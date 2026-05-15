El Salvador

El sarampión puede transmitirse antes y después de los síntomas, alerta virólogo salvadoreño

Un especialista advirtió que la enfermedad puede transmitirse antes de haber iniciado el cuadro o después de haber desaparecido los síntomas, lo que refuerza la necesidad de mantener altas coberturas de vacunación y vigilancia epidemiológica en el país

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Primer plano del torso de una persona mostrando una erupción de pequeñas manchas rojas en el abdomen, brazos y parte superior de las piernas.
Los pacientes con sarampión deben permanecer en aislamiento bajo observación médica para evitar la propagación del virus. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El virólogo Carlos Alexander Ortega, catedrático de la Universidad de El Salvador, advirtió que el sarampión puede propagarse incluso antes de que aparezcan los síntomas, lo que representa un desafío adicional para el control epidemiológico.

Esta afirmación surge mientras El Salvador confirma 14 casos importados de la enfermedad, todos bajo vigilancia médica y sin transmisión local, según reportes del Ministerio de Salud.

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De acuerdo con Ortega, el virus del sarampión tiene la capacidad de transmitirse antes y después de que haya aparecido y desaparecido la sintomatología.

“Con el sarampión, las personas lo comienzan a transmitir hasta cuatro días antes de que inicien los síntomas y hasta cuatro días después de que terminen los síntomas”, explicó el especialista.

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Esta característica convierte al sarampión en una enfermedad especialmente difícil de contener solo con el aislamiento de los casos sintomáticos.

El Ministerio de Salud de El Salvador ha anunciado que, hasta el momento, los casos confirmados han sido importados, principalmente desde Guatemala y uno desde México. Las autoridades mantienen bajo vigilancia a 200 personas que tuvieron contacto con los infectados.

Ortega subrayó la importancia de la vacunación para modificar el curso natural del sarampión. “La historia natural de la enfermedad se modifica con la vacunación.

Si yo estoy vacunado, tengo mi esquema completo y me pongo en contacto con esa persona con sarampión, es probable que ni siquiera me infecte o es probable que si me infecto me va a dar una enfermedad subclínica”, señaló el virólogo.

Infografía ilustrada que muestra un niño con erupciones de sarampión, un doctor, un termómetro e iconos explicando síntomas y principios del tratamiento.
La infografía detalla los síntomas comunes del sarampión, como fiebre alta y erupciones cutáneas, y explica los principios básicos de su tratamiento para una pronta identificación y manejo. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de inmunización en el territorio nacional se mantiene con una cobertura superior al 95%, lo que ha permitido que no se reporten casos autóctonos a nivel nacional. La vacuna SPR —que protege contra sarampión, paperas y rubéola— se aplica de forma sistemática a la población infantil, lo que, según Ortega, coloca al país en una posición favorable frente a brotes, aunque la vigilancia debe continuar.

“Mientras la cobertura vacunal se mantenga alta en todo el país y no solo en la capital, El Salvador seguirá protegido frente a brotes autóctonos”, remarcó el especialista.

El funcionario detalló que el virus del sarampión solo tiene como reservorio al ser humano, por lo que la transmisión depende exclusivamente del contacto entre personas. Ortega advirtió que, en ausencia de una vacunación completa, el riesgo de complicaciones graves aumenta considerablemente, sobre todo en niños, personas inmunosuprimidas, pacientes con desnutrición o enfermedades crónicas. Las complicaciones pueden incluir neumonía, encefalitis, otitis severa e incluso la muerte.

La vigilancia epidemiológica se refuerza ante la situación regional, ya que países vecinos como Guatemala han reportado brotes importantes. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2025 se notificó un caso importado en el departamento de Santa Ana, sin decesos ni casos secundarios. En lo que va de 2026, la OPS ha confirmado que no ha registrado transmisión local en el territorio salvadoreño.

El Ministerio de Salud reiteró que la mejor herramienta contra el sarampión es el cumplimiento del esquema de vacunación. Las autoridades intensifican campañas para mantener la cobertura nacional, especialmente en zonas alejadas de la capital, con el objetivo de evitar la aparición de focos autóctonos. Ortega insistió en que “la mejor medida que los países pueden hacer ante estos casos es proceder a vacunar”.

Hantavirus: bajo riesgo de pandemia y diferencias por cepa

El hantavirus es un virus RNA con diferentes cepas regionalizadas, cada una asociada a un tipo específico de roedor y región geográfica determinada. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
El hantavirus es un virus RNA con diferentes cepas regionalizadas, cada una asociada a un tipo específico de roedor y región geográfica determinada. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Durante la entrevista, Carlos Alexander Ortega también abordó el tema del hantavirus, cuya amenaza de pandemia es, por ahora, “sumamente baja” debido a su patrón de transmisión y las características de las cepas presentes en América. Según el virólogo, la mayoría de los brotes de hantavirus han sido esporádicos y localizados, sin evidencias de transmisión sostenida entre humanos fuera de casos específicos como la cepa Andes.

Ortega explicó que existen diferentes cepas de hantavirus asociadas a regiones y roedores particulares. En América del Sur, la cepa “Andes” afecta principalmente Argentina y Chile, y se distingue por su alta virulencia, con tasas de mortalidad que pueden llegar hasta el 38%. Esta cepa puede transmitirse de persona a persona cuando el contacto es estrecho, una particularidad poco común en otros tipos de hantavirus.

En contraste, la cepa “Choclo” de Panamá ha causado brotes sin registrar fallecimientos, lo que ilustra la variabilidad en la peligrosidad de las cepas. Ortega agregó que, en Europa, África y Asia, los hantavirus tienden a provocar cuadros hemorrágicos con afectación renal, mientras que en el continente americano suelen derivar en síndromes pulmonares o cardiopulmonares.

El principal mecanismo de infección se produce a través de la inhalación de partículas provenientes de la orina, saliva o heces de roedores infectados, que pueden permanecer viables en ambientes cerrados y húmedos durante varios días. Ortega detalló que el reservorio de la cepa Andes es el ratón colilarga, que porta el virus sin manifestar enfermedad.

Imagen microscópica de Hantavirus junto a un ratón sobre hojas secas. Una flecha con texto "RATÓN" conecta el virus con el roedor. Texto "HANTAVIRUS" visible.
La transmisión más frecuente ocurre por inhalación de partículas de orina, heces o saliva de roedores en ambientes cerrados./ /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir el riesgo de contagio, el especialista recomendó ventilar y desinfectar con una solución de nueve partes de agua por una de lejía cualquier espacio cerrado antes de realizar labores de limpieza, así como utilizar mascarillas y guantes. En países con brotes recurrentes, la mayoría de los casos ha estado asociada a la limpieza de bodegas o viviendas que han permanecido cerradas por largo tiempo.

Actualmente, no existe una cura aprobada para el hantavirus, y el tratamiento se limita a soporte vital en unidades de cuidados intensivos. Ortega enfatizó que la detección temprana y el ingreso oportuno a servicios de salud mejoran las posibilidades de sobrevivir a la enfermedad.

Las autoridades de salud salvadoreñas insisten en mantener la calma y reforzar tanto las medidas de higiene como la vigilancia, ante la circulación de enfermedades virales importadas. El cumplimiento del esquema de vacunación y la prevención en el entorno doméstico se mantienen como las estrategias centrales para reducir el riesgo de brotes.

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