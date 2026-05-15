Receta de bastones de polenta, rápida y fácil

Polenta en bastones: crujiente y dorada, una de esas recetas que parecen pensadas para compartir entre risas y charlas. En muchas mesas argentinas, los bastones de polenta se volvieron favoritos por su sencillez, por ese toque nostálgico de infancia y porque son una solución rápida para cualquier picada.
En Argentina, la polenta es mucho más que un plato de invierno: es protagonista en distintas formas y texturas. Los bastones de polenta surgen como una versión moderna y lúdica, ideales para acompañar con salsas, quesos y hasta para llevar en viandas o picnics.
PUBLICIDAD
Receta de bastones de polenta
Los bastones de polenta se preparan cocinando polenta instantánea, que luego se enfría, se corta en tiras y se hornea o fríe hasta que queden dorados y crocantes por fuera, suaves por dentro. Es una receta apta para celíacos si se usan ingredientes certificados.
Tiempo de preparación
Total: 45 minutos
PUBLICIDAD
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 30 minutos (incluye enfriado y dorado)
Ingredientes
- 1 taza de polenta instantánea
- 3 tazas de agua
- 1 cucharadita de sal fina
- 2 cucharadas de manteca
- 1/2 taza de queso rallado (sardo, reggianito o parmesano)
- 2 cucharadas de aceite de oliva (para hornear o fritar)
- Pimienta a gusto
Cómo hacer bastones de polenta, paso a paso
- Llevar a hervor el agua con sal en una olla.
- Agregar la polenta en forma de lluvia, revolviendo constantemente para evitar grumos.
- Cocinar a fuego bajo durante 1 a 2 minutos, siempre mezclando, hasta que espese.
- Apagar el fuego, sumar la manteca y el queso rallado. Mezclar hasta integrar bien.
- Volcar la polenta en una fuente (puede ser de vidrio o antiadherente), alisar con una espátula para lograr 1,5 cm de alto.
- Dejar enfriar completamente (en heladera acelera el proceso).
- Desmoldar y cortar en bastones de aproximadamente 2 cm de ancho por 8 cm de largo.
- Para hornear: disponer los bastones en una placa aceitada, pincelar con aceite de oliva y hornear en horno fuerte (220 °C) durante 20 minutos, girando a mitad de cocción, hasta que estén bien dorados y crocantes. Consejo importante: Si preferís fritos, calentar abundante aceite y freír los bastones hasta dorar, retirando sobre papel absorbente.
- Servir calientes, solos o con salsas (ideal: tuco, mayonesa de ajo o queso crema con hierbas).
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Grasas: 7 g
- Carbohidratos: 24 g
- Proteínas: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
PUBLICIDAD
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar (ya cocidos) hasta 2 meses. Para recalentarlos, horno fuerte o sartén para devolverles crocancia.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD