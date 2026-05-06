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Receta de mermelada de manzana y jengibre, rápida y fácil

Una manera express de prepararla con un toque diferente, apta para quienes buscan variar sus meriendas

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Cinco frascos de vidrio llenos de mermelada de manzana dorada brillante, rodeados de manzanas rojas enteras y mitades sobre una tabla de madera.
Receta de mermelada de manzana y jengibre combina el dulzor de la fruta y el toque picante del jengibre fresco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste entre el dulzor suave de la manzana y el picante fresco del jengibre sorprende a quienes buscan algo distinto en su desayuno o merienda. Pocas combinaciones logran ser tan versátiles y a la vez tan simples de preparar en casa.

En Argentina, la mermelada casera tiene ese encanto de lo hecho a mano y suele aparecer en la mesa cuando hay ganas de darle un giro novedoso a las tostadas, o para acompañar una tabla de quesos en un encuentro familiar. La mezcla con jengibre suma un toque moderno a un clásico de siempre.

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Receta de mermelada de manzana y jengibre

La mermelada de manzana y jengibre es una conserva dulce hecha a base de manzana fresca, azúcar y jengibre rallado, cocidos hasta lograr una textura espesa y brillante. Se prepara en olla, sin necesidad de dejar macerar ni pasos complicados, lista en menos de 1 hora y con ingredientes sencillos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

Primer plano de una olla oscura sobre una estufa con trozos de manzana y jengibre rallado burbujeando. Se ve vapor. Junto a ella, una cuchara de madera y un batidor.
La preparación requiere solo 45 minutos y utiliza ingredientes comunes como manzana, azúcar, limón y jengibre (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 kg de manzanas verdes o rojas (peladas, sin semillas y cortadas en cubos)
  • 500 gr de azúcar
  • 1 limón (jugo y ralladura)
  • 1 trozo de jengibre fresco (unos 30 gr, pelado y rallado)
  • 100 cc de agua
  • Frascos de vidrio esterilizados con tapa hermética

Cómo hacer mermelada de manzana y jengibre, paso a paso

  1. Pelar y cortar las manzanas en cubos pequeños, descartando el corazón y las semillas.
  2. Colocar las manzanas en una olla junto con el azúcar, el agua, el jugo y la ralladura de limón, y el jengibre fresco rallado.
  3. Mezclar bien y llevar la olla a fuego medio hasta que la mezcla comience a hervir.
  4. Bajar el fuego y cocinar entre 30 y 35 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que la manzana esté blanda y la mezcla espese. Si se quiere una textura más lisa, se puede pisar la fruta con pisa-papas o licuar con mixer.
  5. Para verificar el punto, colocar una cucharadita de mermelada en un plato frío: si al pasar el dedo se separa y no se junta, está lista.
  6. Envasar en frascos limpios y calientes, cerrando bien. Dar vuelta los frascos hasta que se enfríen (esto ayuda a hacer vacío).
  7. Guardar en la heladera una vez fríos.

Consejos técnicos:

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  • No subir demasiado el fuego para evitar que el azúcar se caramelice de más.
  • Si se prefiere más picante, aumentar la cantidad de jengibre rallado.
  • Frascos bien esterilizados y envasado en caliente aseguran buena conservación.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 frascos chicos (de 250 gr), o unas 20 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110 kcal
  • Grasas: 0,1 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 0,2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Cinco frascos de vidrio con mermelada dorada y brillante sobre una tabla de madera rústica, con manzanas rojas enteras y cortadas al lado, bajo luz cálida.
Cada porción de mermelada de manzana y jengibre aporta alrededor de 110 calorías y es baja en grasas y proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En frascos esterilizados, cerrados y guardados en heladera: hasta 3 semanas. En freezer, bien tapada, hasta 3 meses.

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