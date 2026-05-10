Mundo

Netanyahu advirtió que la guerra con Irán aún no terminó: “Todavía hay material nuclear que debe ser retirado”

El premier israelí aclaró que las reservas de uranio enriquecido de Teherán deben ser “eliminadas” y señaló que aún quedan “muchas tareas pendientes” para neutralizar las capacidades militares del régimen

Guardar
Google icon
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu participa en una ceremonia por el Día de Recordación de los soldados caídos en el Monte Herzl, en Jerusalén (REUTERS/Archivo)
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu participa en una ceremonia por el Día de Recordación de los soldados caídos en el Monte Herzl, en Jerusalén (REUTERS/Archivo)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este domingo que la guerra contra Irán todavía no puede considerarse terminada porque el régimen de Teherán mantiene reservas de uranio enriquecido y capacidad para continuar desarrollando infraestructura nuclear y armamento estratégico.

En declaraciones a CBS News, el líder israelí sostuvo que ese material “tiene que ser retirado” del territorio iraní y advirtió que aún quedan “muchas tareas pendientes” para neutralizar las capacidades militares de Teherán.

PUBLICIDAD

Durante una entrevista para el programa “60 Minutes”, Netanyahu afirmó que los recientes ataques estadounidenses e israelíes golpearon con fuerza el programa nuclear iraní, pero aclaró que los objetivos estratégicos aún no fueron completados.

No terminó, porque todavía hay material nuclear, uranio enriquecido, que debe ser sacado de Irán”, declaró el líder israelí. También señaló que permanecen operativas instalaciones vinculadas al enriquecimiento de uranio y que esas estructuras “deben ser desmanteladas”.

PUBLICIDAD

Consultado sobre cómo podría concretarse la retirada del material nuclear, Netanyahu respondió: “Uno entra y lo saca”.

Benjamin Netanyahu advierte que la guerra con Irán aún no terminó: “Todavía hay material nuclear que debe ser retirado”
Benjamin Netanyahu advierte que la guerra con Irán aún no terminó: “Todavía hay material nuclear que debe ser retirado”

Aunque evitó brindar detalles operativos, dejó abierta la posibilidad de una acción directa para asegurar el control del uranio almacenado por el régimen iraní.

El primer ministro indicó además que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una visión similar sobre el futuro del programa nuclear de los ayatollahs.

Lo que el presidente Trump me dijo es: ‘Quiero entrar ahí’”, afirmó Netanyahu durante la entrevista.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que Irán sufrió una derrota militar y sostuvo que el programa nuclear quedó bajo control tras las operaciones desarrolladas en las últimas semanas.

En otra entrevista televisiva difundida este domingo, Trump aseguró que Estados Unidos puede acceder al uranio iraní “cuando quiera”.

Lo tendremos vigilado”, afirmó. “Si alguien se acerca al lugar, lo sabremos y los haremos volar”.

Netanyahu, por su parte, insistió en que un eventual acuerdo diplomático sería el escenario más conveniente para retirar el material nuclear iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que Irán sufrió una derrota militar (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que Irán sufrió una derrota militar (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

“Creo que puede hacerse físicamente. Ese no es el problema”, explicó. “Si existe un acuerdo y uno entra para sacarlo, ¿por qué no? Esa es la mejor manera”.

Aun así, evitó responder si Israel contempla operaciones militares para tomar el control del uranio en caso de que fracasen las negociaciones con Teherán.

No voy a hablar sobre nuestras posibilidades militares, planes ni nada de ese tipo”, sostuvo. “No voy a dar un calendario, pero sí voy a decir que es una misión tremendamente importante”.

Además del programa nuclear, Netanyahu mencionó otros objetivos estratégicos que Israel considera pendientes dentro del conflicto con Irán. Según explicó, Teherán todavía conserva capacidad para sostener y financiar organizaciones armadas aliadas en Medio Oriente, además de continuar produciendo misiles balísticos.

“Aún existen grupos respaldados por Irán y todavía quieren producir misiles balísticos”, afirmó. “Hemos degradado gran parte de esa capacidad, pero todo eso sigue allí y todavía queda trabajo por hacer”.

Netanyahu señaló que la vigilancia internacional sobre los sitios nucleares de Irán no reemplaza la necesidad de eliminar físicamente el material.

Irán acumula cada vez más uranio enriquecido, cercano al uso militar, advierte la ONU (EFE)
Irán acumula cada vez más uranio enriquecido, cercano al uso militar, advierte la ONU (EFE)

“Podemos tenerlo monitoreado, pero lo fundamental es sacarlo de allí”, insistió.

Las declaraciones se producen en medio de una tregua extremadamente frágil entre Irán y Estados Unidos, luego de semanas de ataques cruzados que incluyeron bombardeos contra instalaciones militares iraníes, ofensivas con drones y misiles en el Golfo Pérsico y enfrentamientos indirectos a través de grupos aliados de Teherán en distintos países de la región.

