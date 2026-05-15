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Alejandro Awada contó cómo está Juliana luego de que se conociera el nuevo romance de Mauricio Macri

El actor visitó Infobae en Vivo y habló de la actualidad de su hermana, quien anunció su separación del expresidente a comienzos de año

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Alejandro Awada contó cómo está su hermana Juliana (VIdeo: Infobae en Vivo)

Alejandro Awada visitó los estudios de Infobae en Vivo con la excusa de la presentación en el teatro de La muerte de un viajante. Además de hablar del clásico de Arthur Miller, el actor repasó hitos de su carrera como Verdad Consecuencia, Los Simuladores e Historia de un Clan. Y también habló de su familia, amplia y siempre unida a pesar de las diversidades, y de la actualidad de su hermana más famosa.

La opinión de Alejandro sobre Juliana cobra importancia en unos meses en los que la empresaria, acostumbrada al bajo perfil, fue noticia por diferentes motivos. A comienzos de año, Infobae adelantó la separación a principios de año de Mauricio Macri, padre de su hija Antonia. Y en las últimas horas, se conoció el flamante romance del expresidente.

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“No seas mala, no me preguntes por Juliana”, le imploró Awada a Tatiana Schapiro cuando sintió que la entrevista podía rumbear para ese lado. Con complicidad y entendiendo el juego, el actor se mantuvo en su postura aunque se animó a dar una sentencia sobre el presente de la ex primera dama.

Alejandro Awada y Juliana Awada sonríen y se abrazan frente a un cartel de la obra "La Muerte de un Viajante" en un evento nocturno
Los hermanos Alejandro y Juliana Awada posan sonrientes y abrazados en la noche de estreno de la aclamada obra 'La Muerte de un Viajante'.

Todo comenzó cuando la periodista hizo alusión a la obra que presenta el actor en El Tinglado. “Te fue a ver la familia, la vimos a Juliana”, afirmó Schapiro en relación a las fotos que circularon del estreno. Entonces, llegó la advertencia de Awada, conocedor de lo que iba a venir. El “no me preguntes por Juliana” sonó distendido y conciliador, y abrió la puerta a la siguiente pregunta, siguiendo la condición del invitado.

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“¿Te puso contento que Macri se separe?... Me dijiste que no te pregunte de Juliana”, se excusió la periodista. Y el actor concedió: “Juliana está muy bien, está bárbara”, sentenció. Y habló de su familia más allá de la fama. “Me importa mucho la mirada de mi madre y de mis hermanos y tenía muchas ganas de que les gustara la obra. Y les gustó mucho”, concluyó.

El fin del amor entre Mauricio Macri y Juliana Awada

La reciente separación del expresidente y la empresaria volvió a poner a la familia en el centro de la atención pública. La ruptura, confirmada oficialmente en enero de 2026, cerró una etapa de más de quince años de relación. “Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, manifestó Juliana por entonces, y agradeció el acompañamiento recibido, eligiendo un bajo perfil en las semanas posteriores.

Mauricio Macri, su esposa, Juliana Awada, y su hija su hija, Antonia
Mauricio Macri, su esposa, Juliana Awada, y su hija su hija, Antonia

El acompañamiento de Juliana a su hermano en el estreno de La muerte de un viajante fue captado en imágenes y celebrado en redes sociales, reflejando el vínculo cercano entre ambos. Alejandro, protagonista de la obra junto a Ingrid Pelicori en el teatro El Tinglado, vivió esa noche como un momento de especial significación, atento a la reacción de su madre y sus hermanos.

Casi al mismo tiempo, Mauricio Macri ocupaba titulares con el inicio de una nueva relación. El romance fue primicia de Infobae y confirmado por el entorno del expresidente, que lo describió como “súper contento” junto a Dolores Teuly, integrante de su círculo social desde hace años y con vínculos previos a través de actividades protocolares. La relación se afianzó en marzo, durante una celebración entre amigos, y desde entonces mantienen encuentros frecuentes, aunque sin convivir.

El posteo de Juliana Awada sobre su ruptura con Mauricio Macri
El posteo de Juliana Awada sobre su ruptura con Mauricio Macri

La familia Awada, en este escenario, evidencia una dinámica de apoyo mutuo y resguardo ante la exposición mediática. Alejandro eligió mantener la privacidad de su hermana y centrarse en la celebración artística, mientras Juliana acompañó a su hermano en un momento clave de su trayectoria.

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