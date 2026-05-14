Receta de buñuelos de acelga en freidora de aire, rápida y fácil

Livianos y llenos de sabor en minutos, perfectos para cualquier momento del día. Una opción práctica para aprovechar verduras y conquistar a toda la familia

Primer plano de un plato lleno de buñuelos de acelga redondos y dorados, algunos partidos por la mitad revelando un centro verde. Hojas de acelga fresca se ven alrededor.
Dorado parejo y textura liviana: así quedan los buñuelos de acelga en la freidora de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma inconfundible invade la cocina cuando se preparan buñuelos de acelga. Remite a meriendas de infancia, a tardes frescas compartidas en familia, y al clásico “picoteo” antes de la cena. En muchas casas argentinas, la receta se transmite de generación en generación, y suele surgir cuando hay acelga fresca esperando su oportunidad en la heladera.

Los buñuelos de acelga forman parte de las soluciones rápidas y rendidoras para aprovechar verduras de estación. Se comen tanto como entrada, para acompañar carnes, o incluso fríos en viandas escolares. Con la llegada de la freidora de aire, se volvieron más livianos y fáciles de preparar, sin perder ese sabor tan nuestro.

Receta de buñuelos de acelga en freidora de aire

Los buñuelos de acelga son pequeñas bolitas o tortitas hechas con acelga, cebolla, ajo, huevos, harina y queso rallado, mezclados hasta formar una masa húmeda. Tradicionalmente fritos, en la freidora de aire logran un exterior crocante y dorado, con un interior tierno y sabroso, usando mucho menos aceite.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 15 minutos (en freidora de aire, puede variar según el modelo)

Ingredientes

Una vista de ingredientes frescos incluyendo acelga, cebolla, ajo, dos huevos en un cuenco, harina, queso rallado, sal, pimienta y aceite en recipientes de vidrio, sobre una mesa de madera.
Un clásico renovado: buñuelos de acelga con menos grasa y mucho sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 atado de acelga (sólo hojas)
  • 1 cebolla chica
  • 1 diente de ajo
  • 2 huevos
  • 3 cucharadas soperas de harina 0000
  • 100 g de queso rallado (tipo reggianito o sardo)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharada de aceite (para la mezcla)
  • Rocío vegetal o aceite en spray (para la bandeja de la freidora)

Cómo hacer buñuelos de acelga en freidora de aire, paso a paso

  1. Lavar bien la acelga y blanquear en agua hirviendo con sal durante 5 minutos. Colar, escurrir y picar finamente.
  2. Picar la cebolla y el ajo. Rehogar con la cucharada de aceite hasta que estén transparentes.
  3. En un bol, mezclar la acelga picada, la cebolla y el ajo rehogados, los huevos, el queso rallado y la harina. Salpimentar.
  4. Mezclar hasta obtener una masa húmeda pero no líquida. Si queda muy suelta, agregar 1 cucharada extra de harina.
  5. Precalentar la freidora de aire a 200 °C durante 3 minutos.
  6. Con una cuchara, formar bolitas o montoncitos y disponerlos sobre el cestillo o bandeja previamente aceitada con rocío vegetal.
  7. Cocinar en la freidora de aire a 200 °C durante 10-12 minutos, girando a mitad de cocción para que doren parejo. (Consejo: No sobrecargar el cestillo; cocinar en tandas si es necesario).
  8. Servir tibios, ideales para acompañar con unas gotas de jugo de limón o salsa criolla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 buñuelos, equivalente a 4 porciones.

Primer plano de buñuelos de acelga dorados con queso rallado, servidos en papel de horno, con salsa en un cuenco blanco y una freidora de aire al fondo.
La freidora de aire logra buñuelos crocantes por fuera y tiernos por dentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110 kcal
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 10 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer: hasta 1 mes. Para recalentar, llevar directo a la freidora o al horno hasta que estén calientes y crocantes.

