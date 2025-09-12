Tendencias

4 claves alimenticias para marcar el abdomen sin recurrir a dietas extremas

La planificación de hábitos flexibles y la elección de nutrientes adecuados, como destaca GQ, pueden facilitar la reducción de grasa corporal sin sacrificar la salud

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
La planificación de hábitos flexibles
La planificación de hábitos flexibles y la elección de nutrientes adecuados facilitan la reducción de grasa corporal sin sacrificar la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lograr abdominales definidos no exige someterse a dietas estrictas ni renunciar al placer de comer. Así lo plantea GQ, donde expone cuatro consejos de alimentación clave para quienes buscan marcar el abdomen sin recurrir a restricciones extremas.

El enfoque, según detalla el medio, prioriza la adopción de hábitos sostenibles y equilibrados, lejos de la obsesión y el sacrificio innecesario. A lo largo del artículo, GQ desarrolla estos consejos, que abarcan desde la gestión inteligente del déficit calórico hasta la flexibilidad al comer fuera de casa, demostrando que pequeños cambios pueden marcar la diferencia.

Respaldo científico a una estrategia equilibrada

Como refuerzo científico, la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos respalda precisamente este enfoque relajado y sostenible. En sus guías más recientes, la institución destaca que para definir los músculos —y muy especialmente los abdominales— no hace falta caer en extremos. Recomienda un déficit calórico progresivo, una adecuada ingesta de proteínas y la inclusión de carbohidratos y grasas saludables, todo en equilibrio.

La Academia de Nutrición y
La Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos respalda un enfoque equilibrado para definir abdominales sin dietas extremas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la academia, seguir estos principios ayuda a reducir la grasa corporal y mantener la masa muscular, sin hacer sacrificios innecesarios ni poner en riesgo el bienestar general. Además, el American College of Sports Medicine coincide en que una dieta variada, flexible y realizada a lo largo del tiempo resulta más efectiva que cualquier régimen restrictivo para lograr y sostener resultados estéticos, sin estrés ni frustraciones.

Los cuatro pilares para marcar abdominales

Déficit calórico moderado: El primer consejo es la planificación de un déficit calórico moderado. Para que los abdominales sean visibles, es necesario reducir la grasa corporal, lo que implica consumir menos calorías de las que se gastan. No se trata de dietas extremas, sino de un déficit leve (entre 300 y 500 calorías diarias). Esto resulta suficiente para progresar sin pasar hambre, permitiendo mantener la energía y evitar el desgaste físico y emocional de las restricciones severas.

Proteína en cada comida: GQ recomienda dar prioridad a la proteína en la dieta diaria. El objetivo es conservar el músculo mientras se pierde grasa, por lo que la proteína debe ser protagonista en cada plato. Este macronutriente ayuda a preservar la masa muscular y prolonga la sensación de saciedad, lo que reduce la tentación de picar entre horas y facilita el mantenimiento del déficit calórico.

Un déficit calórico moderado, la
Un déficit calórico moderado, la proteína en cada comida y la elección inteligente de carbohidratos y grasas son claves para marcar el abdomen (Imagen ilustrativa Infobae)

Carbohidratos, sí pero con inteligencia: El papel de los carbohidratos es clave. Eliminar este grupo de alimentos por completo es un error, ya que aportan la energía necesaria para rendir en los entrenamientos y en el día a día. La clave está en elegir fuentes ricas en fibra y nutrientes, como verduras, plátano o quinoa, y moderar productos como la pasta, el arroz y el pan. Así, se mantienen los niveles de energía sin comprometer la calidad de la dieta.

Grasas saludables sin exagerar:No deben eliminarse, sino consumirse con inteligencia. Son imprescindibles para el organismo, aunque un exceso puede dificultar el déficit calórico. En España, donde el aceite de oliva es básico, el consejo es seguir usándolo en cantidades moderadas. Pequeños ajustes marcan la diferencia en el balance calórico diario.

Flexibilidad al comer fuera: la clave está en la gestión (no en la prohibición)

La flexibilidad cuando se sale a comer es fundamental. Mantener el déficit calórico no implica renunciar a la vida social ni a los restaurantes. GQ y diversos expertos recomiendan permitirse un día libre semanal para disfrutar opciones menos estrictas.

