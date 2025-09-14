Tendencias

6 alternativas no convencionales para un desayuno más nutritivo

Explorar combinaciones y preparaciones diferentes puede aportar variedad y beneficios a la rutina matinal de forma sencilla

Por Martina Cortés Moschetti

El boniato al horno aporta energía sostenida y fibra, ideal para un desayuno saludable y variado

Renovar el desayuno saludable es más fácil de lo que parece. Verywell health presenta seis alimentos no tradicionales que pueden aportar energía y variedad a la primera comida del día. Estas opciones, alejadas de los clásicos cereales y huevos, ofrecen alternativas prácticas y nutritivas para quienes desean un menú matutino distinto y aprovechar los beneficios de nuevos ingredientes.

La monotonía en el desayuno es una queja común entre quienes buscan mantener hábitos saludables. verywell health señala que incorporar opciones diferentes ayuda a evitar el aburrimiento y, al mismo tiempo, puede mejorar la calidad de la dieta y el bienestar general.

Además, expertos en nutrición de la Universidad de Harvard recomiendan diversificar los desayunos e incluir una mayor variedad de alimentos integrales, verduras, legumbres y fuentes de proteínas, para asegurar un aporte adecuado de nutrientes y promover una mejor salud metabólica a largo plazo.

Boniato al horno: energía sostenida

El boniato al horno es una fuente de energía sostenida gracias a su alto contenido de carbohidratos y fibra

El boniato al horno representa una propuesta sustanciosa y energizante. Consumirlo con piel permite aprovechar la fibra y los carbohidratos que proporcionan energía prolongada, además de vitaminas, minerales y antioxidantes. Se sugiere acompañarlo con verduras o fuentes de proteínas al gusto.

Un dato clave es que, al enfriar el boniato antes de comerlo, se incrementa su contenido de almidón resistente, lo que ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre durante la mañana.

Sobras reutilizadas: desayuno rápido y nutritivo

Aprovechar las sobras de la cena o lonchera facilita un desayuno rápido y nutritivo. Verduras, carnes o papas que hayan quedado en el refrigerador pueden saltearse en aceite saludable o prepararse en un guiso matutino. Una variante sugiere servir las sobras sobre sémola de maíz o emplearlas en un sándwich con pan integral, lo que reduce el desperdicio de alimentos y brinda diversidad al menú.

Ensalada de quinoa: proteínas completas y fibra

La ensalada de quinoa ofrece proteínas completas, fibra y grasas saludables para comenzar el día con energía

La ensalada de quinoa es una solución práctica para quienes disponen de este cereal sin gluten. verywell health resalta que la quinoa ofrece proteínas y aminoácidos de alta calidad, esenciales para una energía matutina sostenida. Agregar semillas de chía aumenta la fibra, lo que favorece la digestión y la saciedad. El aguacate suma grasas saludables, ayudando a estabilizar la glucemia.

Lasaña de huevo: creatividad y adaptación

La lasaña de huevo es una propuesta creativa y adaptable. En lugar de pasta, se usan tortillas integrales y huevos batidos, alternados en capas con verduras, carne molida o sustitutos vegetales, queso y condimentos. Se hornea a 175 ℃ (347 ℉) durante unos 30 minutos, destapando al final para lograr una superficie crujiente. Servir con salsa fresca añade vitamina C, licopeno y un toque hidratante proveniente de los tomates.

Avena salada: variación sabrosa y saludable

La avena salada se posiciona como una alternativa para quienes desean alejarse de los sabores dulces. Cocinar la avena en caldo bajo en sodio y sumar verduras salteadas como espinaca, champiñón o pimiento, junto a un huevo pasado por agua, eleva el perfil nutricional del plato. El toque final puede ser una pizca de queso, palta o un poco de aceite de oliva, agregando grasas saludables y sabor.

La avena salada ofrece una opción nutritiva para quienes prefieren sabores no dulces

Verywell Health recomienda personalizar estas propuestas según preferencias individuales, combinando ingredientes y técnicas conforme a la disponibilidad y el gusto de cada persona. Harvard subraya la importancia de experimentar con nuevas combinaciones para mantener el desayuno interesante, variado y equilibrado, priorizando siempre alimentos frescos y naturales.

Estas alternativas facilitan la planificación anticipada y la conservación de porciones, permitiendo disfrutar de desayunos nutritivos y prácticos durante toda la semana.

