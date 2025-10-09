Tendencias

Las redes sociales están matando el hábito de la lectura, según expertos

Especialistas de GQ advierten que el uso intensivo del móvil debilita la concentración y reduce el tiempo destinado a los libros. Una experta consultada aporta consejos para volver a fomentar este hábito clave para el bienestar

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Expertos advierten que el uso
Expertos advierten que el uso excesivo de redes sociales debilita la concentración y reduce el tiempo dedicado a la lectura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar y buscar el móvil, revisar notificaciones durante el desayuno, deslizar la pantalla camino al trabajo y, al final del día, perderse entre publicaciones y mensajes que se suceden sin tregua.

Este ciclo, que define la rutina de millones, tiene un costo: la lectura, ese refugio íntimo y silencioso, se desvanece frente al flujo constante de estímulos digitales. Marian Rojas Estapé es médica psiquiatra además es divulgadora y autora de libros sobre bienestar emocional, neurociencia y hábitos saludables, en un artículo para GQ, narra cómo la fascinación por los libros que marcó su niñez quedó en segundo plano cuando las redes sociales y la conectividad se instalaron en su vida diaria.

Su historia, que representa a toda una generación, revela el verdadero desafío de esta época: recuperar la capacidad de concentración y devolverle a la lectura el lugar que merece en medio del ruido incesante de la tecnología.

Los efectos de la hiperconectividad, según especialistas

Especialistas consultados por GQ advierten que la proliferación de redes sociales y el fácil acceso al contenido digital han alterado los mecanismos de recompensa del cerebro, haciendo que la atención sostenida resulte cada vez más difícil.

Según estos expertos, muchos, como Rojas, perciben una disminución en la capacidad de concentración, mientras la lectura, antes fuente de placer y conocimiento, cede su espacio ante la inmediatez que ofrecen las plataformas digitales. La experta señala que modificar este hábito resulta complicado, ya que tomar el móvil se ha convertido en un acto casi automático, difícil de modificar de manera abrupta.

La hiperconectividad digital altera los
La hiperconectividad digital altera los mecanismos de recompensa del cerebro y dificulta la atención sostenida, según especialistas

Restablecer la costumbre de leer se propone como una estrategia eficaz para reducir el tiempo frente al móvil y mejorar la salud mental. Los expertos de GQ indican, apoyándose en la opinión de especialistas en psicología y neurociencia, que recuperar la lectura ayuda a evitar un consumo pasivo de redes sociales, además de aportar beneficios tangibles a la mente. La constancia y la disciplina son elementos fundamentales, junto con la convicción de que leer favorece el bienestar personal y la capacidad de concentración.

Consejos prácticos para retomar el hábito lector

GQ sugiere aconsejar, a partir de la experiencia de Rojas y las recomendaciones de expertos:

  • Dejar el teléfono en otra habitación durante la lectura. La simple presencia del dispositivo, aunque no se utilice, puede distraer por las alertas y la tentación de revisar mensajes o novedades. Mantenerlo alejado facilita centrarse en la historia y mantener el foco en el texto.
  • Elegir obras que resulten realmente atractivas. El abandono de la lectura suele deberse al desinterés por los temas seleccionados. Por ello, los especialistas recomiendan identificar géneros afines, tomando como referencia preferencias en series, películas, documentales o pódcast, que suelen coincidir con los gustos literarios. Lo importante es buscar historias que despierten auténtico interés y no limitarse a seguir tendencias o listas de éxitos.
Elegir libros que resulten atractivos
Elegir libros que resulten atractivos y establecer metas diarias realistas facilita retomar el hábito lector (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Establecer objetivos diarios realistas. Intentar leer varios libros en una semana, después de un largo periodo sin practicar, puede resultar abrumador. En cambio, proponerse metas sencillas, como leer diez páginas al día, permite retomar el hábito gradualmente. Con el tiempo, la cantidad de lectura aumenta de manera natural, a medida que se fortalece la costumbre.
  • Sustituir los momentos habituales de uso del móvil por la lectura. Muchas personas recurren al dispositivo al despertar, antes de dormir o en trayectos en transporte público. Cambiar esos instantes por la lectura de un libro transforma la rutina diaria sin añadir nuevas obligaciones.
  • Unirse a un club de lectura. Según expertos citados por GQ, esta alternativa suma motivación y socialización. Estos espacios, cada vez más populares, permiten compartir impresiones, descubrir nuevas perspectivas y convertir la lectura en una experiencia colectiva. El intercambio de opiniones enriquece el disfrute y refuerza el compromiso con los libros.

