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¿Amor a primera vista o confusión?: el rol de la excitación sexual en la interpretación de señales románticas

Científicos advierten sobre cómo el enfoque optimista favorece la iniciativa en nuevas relaciones. Cómo la excitación podría impedir que las personas perciban las señales de rechazo

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Un estudio revela que la excitación sexual puede dificultar el reconocimiento de señales de rechazo en los primeros encuentros románticos (Freepik)
Un estudio revela que la excitación sexual puede dificultar el reconocimiento de señales de rechazo en los primeros encuentros románticos (Freepik)

Nuevos hallazgos científicos muestran que la excitación sexual puede dificultar reconocer señales de rechazo en los primeros encuentros románticos. De acuerdo con un estudio publicado en el Personality and Social Psychology Bulletin el deseo influye en la interpretación de las interacciones, llevando a las personas a percibir interés incluso cuando existen señales ambiguas por parte de la posible pareja.

La investigación indica que la excitación sexual altera la percepción de señales sociales en el inicio de una relación. Cuando una persona siente deseo, tiende a considerar muestras ambiguas como señales de interés y subestima indicios sutiles de rechazo. El estudio encontró que solo ante un rechazo claro las personas logran identificar la falta de reciprocidad, incluso estando sexualmente excitadas.

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El estudio fue dirigido por la doctora Gurit Birnbaum, profesora de psicología en la Universidad Reichman de Israel. La excitación sexual puede generar una “visión de túnel” en la que la mente se enfoca en la posibilidad de conexión y descuida la autoprotección emocional frente al rechazo.

No sostener la mirada ante una persona puede tener algunos significados que solo la psicología sabe interpretar
La investigación publicada en Personality and Social Psychology Bulletin destaca que el deseo altera la percepción de las señales sociales en nuevas relaciones

De acuerdo con la doctora Birnbaum, “la excitación sexual hizo que los participantes fueran significativamente más propensos a interpretar las interacciones ambiguas de forma optimista”. Este hallazgo sugiere que el deseo puede aumentar el atractivo percibido de la pareja potencial y reforzar la tendencia a ver interés donde solo hay incertidumbre.

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Cómo se realizó el estudio sobre la percepción del rechazo

El equipo de investigación llevó a cabo cuatro experimentos para analizar estos efectos en situaciones controladas. En uno de los experimentos, un grupo de participantes vio un vídeo sexual antes de participar en un chat en línea con una pareja potencial que enviaba señales ambiguas. El otro grupo observó un vídeo no sexual como condición de control.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La doctora Gurit Birnbaum, de la Universidad Reichman de Israel, lideró el equipo que identificó la "visión de túnel" emocional generada por el deseo sexual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de la conversación, los participantes evaluaron el atractivo del interlocutor y el interés romántico percibido. Los que fueron expuestos al contenido sexual calificaron a la pareja potencial como más atractiva y creyeron percibir mayor interés. Este efecto se mantuvo excepto cuando las señales de rechazo fueron explícitas y claras, momento en el que sí lograron identificar adecuadamente la ausencia de reciprocidad. El sesgo, según los expertos, aparece solo si las señales permiten una interpretación optimista.

Consecuencias y límites de la influencia del deseo en la percepción social

El grupo de investigadores señala que el optimismo derivado de la excitación sexual puede facilitar la iniciativa en las primeras etapas de una relación, alentar la toma de riesgos y favorecer los nuevos vínculos. Sin embargo, el mismo sesgo puede llevar a malentendidos e incluso a pasar por alto los deseos reales de la otra persona.

Una joven mira con tristeza un corazón de papel desgarrado, evidenciando la emoción de una ruptura sentimental. El símbolo del corazón roto ilustra el dolor de los amores perdidos, la separación emocional y la difícil realidad del rechazo en las relaciones amorosas. (Imagen ilustrativa Infobae)
El optimismo provocado por la excitación sexual puede fomentar la toma de riesgos y facilitar los primeros pasos en vínculos amorosos (Imagen ilustrativa Infobae)

Los responsables del estudio destacan que el fenómeno solo se corrige en presencia de un rechazo claro, aun cuando persiste la excitación sexual. Por lo tanto, la visión de túnel motivada por el deseo puede tener un impacto dual, generando tanto consecuencias positivas como negativas, según el contexto y la claridad de las señales enviadas.

La doctora Gurit Birnbaum sugiere que futuras investigaciones deberían extender estos análisis a espacios más cotidianos, como las plataformas de citas digitales, y a distintas etapas de las relaciones amorosas. El estudio concluye que los estados internos, como la excitación sexual, no solo conducen a buscar conexión, sino que influyen sutilmente en la forma en que interpretamos las señales de otras personas en los primeros contactos afectivos.

Cuando el deseo dirige la percepción, algunas personas pueden suponer reciprocidad donde hay duda. Esta tendencia subraya cómo la emoción puede interferir con la interpretación realista de las señales en el inicio de los vínculos románticos.

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