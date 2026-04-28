El Salvador

El camino a la corona de diamante: El Salvador inicia la búsqueda de su representante para Miss Universo 2026

La cuenta regresiva ha comenzado: Miss Universo El Salvador abre la convocatoria para seleccionar a la sucesora de Giulia Zanoni, quien representará al país en el escenario internacional en noviembre próximo durante la edición aniversario en Puerto Rico

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Con la autoridad que le otorga su reinado, Giulia Zanoni se integra al panel de expertos para buscar a su sucesora (Cortesía Giulia Zanoni).
Con la autoridad que le otorga su reinado, Giulia Zanoni se integra al panel de expertos para buscar a su sucesora (Cortesía Giulia Zanoni).

La Organización de Miss Universo El Salvador ha abierto oficialmente el proceso de selección para elegir a la representante nacional que participará en la 75ª edición de Miss Universe, la denominada “Celebración de Diamante”, prevista para noviembre en Puerto Rico. Este evento marca un año histórico para el país, que buscará dejar huella en uno de los escenarios más relevantes del certamen internacional de belleza.

Este año, la organización ha decidido renovar su enfoque. Más allá de la belleza física, el certamen prioriza la visión, el carácter y el propósito de las candidatas. Bajo el lema “¿Eres la próxima?”, la convocatoria está dirigida a mujeres salvadoreñas que se identifiquen con estos valores y aspiren a convertirse en embajadoras de su país.

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La convocatoria permite la participación tanto de mujeres salvadoreñas de nacimiento como de aquellas que hayan obtenido la nacionalidad por naturalización. Las aspirantes deben tener al menos 18 años al momento del casting, disponibilidad para viajar dentro y fuera del país, y no mantener contratos que interfieran con los compromisos oficiales del certamen.

El jurado evaluará no solo la estética, sino el potencial mediático y el propósito de cada joven salvadoreña (Cortesía Miss Universo El Salvador).
El jurado evaluará no solo la estética, sino el potencial mediático y el propósito de cada joven salvadoreña (Cortesía Miss Universo El Salvador).

Proceso de selección en dos etapas

El proceso de selección se ha organizado en dos fases principales, con el objetivo de identificar a la candidata que mejor represente la visión integral de la organización.

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Primera etapa: Formulario online La primera fase, que ya se encuentra activa, consiste en completar un formulario digital. Aquí, las aspirantes deben proporcionar datos personales, fotografías y un video de presentación en el que expongan sus motivaciones y capacidades de comunicación. Esta etapa busca identificar a quienes proyecten una imagen auténtica y tengan habilidades para conectar con el público.

Segunda etapa: Casting presencial Las candidatas que destaquen en la primera fase recibirán una invitación para participar en un casting presencial ante un jurado especializado. En esta etapa, la presentación personal, la seguridad en la pasarela y la capacidad de expresión serán factores determinantes en la evaluación.

Andrea Aguilar, directora de Miss Universo El Salvador, encabeza el proceso de selección enfocado en encontrar una líder integral para el país (Cortesía Andrea Aguilar).
Andrea Aguilar, directora de Miss Universo El Salvador, encabeza el proceso de selección enfocado en encontrar una líder integral para el país (Cortesía Andrea Aguilar).

La organización ha presentado un jurado conformado por perfiles diversos, con experiencia en áreas clave para la formación de una reina de belleza moderna. Entre los integrantes se encuentran:

  • Fito Rivas: Director creativo y productor audiovisual, encargado de evaluar el potencial mediático y la capacidad de las aspirantes para conectar con audiencias en plataformas digitales.
  • Yohamy Cisneros: Estilista de moda editorial, con experiencia en revistas como Vogue México, quien analizará el uso estratégico del estilo como forma de comunicación.
  • Agneta Kattán: Empresaria y estratega de marca, miembro de HER, enfocada en la disciplina, el empoderamiento femenino y el propósito social de las candidatas.
  • Dr. Andrés Hernández: Director médico de Clínica Andher, responsable de valorar los estándares de salud y bienestar, alineados con las exigencias internacionales.
  • Eduardo Zelaya: Asesor de imagen con más de treinta años de trayectoria, quien aportará su experiencia en proyección escénica y preparación profesional.

¡Sonrisas y buena vibra! El panel de Miss Universo El Salvador comparte un momento divertido y espontáneo, posando y saludando a la cámara.

A este grupo se suma la actual Miss Universo El Salvador, Giulia Zanoni, quien compartirá su visión y evaluará la autenticidad, el liderazgo y la capacidad de las candidatas para representar al país ante el mundo.

Expectativa y proyección internacional

El anuncio ha generado entusiasmo y especulación en redes sociales, donde seguidores del certamen esperan la aparición de rostros nuevos y figuras conocidas.

Andrea Aguilar, directora nacional del certamen, ha destacado el compromiso de la organización en proyectar una imagen positiva y transformadora de la mujer salvadoreña. El respaldo de un jurado de alto nivel y una visión renovada buscan posicionar al país con una representante que combine belleza, liderazgo y propósito.

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