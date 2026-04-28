Tormentas severas amenazan a casi 50 millones de personas con tornados, granizo gigante y 300.000 hogares sin electricidad

La ola de tormentas intensas en Estados Unidos mantiene bajo alerta a 50 millones de personas por riesgos de granizo, vientos y tornados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ola de tormentas intensas ha puesto en alerta a cerca de 50 millones de personas en el sur y centro de Estados Unidos desde el pasado jueves, con riesgos elevados de granizo de gran tamaño, ráfagas de viento destructivas y tornados, según informaron el Servicio Meteorológico Nacional, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, y el Centro de Predicción de Tormentas. El fenómeno afecta principalmente a los estados de Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Misisipi y Tennessee, donde las autoridades han emitido alertas y recomendaciones para la población expuesta, de acuerdo con reportes oficiales.

De acuerdo con la NOAA, agencia científica del gobierno de Estados Unidos, y su Centro de Predicción de Tormentas, para este martes se mantiene un riesgo de nivel 3 sobre 5 (categoría Enhanced Risk), que implica la probabilidad de granizo de más de cinco centímetros de diámetro, ráfagas de hasta 112 km/h y formación de superceldas capaces de generar tornados. Más de 300.000 usuarios han sufrido cortes de electricidad, principalmente en Illinois y Michigan, donde persisten más de 50.000 hogares y negocios sin servicio, según PowerOutage.us, portal especializado en corte eléctrico.

PUBLICIDAD

El episodio climatológico comenzó el jueves anterior, cuando un tornado EF-4 impactó Enid, en Oklahoma, y continuó con múltiples tornados en Texas que provocaron la muerte de al menos dos personas, conforme a datos compilados por la NOAA. El lunes, la Centro de Predicción de Tormentas emitió una alerta de nivel 4 en partes de Misuri e Illinois; aunque la actividad de tormentas matutina evitó daños mayores por la tarde, las autoridades de Arkansas e Illinois confirmaron daños materiales significativos. La secuencia de eventos representa el sexto día consecutivo de riesgo elevado en la región, en línea con previsiones de la NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cuáles son las zonas bajo mayor riesgo por tormentas intensas en Estados Unidos hoy?

El Centro de Predicción de Tormentas, dependiente de la NOAA, ubicó para este martes el área de mayor alerta en un corredor que abarca desde Texas hasta Kentucky, atravesando el conocido sector de Ark-La-Tex. Dallas y Shreveport figuran entre las metrópolis incluidas en la franja de riesgo máximo de granizo grande, de acuerdo con el pronóstico oficial.

PUBLICIDAD

La advertencia de nivel 3 sobre 5 cubre regiones del norte de Texas, sureste de Oklahoma, norte de Luisiana, gran parte de Arkansas, este de Misisipi y el área metropolitana de Memphis, en Tennessee. El pronóstico, publicado por el Centro de Predicción de Tormentas, especifica que las condiciones atmosféricas propician la formación de superceldas aisladas con potencial de producir granizo grave de más de cinco centímetros, ráfagas de viento intensas y tornados de intensidad significativa.

Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Misisipi y Tennessee figuran entre los estados más afectados por las alertas meteorológicas emitidas por la NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué fenómenos meteorológicos se esperan por la ola de tormentas intensas?

De acuerdo con la NOAA, el granizo constituye el principal riesgo para la tarde y noche del martes, con piedras de hielo que podrían superar los cinco centímetros (dos pulgadas) de diámetro. El Centro de Predicción de Tormentas precisó que, además del granizo, el frente frío que avanza desde Oklahoma hasta el valle del Misisipi podría organizar las tormentas en líneas, lo que incrementa la amenaza de vientos destructivos, con ráfagas entre 90 y 112 km/h (56-70 mph).

PUBLICIDAD

Las probabilidades de tornados persisten, especialmente en el sector de Ark-La-Tex, donde las superceldas pueden generar vórtices de trayectoria larga. El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población identificar refugios seguros, evitar puentes y pasos elevados, y monitorear las alertas de emergencia oficiales.

El pronóstico del Centro de Predicción de Tormentas detalla el siguiente desglose de riesgos:

PUBLICIDAD

30% de probabilidad de granizo grave en la zona de mayor impacto.

de probabilidad de granizo grave en la zona de mayor impacto. 5% de probabilidad de tornados, algunos de ellos de intensidad significativa.

de probabilidad de tornados, algunos de ellos de intensidad significativa. 30% de probabilidad de vientos superiores a 110 km/h.

