseñó su look

“La moda no es solo identificarse con lo que propone la industria o lo que muestra la cultura, sino también con aquello que nos representa y nos permite expresar nuestra personalidad de la mejor manera. En esa búsqueda de prueba y error, entre lo cultural, lo que está en tendencia y lo que cada uno define como moda propia, existe una exploración interesante sobre la identidad personal”, le dijo Gaetani a este medio. Llegó vestida por Fabián Zitta.

*Fotos: Maximiliano Luna, Jaime Olivos, RS Fotos y Prensa Telefé