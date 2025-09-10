Salud

7 desayunos con más proteína que el huevo para empezar el día

Nuevas alternativas recomendadas por especialistas de Real Simple permiten sumar más nutrientes y variedad en la primera comida del día, superando a los clásicos en aporte nutricional y sabor

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Siete alimentos superan al huevo
Siete alimentos superan al huevo en proteínas para el desayuno, ofreciendo alternativas más nutritivas y variadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo es una de las fuentes de proteína más populares en el desayuno, pero existen otras opciones con mayor contenido proteico por cada 100 gramos y beneficios adicionales para la salud. Recientes estudios respaldan la incorporación de estos alimentos en la primera comida del día, justificando su valor nutritivo más allá del huevo.

Consumir suficiente proteína en el desayuno resulta clave para mantener la masa muscular, controlar el apetito y regular el azúcar en sangre. Investigaciones como la publicada por Harvard Health Publishing recalcan que incorporar 20 a 30 gramos de proteínas al inicio del día ayuda a prolongar la saciedad, reducir antojos y favorecer la síntesis y reparación del tejido muscular.

Real Simple, mencionó que aunque 100 gramos de huevo aportan 10,7 gramos de proteína, las siguientes alternativas lo superan y enriquecen el perfil de nutrientes matutinos.

1. Mantequilla de maní

Con 20,8 gramos de proteína por 100 gramos, la mantequilla de maní duplica el contenido proteico del huevo. También aporta grasas insaturadas, fibra, vitamina E, magnesio, fósforo y zinc. Según Harvard T.H. Chan School of Public Health, el consumo de maní y productos derivados, como la mantequilla de maní, contribuye a mejorar la salud cardiovascular, optimizar el perfil lipídico, reducir la inflamación y favorecer el control glucémico.

Un estudio relaciona el consumo frecuente de frutos secos -incluyendo el maní- con menor riesgo de enfermedad coronaria y diabetes tipo 2.

La mantequilla de maní, el
La mantequilla de maní, el salmón ahumado y el tofu germinado destacan por su alto contenido proteico y beneficios adicionales para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Salmón ahumado

El salmón ahumado contiene 18,3 gramos de proteína por 100 gramos y es fuente superior de ácidos grasos omega-3. Estudios de Harvard y revisiones sistemáticas recientes demuestran que estos lípidos reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular, mantienen niveles óptimos de triglicéridos y favorecen la función cerebral.

El consumo de pescado incluso dos veces por semana se asocia a menor mortalidad cardiovascular. Aunque el salmón ahumado puede perder algunos omega-3 durante el procesamiento, mantiene propiedades destacadas.

Para consumir: Servirlo en tostada integral, acompañado con palta.

3. Revuelto de tofu germinado

El tofu germinado suma 13,2 gramos de proteína por 100 gramos, es bajo en grasas saturadas y no contiene colesterol. Estudios sugieren que el tofu germinado incrementa la biodisponibilidad de minerales como hierro y calcio, además de contener compuestos bioactivos con función antioxidante y antiinflamatoria. Además, se asocia a una mejor salud ósea y cardiovascular. Es posible prepararlo salteado con cúrcuma, ajo y verduras.

El tofu germinado es una
El tofu germinado es una opción vegetal rica en proteínas y beneficiosa para quienes buscan alternativas al colesterol (Freepik)

4. Tostada de pan germinado

El pan germinado ofrece 13,2 gramos de proteína por 100 gramos. En comparación con el pan blanco tradicional, la germinación de los granos aumenta la cantidad y calidad de los aminoácidos esenciales y mejora la absorción de micronutrientes como hierro y zinc. Estudios lo recomiendan en dietas equilibradas gracias a su bajo índice glucémico y su contribución a la saciedad.

5. Yogur griego

Algunas variedades de yogur griego ayudan a alcanzar hasta 10 gramos de proteína por cada 100 gramos. Se destaca por contener probióticos que favorecen la salud intestinal y el control del peso, factores confirmados por grupos de investigación de Harvard y otras universidades. Consumido de manera regular, ayuda al control glucémico y mejora la digestión.

El consumo regular de yogur
El consumo regular de yogur griego contribuye al control glucémico y mejora la digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Avena cortada en acero

La avena cortada en acero aporta 12,5 gramos de proteína y altos niveles de fibra soluble beta-glucano, que contribuye directamente a la reducción del colesterol LDL y protege la flora intestinal. Una revisión en British Journal of Nutrition confirma que la avena mejora la salud metabólica y reduce riesgos de enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2.

