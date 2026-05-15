Maxi López habló de la chance de ver a Mauro Icardi en River Plate: su respuesta sobre el término “icardear”

La inclusión en el reality de cocina MasterChef dio un nuevo respirar a la carrera de Maximiliano López tras su salida del fútbol. Aquel delantero que escapaba de los medios al mismo tiempo que se eclipsaban su trayectoria deportiva con sus controversias de pareja hoy se convirtió en un personaje sin pelos en la lengua.

Con su cortocircuito con Mauro Icardi aún latente a pesar del paso del tiempo, Maxi respondió en una entrevista con ESPN sobre la chance de ver al actual delantero del Galatasaray en River Plate, el club de sus amores.

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“Justamente de ese jugador no quiero opinar tanto... Pero lo que sí te voy a decir es que quiero que a River le vaya bien, no me importa quién venga. Quiero que River recupere el prestigio, que River vuelva a ser lo que era hace algunos años atrás. Y después, venga quien venga, no me interesa. Soy hincha de River, quiero a la institución, amo a la institución porque pasé toda mi vida. Entré a los 6 años, hice escuela, me ayudaron a mi familia cuando yo no tenía nada, me acompañaron en momentos difíciles. Que venga quien quiera, que esté a la altura. ¡Me estoy haciendo el boludo!“, concluyó su análisis esquivo entre risas.

Cuando le insistieron si por edad creía que el ex atacante del Inter de Milán y PSG podría no integrar una cartilla de opciones ideales para los de Núñez, realizó una argumentación más extensa: “Te voy a decir lo que pienso para el mercado de River como hincha. De lo que creo, River no tiene que traer más jugadores de arriba de 30 años. Vos tenés un central que de repente estando en la cueva, si vos lo armas bien, puede pasar, pero todo lo que es más de movimiento, centrocampistas y atacantes, me parece que el fútbol argentino de hoy tiene un nivel físico y de impacto enorme. Hay jugadores grandes que vienen y no te terminas adaptando”. Tiempo atrás, Maxi ya había opinado también sobre los rumores de un posible arribo de Icardi al Millonario.

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Icardi, de 33 años, acaba de ser campeón otra vez en Turquía y aportó 14 tantos para el Galatasaray en la Superliga. Su contrato finaliza en las próximas semanas, por lo que su futuro es una incógnita y no es una rareza ver su apellido vinculado al club de Núñez.

En esta entrevista con ESPN, el ex futbolista José Chatruc también le preguntó a Maxi por la escalada mediática que se desató tras su separación con Wanda Nara y la posterior extensa relación amorosa que nació entre su ex pareja y Mauro Icardi, quien era su compañero en Sampdoria. Ese hecho abrió la puerta a la aparición en redes sociales del término “icardear”.

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“Obviamente volviste a Argentina y sanaste un montón de cosas, sobre todo lo de tus hijos. Pero, a la distancia, lo ves simpático todo lo que se armó con esto de la “icardeada”, que se generó un verbo nuevo. ¿Te cargaban con eso? ¿Lo pudiste superar eso también?“, le planteó el Pepe.

Maxi sonrió y se mostró muy relajado a la hora de opinar sobre aquel extenso conflicto que rodeó a su vida: "Pero nunca me importó nada... Si no no estuviera acá, y no pondría la cara. Siempre la pongo. Me vas a ver siempre con una sonrisa, feliz y disponible para todo el mundo. Para casi todo el mundo...“.

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Y agregó: “Lo mismo que hablábamos del fútbol que es escuela de vida, después te pasa en la vida. Te puede ir bien, te pude ir mal. Podés triunfar o no triunfar. Hoy festejo que puedo volver a criar a los chicos con Solange (Wanda Nara). Estamos cerca. Me acabo de sacar una casa cerca, ahí al lado, para que los chicos estén entre la casa de mamá y de papá, y vuelvan a tener todo eso que durante muchos años no pude tener. Estoy feliz”.

"Nunca me importó nada", dijo Maxi sobre todo el ruido mediático que se generó con la relación de Icardi con Wanda Nara

Maxi y Mauro compartieron el plantel de la Sampdoria de Italia, donde el ex River era una de las figuras consagradas y el actual hombre del Galatasaray era una promesa sin demasiado espacio. “En esa Sampdoria él era el tercer delantero. Me lesiono yo, se lesiona Nicola Pozzi y estaba él. Entró y en ese momento estaba listo. A veces estar listo, por ahí estás relegado, te da esa chance. Cuando entró, terminó el campeonato jugando él y después hizo la carrera. Estuvo listo en un momento donde puede pasar. Tercer delantero, no jugaba nunca y cuando nos lesionamos los dos, entró, jugó y rindió”, reflexionó.

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“Jugamos poco juntos. Misma posición. Yo voy a la Sampdoria como titular. Arranqué bárbaro y después me lesioné. Cuando volví de la lesión, cambió el entrenador. Ya el entrenador no me veía y los últimos partidos no los jugué”, explicó sobre los pocos encuentros que compartieron en aquella etapa del 2012-13.

A los 42 años, el ex centrodelantero sigue ligado a River Plate porque su hijo mayor es una de las promesas de las inferiores también en el ataque. Maxi, que emigró al Barcelona en 2005 luego de brillar en un Superclásico ante Boca, expresa continuamente su amor por el Millonario: “River me dio todo. Para mí River es todo y le daría todo. Ahora le doy a mis hijos que están ahí adentro. Verlos jugar y crecer me llena de orgullo“.

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“Me gustaría que el campeón sea River (del Torneo Apertura). River y Boca cuando no los matas, los haces vivir. Y el otro día San Lorenzo no lo pudo liquidar. Me parece que el Chacho (Coudet) le está cambiando un poco la cabeza a los pibes. Están empezando a creer que pueden de nuevo y lo veo mejorando. Pero el ambiente es delicado. Podés ganar tres o cuatro partidos, perdés uno y vuelve de nuevo", sentenció.