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Entrenadores revelaron cuál es la cantidad de dominadas diarias ideal para desarrollar fuerza

Un informe de Men’s Health detalló qué factores influyen en el crecimiento muscular al trabajar con el propio peso corporal y cómo ajustar la rutina para mejorar el rendimiento sin aumentar el riesgo de lesiones

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La barra de dominadas es el ejercicio más recomendado para ganar fuerza y volumen muscular en la parte superior del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocas imágenes en un gimnasio reflejan el estado físico de alguien como la barra de dominadas. Quien logra controlarla transmite fuerza, coordinación y resistencia.

Más allá de la apariencia, este ejercicio tiene respaldo científico como uno de los más efectivos para el desarrollo de la musculatura superior del cuerpo. La pregunta que persiste entre quienes entrenan con regularidad es cuántas repeticiones diarias se necesitan para que los resultados sean reales y sostenibles.

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La respuesta no es única ni universal. Depende del nivel de condición física, la capacidad de recuperación y la frecuencia del entrenamiento. Según la revista especializada en bienestar masculino Men’s Health, la clave no está en acumular la mayor cantidad posible de repeticiones, sino en encontrar un volumen que estimule el progreso sin provocar fatiga excesiva ni comprometer la técnica de ejecución.

Las dominadas: músculos implicados y beneficios

Las dominadas activan principalmente los dorsales, los grandes músculos que recorren la parte superior de la espalda hasta los costados de la caja torácica, y además reclutan bíceps, deltoides posteriores y músculos profundos del core.

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Hombre musculoso de espaldas realizando dominadas en una barra fija dentro de un gimnasio bien equipado, con pesas y máquinas en el fondo.
Las dominadas activan dorsales, bíceps y deltoides posteriores, logrando un desarrollo completo de la musculatura superior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este rango de acción convierte a las dominadas en un ejercicio compuesto, multiarticular, capaz de estimular varios grupos musculares en una sola ejecución.

Un estudio publicado en la revista académica Sports Medicine señaló que los ejercicios multiarticulares deben tener prioridad en las rutinas de entrenamiento por encima de los movimientos de aislamiento, ya que generan mayor crecimiento muscular en menos tiempo. Las dominadas, en ese contexto, ofrecen una relación entre esfuerzo y resultado difícil de igualar con otros movimientos de peso corporal.

Cantidad recomendada según nivel de entrenamiento

Expertos consultados por Men’s Health establece rangos orientativos según la experiencia de cada persona. Para quienes están en etapa inicial, entre 1 y 20 repeticiones diarias representa un punto de partida.

Los deportistas de nivel intermedio pueden progresar hacia un rango de 20 a 50 repeticiones. Los más avanzados pueden alcanzar 50 o más repeticiones diarias.

Un hombre atlético de unos 30 años sin camiseta haciendo una dominada en una barra horizontal de metal en un parque al aire libre con césped verde y edificios al fondo.
Mantener una técnica de ejecución correcta en las dominadas previene lesiones de codo y hombro asociadas al sobreuso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrew Tracey, entrenador y nutricionista, precisó a Men’s Health: “Realizar entre 30 y 50 repeticiones diarias puede ser extremadamente beneficioso para ganar fuerza y volumen muscular”.

Aclaró que no es necesario completarlas de forma consecutiva; se pueden distribuir a lo largo de la sesión o del día, llevando cada serie hasta quedar entre 3 y 5 repeticiones del fallo muscular. El entrenador ejemplificó: “Si el máximo posible son 15 repeticiones, las series de 10 son el punto óptimo”.

Consejos para frecuencia y prevención de lesiones

La frecuencia diaria tiene límites que conviene respetar. Hacer dominadas todos los días es posible, pero solo bajo condiciones específicas: técnica de ejecución impecable y volumen bien planificado.

La capacidad de recuperación muscular en 24 horas es el factor determinante. Tracey comparó este ejercicio con las sentadillas: efectivo para ganar fuerza, pero contraindicado si se lleva al fallo en cada sesión.

Vista trasera de un hombre con camiseta blanca y pantalón corto negro realizando dominadas asistidas en una máquina de gimnasio
Alternar agarres en las dominadas ayuda a trabajar diferentes músculos y disminuye la tensión articular en entrenamientos diarios (Captura de video: YouTube)

Una estrategia recomendada consiste en alternar días de alto volumen con días de menor carga, según el nivel de fatiga acumulada. Variar los agarres, ancho, neutro o supinado, ayuda a reducir la tensión articular y a trabajar los músculos desde ángulos distintos.

Complementar las dominadas con ejercicios de press y remo horizontal contribuye a un desarrollo de la parte superior del cuerpo, y la movilidad de hombros no debe descuidarse si aparece rigidez o molestia.

Tracey advirtió que quienes opten por aumentar el volumen diario deben variar los agarres para reducir el riesgo de lesiones por sobreuso. La eficacia de las dominadas radica en su exigencia: son comparables al levantamiento de pesas en términos de dificultad, lo que las convierte en una herramienta portátil y accesible para el desarrollo muscular.

Acumular repeticiones sin criterio puede derivar en dolor en codos y hombros, además de estancamiento en el progreso. El volumen es aquel que supone un desafío real para los músculos sin sacrificar la técnica de ejecución ni impedir una recuperación adecuada entre sesiones.

Cuando la técnica empieza a deteriorarse, hombros elevados, balanceo excesivo o barbilla que no supera la barra, es señal de que el cuerpo necesita parar.

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