Netanyahu advirtió que la guerra con Irán aún no terminó: “Todavía hay material nuclear que debe ser retirado”

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu participa en una ceremonia por el Día de Recordación de los soldados caídos en el Monte Herzl, en Jerusalén (REUTERS/Archivo)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este domingo que la guerra contra Irán todavía no puede considerarse terminada porque el régimen de Teherán mantiene reservas de uranio enriquecido y capacidad para continuar desarrollando infraestructura nuclear y armamento estratégico.

En declaraciones a CBS News, el líder israelí sostuvo que ese material “tiene que ser retirado” del territorio iraní y advirtió que aún quedan “muchas tareas pendientes” para neutralizar las capacidades militares de Teherán.

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Durante una entrevista para el programa “60 Minutes”, Netanyahu afirmó que los recientes ataques estadounidenses e israelíes golpearon con fuerza el programa nuclear iraní, pero aclaró que los objetivos estratégicos aún no fueron completados.

“No terminó, porque todavía hay material nuclear, uranio enriquecido, que debe ser sacado de Irán”, declaró el líder israelí. También señaló que permanecen operativas instalaciones vinculadas al enriquecimiento de uranio y que esas estructuras “deben ser desmanteladas”.

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Consultado sobre cómo podría concretarse la retirada del material nuclear, Netanyahu respondió: “Uno entra y lo saca”.

Benjamin Netanyahu advierte que la guerra con Irán aún no terminó: “Todavía hay material nuclear que debe ser retirado”

Aunque evitó brindar detalles operativos, dejó abierta la posibilidad de una acción directa para asegurar el control del uranio almacenado por el régimen iraní.

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El primer ministro indicó además que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una visión similar sobre el futuro del programa nuclear de los ayatollahs.

“Lo que el presidente Trump me dijo es: ‘Quiero entrar ahí’”, afirmó Netanyahu durante la entrevista.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que Irán sufrió una derrota militar y sostuvo que el programa nuclear quedó bajo control tras las operaciones desarrolladas en las últimas semanas.

En otra entrevista televisiva difundida este domingo, Trump aseguró que Estados Unidos puede acceder al uranio iraní “cuando quiera”.

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“Lo tendremos vigilado”, afirmó. “Si alguien se acerca al lugar, lo sabremos y los haremos volar”.

Netanyahu, por su parte, insistió en que un eventual acuerdo diplomático sería el escenario más conveniente para retirar el material nuclear iraní.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que Irán sufrió una derrota militar (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

“Creo que puede hacerse físicamente. Ese no es el problema”, explicó. “Si existe un acuerdo y uno entra para sacarlo, ¿por qué no? Esa es la mejor manera”.

Aun así, evitó responder si Israel contempla operaciones militares para tomar el control del uranio en caso de que fracasen las negociaciones con Teherán.

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“No voy a hablar sobre nuestras posibilidades militares, planes ni nada de ese tipo”, sostuvo. “No voy a dar un calendario, pero sí voy a decir que es una misión tremendamente importante”.

Además del programa nuclear, Netanyahu mencionó otros objetivos estratégicos que Israel considera pendientes dentro del conflicto con Irán. Según explicó, Teherán todavía conserva capacidad para sostener y financiar organizaciones armadas aliadas en Medio Oriente, además de continuar produciendo misiles balísticos.

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“Aún existen grupos respaldados por Irán y todavía quieren producir misiles balísticos”, afirmó. “Hemos degradado gran parte de esa capacidad, pero todo eso sigue allí y todavía queda trabajo por hacer”.

Netanyahu señaló que la vigilancia internacional sobre los sitios nucleares de Irán no reemplaza la necesidad de eliminar físicamente el material.

Irán acumula cada vez más uranio enriquecido, cercano al uso militar, advierte la ONU (EFE)

“Podemos tenerlo monitoreado, pero lo fundamental es sacarlo de allí”, insistió.

Las declaraciones se producen en medio de una tregua extremadamente frágil entre Irán y Estados Unidos, luego de semanas de ataques cruzados que incluyeron bombardeos contra instalaciones militares iraníes, ofensivas con drones y misiles en el Golfo Pérsico y enfrentamientos indirectos a través de grupos aliados de Teherán en distintos países de la región.

El gobierno israelí considera que el enriquecimiento de uranio sigue siendo el principal punto crítico del conflicto y sostiene que cualquier acuerdo futuro debe garantizar la eliminación efectiva de las reservas iraníes cercanas al nivel necesario para desarrollar armamento nuclear.

(Con información de AFP y EFE)