Receta de mermelada de manzana y jengibre, rápida y fácil

El contraste entre el dulzor suave de la manzana y el picante fresco del jengibre sorprende a quienes buscan algo distinto en su desayuno o merienda. Pocas combinaciones logran ser tan versátiles y a la vez tan simples de preparar en casa.
En Argentina, la mermelada casera tiene ese encanto de lo hecho a mano y suele aparecer en la mesa cuando hay ganas de darle un giro novedoso a las tostadas, o para acompañar una tabla de quesos en un encuentro familiar. La mezcla con jengibre suma un toque moderno a un clásico de siempre.
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Receta de mermelada de manzana y jengibre
La mermelada de manzana y jengibre es una conserva dulce hecha a base de manzana fresca, azúcar y jengibre rallado, cocidos hasta lograr una textura espesa y brillante. Se prepara en olla, sin necesidad de dejar macerar ni pasos complicados, lista en menos de 1 hora y con ingredientes sencillos.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 1 kg de manzanas verdes o rojas (peladas, sin semillas y cortadas en cubos)
- 500 gr de azúcar
- 1 limón (jugo y ralladura)
- 1 trozo de jengibre fresco (unos 30 gr, pelado y rallado)
- 100 cc de agua
- Frascos de vidrio esterilizados con tapa hermética
Cómo hacer mermelada de manzana y jengibre, paso a paso
- Pelar y cortar las manzanas en cubos pequeños, descartando el corazón y las semillas.
- Colocar las manzanas en una olla junto con el azúcar, el agua, el jugo y la ralladura de limón, y el jengibre fresco rallado.
- Mezclar bien y llevar la olla a fuego medio hasta que la mezcla comience a hervir.
- Bajar el fuego y cocinar entre 30 y 35 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que la manzana esté blanda y la mezcla espese. Si se quiere una textura más lisa, se puede pisar la fruta con pisa-papas o licuar con mixer.
- Para verificar el punto, colocar una cucharadita de mermelada en un plato frío: si al pasar el dedo se separa y no se junta, está lista.
- Envasar en frascos limpios y calientes, cerrando bien. Dar vuelta los frascos hasta que se enfríen (esto ayuda a hacer vacío).
- Guardar en la heladera una vez fríos.
Consejos técnicos:
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- No subir demasiado el fuego para evitar que el azúcar se caramelice de más.
- Si se prefiere más picante, aumentar la cantidad de jengibre rallado.
- Frascos bien esterilizados y envasado en caliente aseguran buena conservación.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 4 frascos chicos (de 250 gr), o unas 20 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 110 kcal
- Grasas: 0,1 gr
- Carbohidratos: 28 gr
- Proteínas: 0,2 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En frascos esterilizados, cerrados y guardados en heladera: hasta 3 semanas. En freezer, bien tapada, hasta 3 meses.
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