La flexibilidad al comer fuera
La flexibilidad al comer fuera y la gestión inteligente del déficit calórico permiten mantener la vida social sin renunciar a los objetivos físicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay compromisos frecuentes, lo ideal es priorizar platos ricos en proteínas, evitar fritos y procurar que las verduras estén siempre presentes en el menú. El verdadero equilibrio consiste en disfrutar de una pizza o pasta si va acompañada de fibra, verduras y proteína. Así el proceso se vuelve más sostenible en el tiempo.

Adoptar estos principios, según GQ y las instituciones científicas, permite avanzar hacia unos abdominales definidos sin que el proceso se convierta en una fuente de frustración o sacrificio constante. Aprender a comer con equilibrio y flexibilidad allana el camino a los objetivos físicos, sin que la alimentación se transforme en una carga.

Temas Relacionados

Abdominales definidosalimentosDéficit calóricoConsejos de alimentaciónProteína en la dietaGrasas saludablesCarbohidratosAcademia de Nutrición y Dietética,Alimentación saludableGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Más allá del enojo: qué esconden los ciclos dañinos de la venganza cotidiana, según un experto

En una conversación con Modern Wisdom, el psiquiatra James Kimmel Jr. explicó cómo la búsqueda de represalias activa circuitos cerebrales ligados a acciones de dependencia. Por qué adoptar el perdón puede ayudar a restaurar el equilibrio emocional

Más allá del enojo: qué

Las 4 señales que anticipan el inicio del divorcio, según un psicólogo

Un análisis publicado en Forbes por Mark Travers describió cómo ciertos patrones de comunicación negativa dentro de la pareja pueden desencadenar un círculo vicioso capaz de deteriorar progresivamente la relación

Las 4 señales que anticipan

¿Cómo ayudan las castañas de cajú a combatir el cansancio?

Expertos en nutrición destacan cómo este fruto seco ayuda a mantener la energía y el bienestar físico durante el día

¿Cómo ayudan las castañas de

El ejercicio que la ciencia recomienda para combatir el insomnio y mejorar la salud integral

La actividad física moderada favorece un sueño más reparador y evita las temidas noches en vela. Harvard Health resalta los beneficios comprobados de esta práctica para sacar más provecho del reposo nocturno

El ejercicio que la ciencia

Familia regresa a mascota con cáncer terminal al refugio; pero su historia dio un giro inesperado

El voluntario Mo Hussain, quien la cuidó tras su rescate inicial, decidió adoptarla bajo la modalidad de fospice

Familia regresa a mascota con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fuerte retroceso de la izquierda:

Fuerte retroceso de la izquierda: se quedó sin concejales en el Conurbano bonaerense

¿Cómo ayudan las castañas de cajú a combatir el cansancio?

Robaron en una joyería de Gregorio Laferrere, golpearon a los dueños y se llevaron gran parte de la mercadería

Delincuentes le robaron el auto a un hombre en Isidro Casanova y lo dejaron en ropa interior

Asignaron los montos para las campañas nacionales: cuánto recibirá cada fuerza

INFOBAE AMÉRICA
Las Médulas, el fascinante punto

Las Médulas, el fascinante punto natural que afronta retos por su éxito turístico

Más de tres siglos después, arqueólogos encontraron la casa donde Isaac Newton observó la caída de una manzana

Panamá evalúa calificar como organización terrorista al Cartel de los Soles y señala su relación con el régimen de Maduro

Las multas, penas y castigos que se aplicaron a Bolsonaro y sus aliados tras la sentencia por la trama golpista

Ascendió a 51 la cifra de muertos en Nepal tras los violentos disturbios que provocaron la caída del gobierno

TELESHOW
Rocío Marengo y su recorrido

Rocío Marengo y su recorrido rumbo a la maternidad: “Me aferré a la Fe, en un momento era lo único que tenía”

Natalia Oreiro recordó el día en que un médico le recomendó cambiar de carrera: “Estás muy triste”

Valeria Lynch visitó La Voz Argentina y provocó la salida masiva de los coaches: el motivo

A 34 años de Jugate Conmigo: así fue el reencuentro de Luciano Castro y Carla Méndez

Ricardo Darín contó la propuesta que tuvo tras su polémica con Caputo: “Un tipo le quiso poner a un local ‘Empanadarín’”