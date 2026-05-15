Receta de bastones de polenta, rápida y fácil

Dorados por fuera, tiernos por dentro y listos en minutos; una opción irresistiblemente práctica para compartir en familia o con amigos

Primer plano de bastones de polenta dorados, cubiertos con queso rallado y perejil, servidos en un plato con dos cuencos de salsa en una mesa de madera.
Bastones de polenta recién horneados, listos para la picada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Polenta en bastones: crujiente y dorada, una de esas recetas que parecen pensadas para compartir entre risas y charlas. En muchas mesas argentinas, los bastones de polenta se volvieron favoritos por su sencillez, por ese toque nostálgico de infancia y porque son una solución rápida para cualquier picada.

En Argentina, la polenta es mucho más que un plato de invierno: es protagonista en distintas formas y texturas. Los bastones de polenta surgen como una versión moderna y lúdica, ideales para acompañar con salsas, quesos y hasta para llevar en viandas o picnics.

Receta de bastones de polenta

Los bastones de polenta se preparan cocinando polenta instantánea, que luego se enfría, se corta en tiras y se hornea o fríe hasta que queden dorados y crocantes por fuera, suaves por dentro. Es una receta apta para celíacos si se usan ingredientes certificados.

Tiempo de preparación

Total: 45 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos (incluye enfriado y dorado)

Ingredientes

Una vista aérea de polenta instantánea, queso rallado, manteca, sal fina, agua, aceite de oliva y pimienta negra sobre una superficie blanca, listos para cocinar.
Bastones crocantes acompañados de salsa para mojar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 taza de polenta instantánea
  • 3 tazas de agua
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1/2 taza de queso rallado (sardo, reggianito o parmesano)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva (para hornear o fritar)
  • Pimienta a gusto

Cómo hacer bastones de polenta, paso a paso

  1. Llevar a hervor el agua con sal en una olla.
  2. Agregar la polenta en forma de lluvia, revolviendo constantemente para evitar grumos.
  3. Cocinar a fuego bajo durante 1 a 2 minutos, siempre mezclando, hasta que espese.
  4. Apagar el fuego, sumar la manteca y el queso rallado. Mezclar hasta integrar bien.
  5. Volcar la polenta en una fuente (puede ser de vidrio o antiadherente), alisar con una espátula para lograr 1,5 cm de alto.
  6. Dejar enfriar completamente (en heladera acelera el proceso).
  7. Desmoldar y cortar en bastones de aproximadamente 2 cm de ancho por 8 cm de largo.
  8. Para hornear: disponer los bastones en una placa aceitada, pincelar con aceite de oliva y hornear en horno fuerte (220 °C) durante 20 minutos, girando a mitad de cocción, hasta que estén bien dorados y crocantes. Consejo importante: Si preferís fritos, calentar abundante aceite y freír los bastones hasta dorar, retirando sobre papel absorbente.
  9. Servir calientes, solos o con salsas (ideal: tuco, mayonesa de ajo o queso crema con hierbas).

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

Primer plano de bastones de polenta caseros dorados y crujientes, espolvoreados con hierbas y sal, junto a un cuenco blanco de salsa de tomate en una tabla de madera.
Detalle del interior suave y el exterior dorado de los bastones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 24 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar (ya cocidos) hasta 2 meses. Para recalentarlos, horno fuerte o sartén para devolverles crocancia.

