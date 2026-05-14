Receta de buñuelos de acelga en freidora de aire, rápida y fácil

Un aroma inconfundible invade la cocina cuando se preparan buñuelos de acelga. Remite a meriendas de infancia, a tardes frescas compartidas en familia, y al clásico “picoteo” antes de la cena. En muchas casas argentinas, la receta se transmite de generación en generación, y suele surgir cuando hay acelga fresca esperando su oportunidad en la heladera.
Los buñuelos de acelga forman parte de las soluciones rápidas y rendidoras para aprovechar verduras de estación. Se comen tanto como entrada, para acompañar carnes, o incluso fríos en viandas escolares. Con la llegada de la freidora de aire, se volvieron más livianos y fáciles de preparar, sin perder ese sabor tan nuestro.
Receta de buñuelos de acelga en freidora de aire
Los buñuelos de acelga son pequeñas bolitas o tortitas hechas con acelga, cebolla, ajo, huevos, harina y queso rallado, mezclados hasta formar una masa húmeda. Tradicionalmente fritos, en la freidora de aire logran un exterior crocante y dorado, con un interior tierno y sabroso, usando mucho menos aceite.
Tiempo de preparación
Total: 35 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 15 minutos (en freidora de aire, puede variar según el modelo)
Ingredientes
- 1 atado de acelga (sólo hojas)
- 1 cebolla chica
- 1 diente de ajo
- 2 huevos
- 3 cucharadas soperas de harina 0000
- 100 g de queso rallado (tipo reggianito o sardo)
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharada de aceite (para la mezcla)
- Rocío vegetal o aceite en spray (para la bandeja de la freidora)
Cómo hacer buñuelos de acelga en freidora de aire, paso a paso
- Lavar bien la acelga y blanquear en agua hirviendo con sal durante 5 minutos. Colar, escurrir y picar finamente.
- Picar la cebolla y el ajo. Rehogar con la cucharada de aceite hasta que estén transparentes.
- En un bol, mezclar la acelga picada, la cebolla y el ajo rehogados, los huevos, el queso rallado y la harina. Salpimentar.
- Mezclar hasta obtener una masa húmeda pero no líquida. Si queda muy suelta, agregar 1 cucharada extra de harina.
- Precalentar la freidora de aire a 200 °C durante 3 minutos.
- Con una cuchara, formar bolitas o montoncitos y disponerlos sobre el cestillo o bandeja previamente aceitada con rocío vegetal.
- Cocinar en la freidora de aire a 200 °C durante 10-12 minutos, girando a mitad de cocción para que doren parejo. (Consejo: No sobrecargar el cestillo; cocinar en tandas si es necesario).
- Servir tibios, ideales para acompañar con unas gotas de jugo de limón o salsa criolla.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 12 buñuelos, equivalente a 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 110 kcal
- Grasas: 5 g
- Carbohidratos: 10 g
- Proteínas: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer: hasta 1 mes. Para recalentar, llevar directo a la freidora o al horno hasta que estén calientes y crocantes.
