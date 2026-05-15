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Receta de empanadas de lomo, rápida y fácil

Una preparación sencilla rescata la calidez de la mesa compartida, con sabores clásicos y detalles que marcan la diferencia

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Empanadas de chorizo, comida mexicana tradicional, masa dorada, relleno de chorizo, receta casera, bocadillos mexicanos, empanadas calientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de empanadas de lomo ofrece una opción rápida y fácil de preparar en solo 40 minutos, ideal para cualquier comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mordisco a una empanada de lomo recién salida del horno tiene el poder de transformar cualquier almuerzo común en una fiesta. El aroma profundo de la carne jugosa, el crujir suave de la masa dorada y el corazón tibio y especiado traen recuerdos de reuniones familiares, picadas improvisadas y meriendas de domingo.

Las empanadas de lomo se han convertido en una opción práctica y deliciosa para quienes buscan algo sabroso y rápido. Son protagonistas en cumpleaños, mesas de picada, o como salvadoras de cualquier cena apurada. En la Argentina moderna, el lomo cortado a cuchillo le aporta un toque de distinción y ternura al relleno, ganando cada vez más fanáticos.

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Receta de empanadas de lomo

Se preparan con carne de lomo de vaca cortada en cubos pequeños, salteada con cebolla, ajo y especias, y combinada con huevo duro, aceitunas y pasas de uva. El relleno se enfría y se envuelve en discos de masa antes de hornear hasta dorar. Se logra así un bocado jugoso, tierno y con mucho sabor.

Tiempo de preparación

  • Total: 40 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 300 gr de lomo sin hueso, cortado en cubos pequeños
  • Aceite de oliva, cantidad necesaria
  • 1 cebolla grande, finamente picada
  • 3 dientes de ajo, machacados
  • 2 cucharadas de pasas de uva, remojadas y escurridas
  • 1 cucharadita de ají molido
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 cucharadita de comino molido
  • Sal y pimienta, a gusto
  • 1 docena de discos para empanadas (tapas para horno)
  • Aceitunas verdes, a gusto
  • 2 huevos duros, cortados en octavos
  • Agua, cantidad necesaria
El relleno tradicional de empanadas de lomo incluye cebolla, ajo, huevo duro, aceitunas y pasas de uva para un sabor característico argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)
El relleno tradicional de empanadas de lomo incluye cebolla, ajo, huevo duro, aceitunas y pasas de uva para un sabor característico argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer empanadas de lomo, paso a paso

  1. Calentar un poco de aceite de oliva en una sartén y saltear la cebolla hasta que esté transparente.
  2. Agregar el ajo y saltear 1 minuto más, cuidando que no se queme.
  3. Incorporar el lomo cortado y dorar bien por todos lados. No sobrecocinar la carne para que quede jugosa.
  4. Sumar las pasas, el ají molido, pimentón, comino, sal y pimienta. Mezclar bien y retirar del fuego.
  5. Dejar enfriar el relleno en la heladera hasta que tome cuerpo; esto es clave para que las empanadas no pierdan jugo al hornear.
  6. Disponer los discos de masa sobre la mesada. Colocar 1 o 2 cucharadas de relleno en el centro de cada uno.
  7. Añadir aceitunas y huevo duro.
  8. Humedecer los bordes de la masa con agua. Doblar formando media luna y cerrar con repulgue o tenedor.
  9. Colocar en una placa aceitada, dejando espacio entre cada empanada.
  10. Pintar la superficie con leche o huevo batido para un dorado parejo.
  11. Hornear en horno precalentado a 200°C durante 15-20 minutos, hasta que estén bien doradas.
  12. Servir calientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 empanadas.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 16 gr
  • Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las empanadas de lomo son protagonistas en reuniones familiares, cumpleaños y picadas, conquistando a quienes buscan comidas sabrosas y rápidas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las empanadas de lomo son protagonistas en reuniones familiares, cumpleaños y picadas, conquistando a quienes buscan comidas sabrosas y rápidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses, bien envueltas. Para recalentar, usar horno o airfryer para recuperar el crocante.

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