El gobierno israelí considera que el enriquecimiento de uranio sigue siendo el principal punto crítico del conflicto y sostiene que cualquier acuerdo futuro debe garantizar la eliminación efectiva de las reservas iraníes cercanas al nivel necesario para desarrollar armamento nuclear.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

IsraelIránEstados UnidosBenjamin NetanyahuDonald TrumpGuerra en Medio OrienteÚltimas Noticias AméricaUranio enriquecidoPrograma nuclear iraníMisiles balísticosTeheránAcuerdo diplomático

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump advirtió que Irán “no se reirá más” de Estados Unidos: “Durante 47 años nos han tomado el pelo”

En medio de las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente, el mandatario republicano acusó al régimen persa de haber “jugado” con Washington durante casi cinco décadas y aseguró que esa situación “se terminó”

Trump advirtió que Irán “no se reirá más” de Estados Unidos: “Durante 47 años nos han tomado el pelo”

Zelensky anunció un inminente intercambio de prisioneros con Rusia y planteó su disposición a un encuentro con Putin

El presidente ucraniano dijo que el canje de mil soldados por bando se está gestionando con la mediación de EEUU. Sobre una posible cumbre con el jefe del Kremlin, apuntó: “Nosotros llevamos mucho tiempo preparados (...) ahora hay que encontrar un formato”

Zelensky anunció un inminente intercambio de prisioneros con Rusia y planteó su disposición a un encuentro con Putin

La oposición sudafricana impulsó una nueva moción de censura contra Cyril Ramaphosa por un presunto caso de robo de divisas

Una solicitud presentada por el partido MK y respaldada por el Movimiento de Transformación Africana busca que la votación en la Asamblea se realice a puertas cerradas

La oposición sudafricana impulsó una nueva moción de censura contra Cyril Ramaphosa por un presunto caso de robo de divisas

El Reino Unido volvió a convocar al embajador chino por el espionaje a disidentes de Hong Kong

La canciller Yvette Cooper recibió a Zheng Zeguang tras la condena de dos funcionarios fronterizos británicos de origen chino por vigilar a activistas prodemocráticos y entregar esa información a Beijing

El Reino Unido volvió a convocar al embajador chino por el espionaje a disidentes de Hong Kong

Las casas que marcaron la historia de The Jackson 5 y el ascenso de Michael Jackson

Desde una pequeña vivienda en Gary hasta la emblemática mansión de Encino, los hogares de la familia acompañaron el crecimiento del grupo y la construcción de uno de los legados más influyentes de la cultura pop

Las casas que marcaron la historia de The Jackson 5 y el ascenso de Michael Jackson
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nueva crisis de boletos para ingresar a Machu Picchu: turistas hacen largas colas para visitar la maravilla del Mundo

Nueva crisis de boletos para ingresar a Machu Picchu: turistas hacen largas colas para visitar la maravilla del Mundo

Gobernadora del Valle exigió al Gobierno Petro revisar acuerdos con Los Shottas y los Espartanos por posible explotación sexual de menores

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo: el primer ministro de Francia anuncia que uno de los cinco franceses repatriados presenta “síntomas” al llegar a París

Gustavo Petro confesó que le propuso a Iván Cepeda ser el candidato del Pacto Histórico: “Lo hice por dos razones”

Dueto argentino denuncia posible plagio entre su canción y ‘Choka Choka’, el éxito de Shakira y Anitta

INFOBAE AMÉRICA

Una exposición rememora la Londres de 1996, el año más alocado del Reino Unido

Una exposición rememora la Londres de 1996, el año más alocado del Reino Unido

Trump advirtió que Irán “no se reirá más” de Estados Unidos: “Durante 47 años nos han tomado el pelo”

El Nobel Mo Yan en la Feria del Libro: “La Inteligencia Artificial aún no puede sustituir el trabajo creativo de un escritor”

Zelensky anunció un inminente intercambio de prisioneros con Rusia y planteó su disposición a un encuentro con Putin

Panamá implementa sistema de códigos postales con geolocalización

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa demanda a Samsung por usar su imagen en televisores sin permiso

Dua Lipa demanda a Samsung por usar su imagen en televisores sin permiso

El fenómeno de los embarazos secretos en celebridades de Hollywood: desde Paris Hilton hasta Kylie Jenner y Naomi Campbell

“Un lugar en silencio: Parte III” ya comenzó su rodaje y esto debes saber sobre la próxima película

Sharon Osbourne confiesa que ayudó a juntar a Freddie Mercury con el mánager que impulsó a Queen

Steven Van Zandt estuvo a punto de ser Tony Soprano antes de crear al inolvidable Silvio Dante