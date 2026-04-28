La industria petrolera de Irán al borde del colapso: almacena crudo en tanques abandonados y busca enviarlo por tren a China

Almacenamiento de petróleo en la isla de Kharg, Irán (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/Archivo)

Irán está recurriendo a medidas de emergencia para evitar que su industria petrolera colapse: reactiva depósitos abandonados, almacena crudo en contenedores improvisados y explora el transporte por ferrocarril hasta China, en una carrera contra el tiempo que define, junto con el sufrimiento de los consumidores globales, quién cede primero en la guerra de Oriente Medio.

El bloqueo naval impuesto por Estados Unidos el 13 de abril sobre los puertos iraníes redujo drásticamente las exportaciones de crudo del país. Según la consultora Kpler, las cargas de petróleo crudo y condensado de Irán promediaban 2,1 millones de barriles diarios entre el 1 y el 13 de abril. Desde el inicio del bloqueo hasta el 23 de abril, solo se registraron cinco cargamentos, lo que llevó el promedio diario a 567.000 barriles, informó el Wall Street Journal. En febrero, antes de la guerra, Irán exportaba en promedio 2 millones de barriles por día.

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Con los buques imposibilitados de llegar a los mercados globales, la empresa nacional de petróleo iraní ya comenzó a reducir su producción. Kpler estima que la producción de crudo podría caer desde los niveles actuales a entre 1,2 y 1,3 millones de barriles diarios para mediados de mayo si el bloqueo se mantiene, según el WSJ.

Tanques en desuso y trenes a China

Un petrolero navega en alta mar. Desde el inicio del bloqueo naval el 13 de abril, solo cinco cargamentos de crudo iraní fueron registrados, contra 2,1 millones de barriles diarios exportados en la primera quincena del mes. (Reuters/Michael Schindler)

Para ganar tiempo, Irán está apelando a soluciones poco ortodoxas. Según el WSJ, Teherán comenzó a utilizar contenedores y depósitos en desuso en centros petroleros del sur del país como Ahvaz y Asaluyeh, algunos de ellos abandonados desde hace años por su mal estado. También usa grandes buques cisterna vacíos como almacenamiento flotante en el Golfo Pérsico: embarcaciones con capacidad para unos 15 millones de barriles permanecen ancladas sin poder llegar a sus destinos.

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La opción más llamativa es el intento de mover crudo por ferrocarril hasta China. La infraestructura ferroviaria conecta Teherán con las ciudades chinas de Yiwu y Xi’an, pero el trayecto, además de costoso, puede demandar semanas. El principal comprador de crudo iraní en China son las llamadas refinerías “tetera”, operaciones de bajo margen que históricamente se beneficiaron de los descuentos que Irán ofrece para eludir sanciones. “¿Estarían dispuestas a pagar más por los costos de transporte ferroviario?”, planteó al WSJ Erica Downs, especialista en política energética china de la Universidad de Columbia. “Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas”, agregó.

Los inventarios de petróleo en tierra de Irán se incrementaron en 4,6 millones de barriles desde el inicio del bloqueo, hasta alcanzar unos 49 millones de barriles, según Kpler. La capacidad total del país ronda los 86 millones de barriles, aunque restricciones operativas, límites de seguridad y factores geográficos podrían hacer inaccesible buena parte de ese espacio. Los analistas debaten cuánto tiempo falta para que Irán llegue al llamado “tank top”, el punto en que no quede más lugar para almacenar el crudo que sigue bombeando. Muchos creen que podría ocurrir en menos de dos semanas. El propio Trump afirmó el domingo que el colapso de la infraestructura petrolera iraní podría producirse en unos tres días.

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Detener la producción abruptamente conlleva riesgos severos. Alrededor de la mitad de los campos petroleros iraníes opera con baja presión, lo que los hace vulnerables a daños permanentes si se interrumpe el bombeo, según la consultora Rystad Energy citada por el WSJ. Irán tiene experiencia manejando recortes de producción bajo sanciones, pero el estado de su equipamiento envejecido y la madurez de sus yacimientos agravan el riesgo.

Una economía al límite

Transeúntes frente a una valla sobre el estrecho de Ormuz en Teherán. El tráfico marítimo por el paso estratégico cayó un 95% desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero. (Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)

El petróleo no es el único sector en crisis. Según un análisis de The Associated Press, más de cinco semanas de bombardeos estadounidenses e israelíes dañaron unas 20.000 fábricas, aproximadamente el 20% de las unidades productivas del país. Los dos mayores productores de acero de Irán, Mobarakeh Steel y Khuzestan Steel, paralizaron operaciones. Más de 50 complejos petroquímicos cerraron, según medios iraníes citados por la AP.

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El impacto se siente en la vida cotidiana: el precio del pollo subió un 75% en el último mes, la carne vacuna y ovina un 68%, y muchos lácteos se encarecieron un 50%, reportó la AP. La industria de alfombras de Kashan, una de las más tradicionales del país, opera a un 20% de su capacidad. La construcción está prácticamente paralizada.

Irán perdió al menos un millón de empleos directos por la guerra, según el viceministro de Trabajo, Gholamhossein Mohammadi, citado por la AP. El economista iraní Hadi Kahalzadeh advirtió que el efecto cascada pone en riesgo entre 10 y 12 millones de puestos de trabajo, la mitad de la fuerza laboral del país.

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Aun así, las autoridades iraníes proyectan resistencia. Señalan que alrededor de la mitad de su comercio exterior no petrolero circula por tierra o a través del mar Caspio, y que el país acumuló reservas estratégicas de insumos clave. A fines de 2025, Irán contaba con maquinaria eléctrica para casi ocho meses, cemento para seis y acero para cuatro, según datos citados por la AP.

La apuesta de Teherán

Buques en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán. 27 abril 2026. REUTERS/Stringer

La estrategia iraní es una apuesta de resistencia: sostener el bloqueo del estrecho de Ormuz —por donde transita en tiempos de paz una quinta parte del petróleo y gas mundiales— como palanca de negociación, confiando en que el impacto sobre los consumidores y la economía global presione a Washington antes de que la propia industria petrolera iraní llegue a un punto de quiebre.

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“El cierre añadirá presión y motivará las negociaciones”, dijo al WSJ Sanam Vakil, directora del programa de Oriente Medio y Norte de África del think tank londinense Chatham House.

Por ahora, ninguno de los dos lados parpadea. El crudo Brent superaba los 110 dólares por barril este martes y el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz acumula una caída del 95% desde el inicio del conflicto.

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