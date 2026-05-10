Trump advirtió que Irán “no se reirá más” de Estados Unidos: “Durante 47 años nos han tomado el pelo” (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo un nuevo y duro mensaje contra el régimen de Irán en medio de las negociaciones y la tensión militar en Medio Oriente.

En una publicación en Truth Social, el mandatario acusó a Teherán de haber “jugado” con Washington durante casi cinco décadas y aseguró que esa situación “se terminó”.

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“Durante 47 años, Irán ha estado jugando con Estados Unidos y con el resto del mundo”, escribió Trump, quien sostuvo que Irán utilizó tácticas de “demora” para avanzar mientras negociaba con distintas administraciones estadounidenses.

El mandatario republicano apuntó especialmente contra el ex presidente Barack Obama, a quien responsabilizó de haber fortalecido al régimen iraní durante su gestión.

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Según Trump, Obama “se puso del lado de Irán”, abandonó a Israel y a otros aliados de Washington y permitió que Teherán recibiera enormes cantidades de dinero.

Afirmó que el gobierno demócrata entregó “cientos de miles de millones de dólares” a Irán y recordó el envío de “1.700 millones de dólares en efectivo” a Teherán.

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Donald Trump critica la política de Estados Unidos con Irán bajo las administraciones de Obama y Biden

“Fue tanto dinero que cuando llegó, los matones iraníes no sabían qué hacer con él”, escribió. También aseguró que el efectivo fue transportado “en valijas y bolsos”.

El presidente estadounidense sostuvo que Irán aprovechó durante décadas la debilidad de anteriores gobiernos norteamericanos.

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“Encontraron al más grande de todos los ingenuos en la forma de un presidente estadounidense débil y estúpido”, afirmó en referencia a Barack Obama. Luego añadió que el ex mandatario “fue un desastre” para el liderazgo de Estados Unidos.

Trump también mencionó a Joe Biden, a quien volvió a atacar políticamente en medio de la campaña electoral y de la crisis internacional.

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El presidente estadounidense vinculó además a Irán con ataques contra fuerzas norteamericanas y con la represión interna contra manifestantes iraníes.

Según afirmó, Teherán ha estado “matando a nuestra gente con bombas en las rutas” y “destruyendo protestas”.

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En el cierre de su publicación, Trump endureció todavía más el tono y lanzó una advertencia al régimen iraní. “Han estado riéndose de nuestro país, que ahora vuelve a ser grande. Pero ya no se reirán más”, escribió.

El uranio enriquecido iraní

Más temprano, Trump aseguró que el material nuclear iraní permanece enterrado bajo los escombros dejados por los bombardeos contra instalaciones estratégicas y afirmó que las fuerzas estadounidenses monitorean permanentemente la zona mediante sistemas satelitales.

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Donald Trump sostuvo que Irán aprovechó durante décadas la debilidad de anteriores gobiernos norteamericanos (REUTERS/Shannon Stapleton/Archivo)

Durante una entrevista televisiva, Trump sostuvo que la vigilancia está a cargo de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, creada durante su primer mandato y fortalecida posteriormente.

“Lo tenemos vigilado”, afirmó el mandatario, quien además advirtió que cualquier intento iraní de recuperar ese material provocaría una reacción militar inmediata.

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“Si alguien se acerca al lugar, todo volará por los aires”, declaró.

Según la versión estadounidense, cerca de 400 kilos de uranio enriquecido al 60% quedaron sepultados tras los ataques lanzados contra las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan. Las estimaciones manejadas por Washington indican que aproximadamente la mitad de ese material seguiría enterrada en Isfahan bajo grandes cantidades de escombros.

La situación es seguida de cerca por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Su director, Rafael Grossi, señaló que hasta el momento no existen pruebas concretas de movimientos en el sitio, aunque reconoció que la falta de acceso directo de los inspectores internacionales impide una verificación completa sobre el estado del uranio.

El futuro de ese material nuclear se convirtió en un elemento central dentro de las negociaciones abiertas entre Estados Unidos e Irán para sostener el frágil alto el fuego alcanzado tras meses de enfrentamientos.

Según la versión estadounidense, cerca de 400 kilos de uranio enriquecido al 60% quedaron sepultados tras los ataques lanzados contra las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan (Imagen satelital ©2026 Vantor vía AP, Archivo)

Washington e Israel sostienen que el uranio enriquecido podría ser utilizado eventualmente para desarrollar armamento nuclear, algo que Teherán niega de manera reiterada.

(Con información de AFP y EFE)