¿Qué daños y afectaciones ha dejado la tormenta intensa hasta ahora?

Según PowerOutage.us, más de 300.000 experimentaron interrupciones en el suministro eléctrico desde el inicio del evento. Los estados más afectados son Illinois y Michigan, donde persisten más de 50.000 cortes. Las tormentas dañaron infraestructura eléctrica, tejados, cultivos y vehículos en varios puntos del sur y centro del país. Las autoridades de Clinton County (Illinois) y Stone County (Arkansas) reportaron afectaciones materiales, aunque sin registro de víctimas fatales en esas regiones.

PUBLICIDAD

La serie de tormentas comenzó con un tornado EF-4 en Enid, Oklahoma, el jueves pasado. El fin de semana, tornados en Runaway Bay, Texas, causaron la muerte de al menos dos personas, según reportó la NOAA. El lunes, la Centro de Predicción de Tormentas emitió una alerta de nivel 4 para el sureste de Misuri y el suroeste de Illinois, donde los daños se limitaron debido a la actividad de tormentas matutina.

¿Por qué se producen tormentas intensas en la región?

La NOAA explicó que el desarrollo de estas tormentas responde a la interacción de una masa de aire seco procedente del oeste con aire cálido y húmedo del Golfo de México. Esta combinación propicia la formación de una dryline sobre Oklahoma y Texas, que actúa como frontera entre masas de aire y favorece la generación de tormentas supercelulares.

PUBLICIDAD

El avance de un frente frío desde Oklahoma hasta el valle del Misisipi intensifica la inestabilidad atmosférica, lo que explica la organización de tormentas en líneas capaces de producir vientos y granizo de gran tamaño sobre una amplia franja del país, de acuerdo con el informe publicado por el Centro de Predicción de Tormentas.

Más de 300.000 usuarios sufren cortes de electricidad en Illinois y Michigan por el impacto de las tormentas, según datos actualizados de PowerOutage.us. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas y recomendaciones oficiales existen para la población?

El Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA recomiendan a los residentes de las zonas bajo alerta mantener dispositivos de alerta meteorológica activos, identificar refugios inmediatos y evitar desplazamientos durante las horas de mayor riesgo. El Servicio Meteorológico Nacional puntualizó que las áreas bajo advertencia deben preparar refugios subterráneos y evitar resguardarse bajo puentes o pasos elevados durante un tornado.

PUBLICIDAD

La Centro de Predicción de Tormentas actualiza sus mapas de riesgo y discusiones técnicas en tiempo real a través de su portal oficial y canales institucionales. Las autoridades remarcan la importancia de seguir fuentes oficiales y no depender únicamente de redes sociales para informarse sobre el desarrollo de los eventos.

¿Cómo impactan las tormentas intensas en servicios básicos y actividades cotidianas?

Las interrupciones en la red eléctrica afectan la operatividad de hospitales, centros escolares, comercios y servicios esenciales, según PowerOutage.us. La caída de árboles, el daño a techos y el corte de rutas complican la movilidad y la logística de emergencia. La NOAA advirtió que los daños a cultivos y propiedades pueden traducirse en impactos económicos regionales durante las próximas semanas.

PUBLICIDAD

El Servicio Meteorológico Nacional recordó que las tormentas intensas de primavera en la región central de Estados Unidos afectan tanto áreas urbanas como rurales, por lo que los servicios de emergencia permanecen desplegados para responder a nuevos incidentes.

¿Cuál es la previsión para los próximos días y qué puede esperarse?

De acuerdo con el pronóstico actualizado de la NOAA, el patrón de clima intenso se mantendrá durante al menos 24 horas más, con desplazamiento de las tormentas hacia el este, abarcando Misisipi, Alabama, Tennessee y Georgia durante la noche del martes y la mañana del miércoles. El Centro de Predicción de Tormentas mantiene vigilancia sobre la posible formación de nuevas superceldas y la persistencia de vientos fuertes y granizo en la región.

Los equipos de emergencia y las autoridades estatales continúan el monitoreo permanente y actualizan las recomendaciones conforme evoluciona el sistema de tormentas. El seguimiento de los pronósticos y el cumplimiento de las indicaciones oficiales resultan fundamentales para reducir riesgos y proteger tanto a la población como a la infraestructura.