Para consumir: Cocínala con partes iguales de agua o leche. Añade frutas rojas, nueces, canela o una cucharada de mantequilla de almendras para potenciar sabor y nutrientes.

7. Requesón o ricota

El requesón contiene 11,6 gramos de proteína por 100 gramos, supera al yogur griego en proteínas y es muy bajo en carbohidratos. Según un estudio científico, su consumo como parte de un desayuno se vincula con un mejor control glucémico y mayor preservación de masa muscular, especialmente en adultos mayores. También es una opción adecuada para quienes buscan alimentos bajos en lactosa y con alta saciedad.

El requesón es una alternativa
El requesón es una alternativa ideal para quienes buscan alimentos saciantes y bajos en lactosa en el desayuno (Freepik)

Incorporar estas alternativas con más proteínas que el huevo permite enriquecer el desayuno con nutrientes claves y beneficios demostrados. Elegir variedad en fuentes proteicas mejora la saciedad, el control glucémico y la salud general, aportando mayor valor nutricional a la primera comida del día.

Temas Relacionados

Proteínas en el desayunoAlimentos ricos en proteínasKaytee HadleyVanessa RissettoMantequilla de almendrasSalmón ahumadoDesayuno saludableHarvardReal SimpleNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Por qué el ser humano está biológicamente programado para preferir el azúcar, según una neurocientífica

La especialista Nicole Avena advirtió a The Telegraph que este ingrediente activa en el cerebro los mismos circuitos de recompensa que algunas drogas, lo que explica su vínculo con obesidad, trastornos mentales y enfermedades crónicas

Por qué el ser humano

¿Ducha fría o caliente después de entrenar? Qué recomienda la ciencia para recuperarse mejor

La evidencia científica indica que las rutinas posteriores al ejercicio impactan en el rendimiento físico. Verywell Health destaca que la mejor estrategia varía según las metas y necesidades individuales

¿Ducha fría o caliente después

AmCham Health Forum 2025: la cumbre de los líderes del sector de la salud debatirá sobre innovación y sustentabilidad

El summit organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AMCHAM) en Buenos Aires convocó a diversos referentes del sector público y privado del país para pensar y fortalecer el sistema sanitario, potenciar la prevención y resaltar el papel de la investigación clínica

AmCham Health Forum 2025: la

Cómo impacta la dermatitis atópica en la calidad de vida de los pacientes: las claves del tratamiento

Esta afección puede generar malestar, dificultades para dormir y problemas emocionales. En ese contexto, se llevará a cabo una charla para quienes buscan apoyo e información sobre el abordaje integral y multidisciplinario

Cómo impacta la dermatitis atópica

Las tasas de depresión y ansiedad son más altas en mujeres, según un informe reciente de la OMS

La Organización Mundial de la Salud divulgó el documento que ofrece una radiografía sobre estos cuadros a nivel global. Los detalles y el análisis de dos expertas a Infobae

Las tasas de depresión y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un pasajero de un micro

Un pasajero de un micro de larga distancia traficaba 20 kilos de droga ocultos en su valija rumbo a Córdoba

Comenzó el juicio contra el joven que asesinó a puñaladas a una mujer cuando intentó abusar de ella en Río Negro

Tras días internado por un accidente, falleció el papá de Matías Chirino, el subteniente que murió durante un bautismo militar

Discutió con su pareja, intentó acuchillarlo y quedó detenida en Misiones

Los aberrantes resultados que arrojaron las pericias hechas en los dispositivos del explotador sexual de Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA
La escena de “Sueños de

La escena de “Sueños de libertad” que se repitió durante 9 horas y terminó con Morgan Freeman en el hospital

El enclave secreto de la Segunda Guerra Mundial que se convirtió en un popular destino turístico

Hábitos que perduran: las costumbres adquiridas en la infancia determinan la salud en la adultez

Escuchar música: el efecto oculto que tiene en el cerebro y la salud

El Supremo de Brasil inicia la votación que definirá el futuro de Bolsonaro en el juicio por intento de golpe de Estado

TELESHOW
La avant premiere de Verano

La avant premiere de Verano Trippin, la película Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”

La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca, a 13 años de su muerte

Zaira Nara habló de los rumores de romance con Vico D’Alessandro y otra famosa reconoció que salió con el actor

Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”