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Brian Sarmiento habló de la deuda económica con sus hijas apenas salió de Gran Hermano: “Era imposible pagar”

En un mano a mano con Santiago del Moro, el exfutbolista contó que su participación en el reality fue motivada por una necesidad de afrontar deudas y obligaciones familiares

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Brian Sarmiento, exjugador de fútbol y exconcursante de Gran Hermano,habló con Santiago del Moro sobre temas relacionados con su situación familiar y las controversias surgidas tras su eliminación del reality show (Video: La Cumbre, Telefe Streams)

La reciente eliminación de Brian Sarmiento en el reality Gran Hermano Generación Dorada generó una intensa conversación tanto entre los seguidores del programa como fuera de la casa. El exfutbolista, cuya permanencia en el juego estuvo marcada por controversias y una personalidad que influyó en la dinámica grupal, se convirtió en el centro de atención tras su salida, votada por el público. Este hecho representa un punto de inflexión en la competencia, debido al peso que tenía dentro de su grupo y al impacto diario de su carácter en la convivencia.

El foco de las preguntas al salir del programa recayó en su situación judicial y familiar, especialmente respecto a la relación con sus hijas. Durante su participación en el ciclo de streaming La Cumbre, conducido por Santiago del Moro, Sarmiento abordó sin rodeos el tema que más expectativa generaba fuera del juego: los conflictos derivados de la manutención de sus hijas tras el fin de su carrera como futbolista.

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En la entrevista, el conductor fue directo: “¿Cuál es tu problema afuera? Por arriba, porque no hace al juego, pero sí quiero saber más o menos en qué situación estás vos con tus hijas". Ante la consulta, Sarmiento explicó: “La verdad que con el tema de mis nenas, es algo que yo no pude mantener los convenios de cuando era futbolista y no lo supieron entender. Entonces, era imposible pagar una cuota del mismo nivel cuando jugaba al fútbol”.

Brian Sarmiento, con gafas de sol y camiseta negra, sentado frente a un micrófono en un estudio de streaming con luces de colores y auriculares sobre la mesa
Brian Sarmiento participa activamente en el ciclo de streaming “La Cumbre”, compartiendo el espacio con el reconocido conductor Santiago del Moro en una emisión destacada. (Brian Sarmiento urante su participación en el ciclo de streaming “La Cumbre”, conducido por Santiago del Moro)

Según su testimonio, la imposibilidad de sostener esas cuotas derivó en el inicio de problemas judiciales y en un distanciamiento con sus hijas. “Después, cuando no pude pagar más eso, empezaron los problemas y empezó el alejamiento con las nenas, el no tener videollamadas”, relató. Esta situación lo afectó tanto en lo emocional como en lo legal, generando un círculo de dificultades a las que no logró encontrar solución mientras estuvo en el programa.

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Fue en ese punto en que el conductor quiso saber si el ingreso al reality estuvo motivado por la necesidad de resolver su situación económica y familiar. Del Moro consultó: “¿Y entraste al programa para poder pagar eso?“. Sarmiento respondió con franqueza: “Claro, yo entro al programa porque me di vuelta, Santi, y de todos los años que había jugado al fútbol no me había quedado nada. Nada de nada. Yo no manejaba las cuentas, yo no era empresario... yo me dedicaba solamente a jugar al fútbol. Y todo lo que yo hice desde que empecé a jugar al fútbol y desde que tuve mis hijas fueron todo para ellas. Todo, todo, todo lo que yo tenía, para pagar cosas para que ellas tengan una buena vida”.

Durante los dos meses que Sarmiento permaneció en la casa de Gran Hermano, su figura estuvo rodeada de polémicas y controversias. Tanto por situaciones ocurridas dentro del juego como por los temas pendientes en el exterior, su imagen fue objeto de debates y opiniones encontradas. Del Moro, al abordar la repercusión de sus acciones, le señaló: “Y esto es un poco el juego, porque vos, con todo esto desde el afuera y acompañando con algunas cosas que vos hacías y decías adentro, se te generó una ola de hate bastante importante”.

El video documenta la eliminación de Brian de la casa de Gran Hermano, según la decisión del público (Video: Gran Hermano, Telefe)

El conductor destacó cómo las actitudes y declaraciones de Sarmiento, sumadas a los problemas personales que trascendieron durante su estadía en el programa, generaron una reacción adversa en parte del público. Y Del Moro continuó reconociendo la dificultad de sostenerse en el juego bajo ese nivel de presión: “Venías zafando hasta que bueno, así son las placas y así es Gran Hermano, pero es muy difícil zafar mucho más que lo que zafaste vos”.

La decisión del público de eliminar a Sarmiento alteró la dinámica interna de la casa. Su salida marca un antes y un después, no solo por el peso que tenía dentro de su grupo, sino también por el impacto que su personalidad generaba en la convivencia diaria.

Este es un quiebre dentro del ciclo, ya que su presencia había definido parte de la lógica de alianzas, enfrentamientos y estrategias en la competencia. Al dejar la casa, deja también un vacío en la dinámica grupal y abre un nuevo escenario hacia el final del juego para el resto de los participantes.

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