Leer por placer y sin presiones

A lo largo del artículo, tanto la autora como los especialistas de GQ recalcan la importancia de avanzar al propio ritmo y evitar comparaciones o presiones externas. El éxito reside en disfrutar de las historias elegidas y permitir que la lectura recupere su lugar como fuente de disfrute personal.

Temas Relacionados

Hábito de lecturaRedes socialesUso del móvilConcentraciónSalud mentalClub de lecturaBienestarNeurocienciaPsicologíaGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

¿Los perros pueden volverse adictos a sus juguetes?

Científicas de Suiza y Austria postularon que los animales se aferran a esos objetos de juego por sobre la comida o el contacto humano. La primera autora, Alja Mazzini, contó a Infobae qué juegos son los más adecuados para resguardar su bienestar

¿Los perros pueden volverse adictos

Cillian Murphy: los secretos del actor que cambia su cuerpo para cada personaje

El intérprete irlandés de 49 años adapta su físico y alimentación a cada papel, adoptando dietas y entrenamiento con disciplina y compromiso

Cillian Murphy: los secretos del

Receta de pan casero de sésamo

La combinación justa de levadura, harina, aceite y sésamo ofrece como resultado un alimento adaptable, apto para quienes valoran las preparaciones sencillas y saludables sin aditivos artificiales

Receta de pan casero de

Valeria Espinoza: “La menopausia no es una enfermedad, no es sinónimo de vejez”

La coach ecuatoriana comparte su experiencia personal con una menopausia temprana y cómo transformó ese shock en una misión de vida. En diálogo con Planes, habló sobre los tabúes que aún persisten, la importancia de la salud hormonal, los síntomas de la perimenopausia y el rol de los hombres en este proceso

Valeria Espinoza: “La menopausia no

Hito científico: un paciente sobrevivió 171 días tras el primer xenotrasplante de hígado de cerdo editado genéticamente

El procedimiento se hizo en China y permitió que el órgano del animal, que había sido modificado, ayudara a un hombre con insuficiencia hepática

Hito científico: un paciente sobrevivió
ÚLTIMAS NOTICIAS
AUH, ex Potenciar Trabajo y

AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los montos de planes sociales de ANSES en octubre 2025

Cuál es el alimento ancestral que ayuda a la flora intestinal y se puede preparar en casa

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

Falló un motor en pleno despegue de un avión en Trelew y debieron cerrar el aeropuerto: el video

Juan Grabois habló sobre la denuncia a Espert: “Es una batalla ganada contra las fuerzas del mal”

INFOBAE AMÉRICA
Una empresa tecnológica prepara un

Una empresa tecnológica prepara un hábitat submarino que podrá alojar a científicos durante una semana

La hermana de Madeleine McCann reveló los perturbadores mensajes de su acosadora: “Modificó las fotos para parecerse a ella”

Intoxicaciones con alcohol en Brasil: se confirmaron cinco muertes y el Gobierno pide reducir los avisos de bebidas

“No me gustan los políticos ni la política”: quince definiciones para conocer a László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura 2025

La inflación en Brasil subió al 5,17% en septiembre, impulsada por el costo de la energía

TELESHOW
Se viene la edición más

Se viene la edición más ambiciosa de Gran Hermano: cómo inscribirse y qué famosos pueden ser parte

Thiago Medina habló al salir de alta del hospital: “Lo que más quiero es ver a mis hijas”

La exorbitante suma de dinero que pagó Mauro Icardi por su escapada a Madrid con la China Suárez

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sellaron su reconciliación en Perú: locuras por amor y nuevos proyectos

El conmovedor recuerdo de Ana Rosenfeld a cuatro años de la muerte de su esposo Marcelo: “Te extraño, Amorcito”