Subastarán propiedades sin herederos: cuánto cuestan y en qué barrios están

El Banco Ciudad se encarga de la tasación, exhibición y venta mediante subasta pública en modalidad 100% digital

El Banco Ciudad anunció una nueva subasta online de inmuebles con herencias vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, que incluye departamentos de 1 y 3 ambientes, así como terrenos urbanos con construcciones, ubicados en los barrios de Caballito, Palermo, Mataderos, Constitución y Recoleta. Según informó la entidad, son cinco propiedades que se rematarán el 5 de junio a partir de las 10, a través de su plataforma digital.

De acuerdo con el Banco Ciudad, los precios de base de estas propiedades oscilan entre los USD 28.111 por un monoambiente en Rojas 335/41, Caballito, y los USD 435.144 por un terreno urbano con construcción en Av. Entre Ríos 1824/28, en Constitución. El catálogo completo con los detalles de cada inmueble está disponible en el sitio web oficial del banco.

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Estas subastas, realizadas por cuenta y orden de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se caracterizan por sus valores competitivos y la diversidad de bienes ofrecidos: departamentos, casas, lotes, oficinas, locales comerciales, partes indivisas y cocheras.

Cabe mencionar que el remate se enmarca en las disposiciones legales que establecen que las propiedades sin herederos identificados pasan a ser administradas por el estado local. Previo a ser ofertadas, atraviesan un proceso legal que incluye la constatación de ausencia de herederos, la toma de posesión judicial y una valuación técnica.

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Los precios de base de estas propiedades oscilan entre los USD 28.111 por un monoambiente en Rojas 335/41, Caballito, y los USD 435.144 por un terreno urbano con construcción en Av. Entre Ríos 1824/28, en Constitución

El Banco Ciudad se encarga de la tasación, exhibición y venta mediante subasta pública en modalidad 100% digital, lo que, según la entidad, permite una mayor participación de interesados de todo el país.

El Banco Ciudad detalló que los ingresos obtenidos por la venta de estos inmuebles se destinan por ley al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires. Este mecanismo convierte a las subastas de herencias vacantes en una alternativa muy buscada tanto para quienes buscan vivienda propia como para desarrolladores e inversores.

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La participación en la subasta requiere inscripción previa hasta 48 horas hábiles antes del inicio y un depósito en garantía, correspondiente a un porcentaje del valor base del lote seleccionado.

La inscripción resulta fundamental para participar, ya que requiere que los interesados completen el registro en la plataforma online con sus datos personales. Si resultan adjudicatarios de algún lote, deben cumplir con todas las etapas administrativas establecidas por los organizadores, desde el pago del saldo hasta el retiro de los bienes, si corresponde. Todo el procedimiento se realiza de manera digital, lo que garantiza accesibilidad y transparencia.

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El monto será reintegrado si el interesado no resulta adjudicatario. Una vez adjudicado el bien, el comprador puede solicitar la tenencia y cancelar anticipadamente el saldo tras la firma del boleto de compraventa.

El Banco Ciudad destacó que la modalidad online implementada agiliza el proceso y amplía el acceso a interesados fuera del ámbito porteño, incrementando la convocatoria.

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Características de las propiedades en subasta

Las subastas de inmuebles con herencias vacantes reúnen diversas tipologías, lo que genera interés entre potenciales compradores con diferentes perfiles y objetivos:

Rojas 335/41– Caballito

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Tipo: Monoambiente

Superficie: 21,56 m²

Base: USD 28.111

Depósito en garantía: USD 843

Hora de remate: 10:00

Departamento en Rojas 335/41– Caballito

Jerónimo Salguero 1709/11 – Palermo

Tipo: Terreno urbano con construcción en planta baja y primer piso

Superficie del terreno: 115,60 m²

Base: USD 383.258

Depósito en garantía: USD 11.497

Hora de remate: 10:45

Larrazábal 1335/39 – Mataderos

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Tipo: Monoambiente

Superficie: 33,49 m²

Base: USD 30.256

Depósito en garantía: USD 907

Hora de remate: 11:30

Larrazábal 1335/39

Av. Entre Ríos 1824/28 – Constitución

Tipo: Terreno urbano con construcción

Superficie del terreno: 342,60 m²

Base: USD 435.144

Depósito en garantía: USD 13.054

Hora de remate: 12:15

Av. Entre Ríos 1824/28 – Constitución

Arenales 2546 – Recoleta

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Tipo: Departamento de 3 ambientes

Superficie: 83,17 m²

Base: USD 115.107

Depósito en garantía: USD 3.453

Hora de remate: 13:00